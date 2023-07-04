Bu ayın başlarında Titanik’in enkazına doğru yol alırken feci bir şekilde patlayan denizaltının sahibi olan OceanGate, 2024’te ünlü batık gemiye keşif seferlerinin reklamını yapmaya devam ediyor.

Şirket, web sitesinde hala “Titanik’i kendi gözlerinizle görmek” ve “gündelik hayatın dışına çıkıp gerçekten olağanüstü bir şey keşfetmek” adlı haziran sonunda gerçekleşecek iki görev listeliyor.

OceanGate’in CEO’su Stockton Rush da dahil olmak üzere beş kişinin, 18 Haziran sabahı yüzeydeki gemiyle iletişimi kaybeden ve 22 Haziran’da bir arama kurtarma operasyonu tarafından enkazı bulunan Titan denizaltında seyahat ettikten sonra öldüğü varsayılıyor.

Çarşamba günü, olayla ilgili çok uluslu bir soruşturmanın parçası olan ABD Sahil Güvenliği, derin deniz denizaltının bazı bölümlerinin deniz tabanından çıkarılıp Newfoundland’e getirilmesinin ardından geminin enkazından insan kalıntılarının çıkarıldığını söyledi.

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Rush’ın yanı sıra milyarder Hamish Harding, eski Fransız Donanması dalgıcı Paul-Henri Nargeolet, İngiliz-Pakistanlı iş adamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman’ın da öldüğü tahmin ediliyor.

“Okyanusun dibine kadar bir ömür boyu sürecek bir macera” vaat eden OceanGate‘in keşif listesi, Nargeolet’in hâlâ “keşif gezisinde size katılabilecek uzmanlar” arasında olduğunu belirtiyor. Ayrıca 2023 keşif gezisinin “şu anda devam ettiğini” iddia ediyor.

Компания OceanGate продолжает продавать билеты в путешествие к обломкам «Титаника». Сейчас на сайте доступны туры на 2024 год. Цена все та же — по $250 000 с человека. Есть желающие? pic.twitter.com/KXZ5tk0KoU — Erika Grey (@erikagrey777) June 30, 2023

Erika Gray isimli Twitter kullanıcısı, “OceanGate, Titanik’in enkazına yapılacak bir yolculuk için bilet satmaya devam ediyor. İsteyen var mı?” diye yazdı.

Görünüşe göre web sitesi kısa bir süre kullanım dışı kaldıktan sonra, son zamanlardaki yıkıcı olayların ışığında herhangi bir revizyon yapılmadan geri döndü.

It looks like nobody's bothered to update OceanGate's website. Bookings still seem to be available for 2024 expeditions to the Titanic wreck, as well as excursions aboard Titan to the Azores pic.twitter.com/YnbCMiOWIq — 𝘽𝙧𝙮𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙨𝙨𝙞𝙛𝙞𝙪𝙢𝙚 (@BryanPassifiume) June 28, 2023

Başka bir Twitter kullanıcısı Bryan Passsifiume ise listeye atıfta bulunarak, “Kimse OceanGate’in web sitesini güncelleme zahmetine girmemiş gibi görünüyor.” dedi.

Şirketin diğer gemisi Cyclops 1, Titanik’in Atlantik Okyanusu’ndaki derinliklerine kadar inmek için inşa edilmediği için, 2024 yolculuğunun devam edip etmeyeceği veya hangi dalgıç aracını kullanacağı belirsizliğini koruyor.

Titan’ın ortadan kaybolmasından bu yana, 2018’de şirkete güvenlik sorunları nedeniyle dava açan eski bir çalışan ve OceanGate‘in geminin bağımsız testine izin vermediği konusunda Deniz Teknolojisi Derneği’nden bir uyarı da dahil olmak üzere, denizaltının güvenliği ve inşasıyla ilgili tarihi endişeler yeniden ortaya çıktı. Uzmanlar, su altı gemisinin yeni tasarımını sorgularken, diğerlerinin Rush’ı endişeleri konusunda doğrudan uyardığı ve yalnızca başından savıldığı bildirildi.

Web sitesi, Titan’ın 13.000 fitten daha derinler için tasarlandığını ve “benzersiz güvenlik” sağlayan gerçek zamanlı bir gövde sağlığı izleme sistemine sahip olduğunu belirtiyor. Pazar günü ABD Sahil Güvenliği, beş ölüme neyin sebep olduğu ve “kötü davranış, yetersizlik, ihmal, beceriksizlik veya kanunun kasıtlı ihlali” olup olmadığı da dahil olmak üzere patlamayı araştırmak için bir Deniz Araştırma Kurulu (MBI) topladığını duyurdu. MBI’ın Kanada, Fransa ve Birleşik Krallık’taki muadil makamlarla koordinasyon içinde çalışacağını da sözlerine ekledi.

OceanGate ve ABD Sahil Güvenlik, soruşturma devam ederken kamuoyuna açıklama yapmayacaklarını söyledi.