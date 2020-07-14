Konu dışı
Tivibu, farklı türlerden birçok içeriğiyle, Temmuz ayında da sinema keyfini evlerinize taşıyor
Türkiye’nin önde gelen GSM operatörlerinden Türk Telekom’a ait olan dijital televizyon platformu Tivibu, Temmuz ayında da her izleyiciye yönelik farklı içeriklerle, sinema keyfini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Aksiyondan animasyona, geniş bir yelpazede birçok içeriği, Tivibu’da bulabilmeniz mümkün.
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Tivibu platformunda, farklı kanal seçenekleri ile o an canınız ne istiyorsa onu izleyin
Tivibu, Sinema Aksiyon, Sinema Yerli, Sinema TV, Sinema Aile, Sinema 1001 ve Sinema Komedi isimli kanallarında, o an canınız ne istiyor ise izleyebilirsiniz. Ayrıca bu kanallarda yayınlanan yapımlara, Tivibu ve Tivibu Go uygulamasıyla, web, akıllı TV ve mobil cihazlardan erişim sağlayarak da, beğendiğiniz yapımları dilediğinizce izleyebilmeniz mümkün. Tivibu kanallarında ilerleyen günlerde yayınlanacak birkaç içerikten bahsedecek olursak;
Sinema TV
Autobot Bumblebee, peşindeki Decepticonlar’dan kaçıp Kaliforniya’daki küçük bir sahil kasabasında bir hurdalığa saklanıyor. 18 yaşına basmak üzere olan Charlie ile tanışınca ikilinin arasında bir dostluk gelişiyor. Komedi ve aksiyonu harmanlayan Bumblebee, 18 Temmuz, saat 21.30’da yayında.
Sinema 1001
Tom Cruise ile Dustin Hoffman’ın oyunculuklarıyla sinema tarihine geçtikleri dört Oscar ödülüne sahip olan yapım Yağmur Adam, 16 Temmuz saat 19.30’da ekranlara geliyor. Filmde otizm, zıt karakterli iki kardeşin hikayesi üzerinden anlatılırken, duygusal sahneler hafızalara kazınıyor. Ayrıca Sylvester Stallone Kuşağı, ünlü oyuncunun hayranları için Temmuz ayı boyunca her çarşamba günü saat 22.00’de Sinema 1001’de izleyiciyle buluşuyor.
Sinema Aile
Yaşadığı çiftliğe bir uzaylının geldiğini öğrenen Koyun Shaun, ziyaretçiyi evine göndermek için zorlu bir mücadeleye girişiyor. Kuzular Firarda: Uzay Parkı, 26 Temmuz günü, saatler 20.00’ı gösterdiğinde, Tivibu ekranlarında olacak.
Sinema Komedi
16 Temmuz saat 21.30’da izleyiciyle buluşacak Düğünümüz Var’da, parti organizasyonları yapan bir ekibin komik maceraları anlatılıyor. Düğün organizatörü Max Angély, 17’nci Yüzyıl sarayında düzenlenen, kariyerinin son düğün organizasyonunun üstesinden gelmeye çalışıyor.
Sinema Yerli
Özgür Bakar’ın yönetmenliğini üstlendiği Canavar Gibi’de, hayatını kaybeden Gürbüz, bilim adamı Onur tarafından diriltilince, her şey kontrolden çıkıyor. Film, 24 Temmuz’da, saat 21.45’te Tivibu ekranlarında olacak.
Siz de Tivibu’da sinema keyfinin tadını çıkarmak istiyor iseniz, daha detaylı bilgiye, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
Konu dışı
Huawei, 2020’nin ilk yarısını 68 milyar Dolar gelir ile sonlandırdığını açıkladı
Ulaştığı başarıları halka sıklıkla lanse etmekten çekinmeyen Huawei, 2020 yılının ilk yarısını, %13.1 oranında bir artış ile, toplamda yaklaşık 68 milyar Dolar gelir elde ederek kapattığını açıkladı. Şirket tarafından belirtilen net kar marjı oranı ise %9.2 oldu.
