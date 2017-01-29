Titanfall 2’nin Yeni Live Fire Oyun Modu İlginç Bir Şeye Benziyor

2016 yılında çıkan en iyi oyunlarından bir tanesi de kesinlikle Respawn Entertainment’ın çıkarmış olduğu Titanfall’un devam oyunu.

Respawn Entertainment Şubat ayında bilim kurgu shooter oyunu Titanfall 2 için bir genişleme paketi çıkaracak. Bu pakette altı kişilik pilotlardan oluşan iki takım altmış saniyede bir bayrağı ele geçirmeye çalışacak.

Live Fire adı verilen oyun modunda hiper agresif savaşların olması bekleniyor. Respawn Entertainment’ın yayınlayacağı ek pakette Live Fire oyun modundaki tansiyonu yükseltecek iki yeni harita yer alıyor. Live Fire oyun modunda 60 saniye sonunda bayrağı elinde tutan takım kazanacak.

Respawn Entertainment yaptığı açıklamada Live Fire’ı geliştirirken hızlı paintball maçlarından esinlendiklerini belirtti. Yeni oyun modunda oyuncuların karar almak için sadece saniyeleri olacak. Ek pakette gelecek olan iki haritanın adı Stacks ve Meadow. Stacks eski bir liman ve burada siper alınabilecek onlarca konteyner yer alıyor. Meadow ise yüksek binaların ve tellerin yer aldığı çimlik bir alan. İki harita da çok küçük bu yüzden titanlar bu oyun modunda yer alıyor.