18 Haziran tarihinde Titanik’in enkazını gezmek için suya daldıktan sonra iletişimi kesilen ve yapılan araştırmalar sonrası patladığı ve içindeki 5 kişinin can verdiği anlaşılan Titan denizaltısının sahibi OceanGate, 2024’te ünlü batık gemiye keşif seferlerinin reklamını yapmaya devam ettiği haberleriyle gündem olmuştu. Ortaya çıkan son haberler, şirketin nihayet faaliyetlerini askıya aldığını gösteriyor! Başka facia olmayacak!

Titan Denizaltı Faciası Sonrası OceanGate’in Turlara Devam Etmesi Tepki Çekmişti!

OceanGate, Titanik enkazını görmek için düzenlenen bir keşif gezisinde şirkete ait bir denizaltıda meydana gelen olayda beş kişinin hayatını kaybetmesinin ardından tüm keşif ve ticari faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu. Şirketin web sitesinde yapılan duyuruda, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Olayın büyüklüğü göz önüne alındığında bu ilginç. Zira keşif turunun ücreti 250.000 dolar.

Geçtiğimiz ay, OceanGate’in Titan denizaltısı, Titanik’in Kuzey Atlantik Okyanusu’ndaki mezarlığı yakınında kaybolmuş ve uluslararası bir arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı. Birkaç gün sonra, ABD Sahil Güvenliği denizaltının bulunduğunu ve “feci bir patlama” yaşandığını açıkladı.

OceanGate web sitesi, Titan’ın 13.000 fitten daha derinler için tasarlandığını ve “benzersiz güvenlik” sağlayan gerçek zamanlı bir gövde sağlığı izleme sistemine sahip olduğunu belirtiyor. Ancak görünen o ki, 30 dolarlık bir Logitech kontrolcünün beklenmedik bir zamanda bozulması şirketin hazırlıklı olduğu olaylar arasında yer almıyor.

Şirketin faaliyetlerini durdurması, bu tür kazaların tekrarlanmaması açısından önemli. Titanik enkazını gezmeye giderken Titanik’le aynı sonu paylaşmak gerçekten trajik bir olay.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OceanGate faaliyetlerini durdurmakla doğru mu yaptı? 250.000 dolar vererek bu geziye katılmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!