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Huawei, bütün kısıtlamalara ve ambargolara rağmen istikrarlı başarısına devam ediyor
Huawei’nin yan kuruluşları da ayrı ayrı başarılara imza atarak, şirketin istikrarlı başarı çizgisini korumasına yardımcı oldu. Bunlardan, GSM operatörlerine hizmet sunan Huawei Carrier İş Birimi 22.5 milyar Dolar, kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Huawei Enterprise İş Birimi 22.5 milyar Dolar, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu ise 31.9 milyar Dolar gelir elde etti.
Açıklanan finansal başarının ardından şirket yetkilileri, yaşanan Covid-19 sürecinde bilgi ve iletişim gibi esansiyel teknolojilerin; virüsle mücadelede ve ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir temel taşı olduklarını vurguladı. Buna dayanarak; şirketin yerel salgınları önleme ve yerel ekonomileri toparlamaya katkıda bulunabilmesi için, bütün güçleriyle iş birliği içinde olacağını belirttiler. Şirket yetkilileri ayrıca, müşteri ve tedarikçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini, şirketin gelecekte karşılaşacağı zorluklar ne olursa olsun, küresel dijital ekonomiye ve teknolojik gelişime katkıda bulunacağının da altını çizdi.
Genel
Wi-Fi’ın su altı versiyonu olacak olan Aqua-Fi üzerinde yapılan denemeler başarılı oldu!
Teknoloji tarihinde, Tesla tarafından uzaya gönderilen astronotlardan tutun birçok teknolojinin lansmanına kadar birçok önemli olaya; bu olaylar nerede yaşanıyor olursa olsun, internet sayesinde kendi gözlerimizle şahit olabilme fırsatı yakaladık. Ve elimizin altında internet mevcut olduğu sürece, bu gibi anlara, eş zamanlı olarak şahit olmaya da devam edebileceğiz gibi gözüküyor. İnsanlık olarak, hava ve uzay boşluğu da dahil olmak üzere, interneti hemen hemen her yerde kullanabiliyoruz. Yalnız, insanlık olarak internet bağlantısı sağlayamadığımız bir yer hala mevcut! Derin denizler! Bilim insanları, Aqua-Fi adını verdikleri bir teknoloji ile bu sorunu çözebilmeyi ve derin denizlerde de internet bağlantısını mümkün kılabilmeyi umuyorlar.
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Uzayda bile internet bağlantısı kurabilirken, su altında internet bağlantısı kurabilmek neden bu kadar zor?
Bildiğiniz üzere günümüzde kablosuz bağlantılar, radyo dalgaları, akustik sinyaller ve ışık sinyalleri olmak üzere farklı teknolojiler üzerinden sağlanıyor. Fakat bu teknolojilerden hangisini kullanırsanız kullanın; hepsinin belirli limitleri var. Hele ki konu bir de bu teknolojileri su altında kullanmaya gelince… Örneğin akustik sinyaller, uzun mesafeleri katedebilirler; fakat taşıyabilecekleri veri kapasitesi sınırlıdır. Işık sinyalleri ise yine uzak mesafeleri katedebilirler ve taşıyabilecekleri veri çok daha fazladır; fakat gönderici, taşıyıcılar ve de alıcı arasında ciddi bir engel olmadan direkt bir bağlantı kurulmak zorundadır. Radyo dalgaları ise su altında kısa mesafelerde veri taşıyabilirler. Kısacası, bu yönden bakınca su altında canlı video paylaşımı yapmak şuanda maalesef pek de mümkün gözükmüyor. Tabi burada birincil hedef, su altında eğlenceli görüntüler yakalamaktan ziyade, derin denizlerin bilim insanları tarafından hala keşfedilmeyi bekleyen birçok şeyi içinde barındırıyor olması. Birçok bilim insanı, denizler altındaki yaşamı detaylı bir şekilde gözlemleyebilmek ve keşfedebilmek istiyor. Ve yeni bir çalışma bizlere gösteriyor ki su altında ışık demetleri yoluyla akuatik bir internet bağlantısı sağlamak mümkün olabilir!
