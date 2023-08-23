Türkiye’nin önde gelen ikinci el ilan platformlarından biri olan Sahibinden.com, Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamayla gündeme oturdu. Rekabet Kurumu’nun yaptığı inceleme sonucunda, Sahibinden.com’un rekabeti engelleyici davranışlarda bulunduğu kararına varıldı ve internet sitesine 40 milyon TL’yi aşan idari para cezası kesildi. Sarı site siyahlara büründü!



Sahibinden Rekabet Kurumu’ndan Fena Ceza Yedi! 40 Milyon TL İdari Para Cezası!

Rekabet Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre, Sahibinden.com’un kurumsal müşterileri için veri taşınabilirliğini engelleyerek, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edildi. Açıklamada, Sahibinden.com’un sahip olduğu hakim pozisyonu kötüye kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve rekabeti engellediği belirtildi. Aynı zamanda platformun kurumsal üyeleri için getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü ile de fiili ve sözleşmesel münhasırlık uyguladığı ifade edildi.

Bu çerçevede, Sahibinden.com’a toplamda 40 milyon 150 bin 533 TL idari para cezası kesildi. Rekabet Kurumu, bu cezanın Sahibinden.com’un rekabeti engelleyici uygulamalarını düzeltmesi ve rekabeti destekleyici adımlar atması için bir baskı oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

Sahibinden.com, Türkiye’de uzun yıllardır önemli bir oyuncu olarak faaliyet gösteriyordu. Ancak Rekabet Kurumu’nun bu kararı, şirketin rekabet kurallarına aykırı davranışlarının ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi. Sahibinden.com’un bundan sonra yapacağı adımlar ve rekabeti desteklemek için alacağı önlemler merakla bekleniyor.

Rekabet Kurumu’nun konu hakkındaki açıklaması ise şu şekilde:

“Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmetleri bakımından veri taşınabilirliğinin engellenmesi ve diğer yollarla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sahibinden’in kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığına, bu yolla ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili/sözleşmesel münhasırlık uyguladığına, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına, dolayısıyla hâkim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verildi.”

Bununla birlikte Sahibinden.com’un karara Ankara İdari Mahkemeleri’nde itiraz edebileceğini de belirtelim. Ancak büyük ihtimalle Sahibinden burada yargı yoluna gitmeyecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Sahibinden’e verilen ceza adil mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!