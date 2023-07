Bu ayın başlarında Titanik’in enkazına doğru yol alırken feci bir şekilde patlayan denizaltının sahibi olan OceanGate, 2024’te ünlü batık gemiye keşif seferlerinin reklamını yapmaya devam ediyor.

Şirket, web sitesinde hala “Titanik’i kendi gözlerinizle görmek” ve “gündelik hayatın dışına çıkıp gerçekten olağanüstü bir şey keşfetmek” adlı haziran sonunda gerçekleşecek iki görev listeliyor.

OceanGate’in CEO’su Stockton Rush da dahil olmak üzere beş kişinin, 18 Haziran sabahı yüzeydeki gemiyle iletişimi kaybeden ve 22 Haziran’da bir arama kurtarma operasyonu tarafından enkazı bulunan Titan denizaltında seyahat ettikten sonra öldüğü varsayılıyor.

Çarşamba günü, olayla ilgili çok uluslu bir soruşturmanın parçası olan ABD Sahil Güvenliği, derin deniz denizaltının bazı bölümlerinin deniz tabanından çıkarılıp Newfoundland’e getirilmesinin ardından geminin enkazından insan kalıntılarının çıkarıldığını söyledi.

İlginizi Çekebilir: Beats Studio Pro Özellikleri ile Karşımıza Çıktı

Rush’ın yanı sıra milyarder Hamish Harding, eski Fransız Donanması dalgıcı Paul-Henri Nargeolet, İngiliz-Pakistanlı iş adamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman’ın da öldüğü tahmin ediliyor.

“Okyanusun dibine kadar bir ömür boyu sürecek bir macera” vaat eden OceanGate‘in keşif listesi, Nargeolet’in hâlâ “keşif gezisinde size katılabilecek uzmanlar” arasında olduğunu belirtiyor. Ayrıca 2023 keşif gezisinin “şu anda devam ettiğini” iddia ediyor.

Erika Gray isimli Twitter kullanıcısı, “OceanGate, Titanik’in enkazına yapılacak bir yolculuk için bilet satmaya devam ediyor. İsteyen var mı?” diye yazdı.

Görünüşe göre web sitesi kısa bir süre kullanım dışı kaldıktan sonra, son zamanlardaki yıkıcı olayların ışığında herhangi bir revizyon yapılmadan geri döndü.

It looks like nobody's bothered to update OceanGate's website.

Bookings still seem to be available for 2024 expeditions to the Titanic wreck, as well as excursions aboard Titan to the Azores pic.twitter.com/YnbCMiOWIq

— 𝘽𝙧𝙮𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙨𝙨𝙞𝙛𝙞𝙪𝙢𝙚 (@BryanPassifiume) June 28, 2023