Suudi Arabistan’da bulunan Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden bir ekip, su altında internet bağlantısı kurabilmeyi mümkün kılan bir “denizler altı internet bağlantısı” protokolü geliştirdi. Geliştirdikleri teknolojiye ise, Aqua-Fi adını verdiler. Bu teknoloji ile, LED ışık sinyalleri ve lazerler ile, su altında veri taşımanın mümkün olduğunu gösterdiler. LED ışık sinyalleri, su altında düşük enerji tüketimi ile kısa mesafelerde veri taşımayı mümkün kılıyor. Lazer ışık sinyalleri ise, daha çok güç tüketmesine rağmen daha uzak mesafelere veri taşıyabiliyorlar.
Aqua-Fi ile ilgili neler biliyoruz
Aqua-Fi’ın ilk prototipi ile ilgili bütün bilgiler, çalışmayı yürüten ekip tarafından IEE Explore üzerinde yayınlandı. Yayınlanan rapora göre ekip, Aqua-Fi prototipinde, 520 nanometrelik lazer ışık hüzmelerine ek olarak; yeşil LED ışık hüzmeleri kullanmış. Testler sırasında ekip, 2.11 megabyte / saniye hızlara ulaşabilmiş; ve bu hıza ulaşırken, 1 milisaniye gibi düşük gecikme süreleri yakalayabilmeyi başarmışlar. Ekip lideri Shihada’nın açıklamasına göre bu çalışma, su altında internetin insanlık tarihinde ilk kez tamamen kablosuz bir şekilde tam anlamıyla kullanılabilmesinin başarıldığı bir deneme idi. Fakat buna rağmen, ekibin hala aşması gereken belirli problemler var. Bu problemlerden biri ise, ışık hüzmelerinin çeşitli kırılmalar ile dağılabilmesi. Ekip, bu problemi aşabilmek için küre şeklinde bir alıcı kullanmayı planlıyor. Böylece alıcı, farklı açıyla gelen bütün internet sinyallerini bünyesinde toplamayı başarabilecek.
Shihada, ortaya çıkardıkları bu teknoloji ile ilgili olarak, “uygulaması nispeten kolay bir teknolojiyi, görece uygun bir maliyetle üretebilmeyi başardık; böylece su altı ortamını da küresel internetle buluşturabilmek mümkün olacak. Hatta birgün, Aqua-Fi’ın su altı birçok projede, internet sağlayabilmek için neredeyse Wi-Fi kadar yaygın olarak kullanılmasını umuyoruz” dedi.
Siz Aqua-Fi teknolojisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Derin denizlerdeki yaşamı canlı canlı izleyebilmek sizce de çok ilginç olmaz mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar sekmesinde bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Konu dışı
Tavla Stars, sokak hayvanları yararına tavla turnuvası düzenliyor!
Tavla Stars, sokak havyanları yararına turnuva düzenleyecek. Turnuva kapsamında, mobil cihazlar üzerinden bir rekor denemesine imza atılacak.
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Tavla turnuvasına, Alex de Souza, Fernando Muslera ve Burcu Esmersoy gibi birçok ünlü isim destek verecek. Öte yandan katılımcılar, bu isimlerle tavla da oynama fırsatı yakalayacak. 5.000 yıllık bir geleneği mobil cihazlara taşıyan firma, İstanbul Tavla Turnuvası’ndan kazanılan geliri, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacak.
Dünyanın en büyük tavla turnuvası olarak belirtilen İstanbul Tavla Turnuvası, 18 Temmuz’da başlayacak. Turnuvanın yetkilileri, Dünya Rekoru plaketini birlikte almak için Alex de Souza‘yı da İstanbul’a davet etti.
İstanbul Tavla Turnuvası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Tavla Federasyonu, Vodafone Türkiye, Passo ve Atölye Grup iş birliğiyle gerçekleşecek.
Turnuvaya katılım sağlayanları, ödüller bekliyor!
Turnuvaya tamamen ücretsiz biçimde katılmak için Tavla Stars oyununu iOS ya da Android mobil cihazlardan ya da Apple bilgisayarlardan indirip kayıt olmak yetiyor. İstanbul Tavla Turnuvası, birinciye 10 bin lira ve Melek Hotels Bozburun’da bir hafta tatil, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 3 bin lira ve dördüncüye 2 bin lira ödül vadediyor.