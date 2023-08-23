Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X, kısa bir süre önce teslimat rakamlarının iyileşmesiyle gündeme gelmişti. Şimdiyse T10X’ler ilan sitelerindeki satışlarda tartışma yaratan bir gelişmeye sahne oluyor. Bazı fırsatçı araç sahipleri, Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç için ilan fiyatının sıfırından yüksek olamayacağı ile ilgili düzenlemesini çiğnememek adına araçlarını resmen açık artırmayla satmaya çalışıyor. Bu durum Ticaret Bakanlığı’nın dikkatini çekti ve konuyla ilgili harekete geçildi! Fırsatçılar dur durak bilmiyor!



Togg T10X İlanlarında Açık Artırma Skandalı! Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti!

Togg T10X’in teslimatlarının hızlandığı dönemde ilan sitelerinde beliren bu satış taktiği, vatandaşların dikkatini çekti. Tepki gösteren vatandaşlar, ilan sahiplerinin araçları “teklif usulü” ile satışa sunduklarını ve açık artırma yoluyla alıcı aradıklarını belirtiyorlar.Ancak bu yaklaşım, Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği düzenlemeye aykırı gibi görünüyor.

Ticaret Bakanlığı, “ikinci el araç için ilan fiyatı sıfırından yüksek olamaz” kuralının açıkça ihlal edildiğini düşünüyor. Çünkü ilan sahipleri, araçlarının değerini aşan bir başlangıç fiyatı belirlemiş oluyorlar ve bu da potansiyel alıcıları yanıltıcı bir şekilde etkileyebiliyor. Özellikle Togg T10X gibi popüler bir modelde yaşanan bu durum, ticaret düzeninin bozulmasına yol açabilir.

Togg T10X’in en dolu paketinin fiyatı, 1 milyon 563 bin 500 TL olarak görünüyor. Ancak bu fiyatın üzerine çıkmamak adına ilan sahiplerinin açık artırma yöntemine başvurması, satış sürecini değiştiren bir taktik olarak öne çıkıyor.

İlanlarda yer alan açıklamalarda ise genellikle “piyasa şartlarına uygun teklif veriniz” gibi ifadeler yer alıyor. Bu da, aslında ilan fiyatının göstermelik olduğunu ve gerçek değerin alıcıların tekliflerine göre belirleneceğini gösteriyor.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Togg T10X fırsatçılarının bu taktiğine karşı oldukça net bir duruş sergiliyor. Bakanlık, Togg markasının bu tür oyunlara alet edilmeyeceğini vurguluyor. Öyle ki, bakanlık X (Twitter) hesabından konuyla ilgili bir açıklama bile yaptı. Bakanlık ayrıca, caydırıcı tedbirlerin alınacağının da altını çiziyor. Togg T10X ilanlarının geleceği ve bu tür uygulamaların önlenmesi için alınacak adımlar merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Togg fırsatçılarının yeni taktiğini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!