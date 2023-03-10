Daha önceleri Facebook olarak bildiğimiz Meta, her geçen gün elinde bulunan platformları geliştiriyor ve yeni sosyal medya girişimleri için çalışmalar yürütüyor. Şirket son olarak, kullanıcıların daha çok metin tabanlı paylaşımlar yapmaya odaklanacağı P92 isimli yeni bir sosyal medya uygulaması için kollarını sıvadı.

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Platformer isimli haber kaynağına göre Meta, popüler sosyal medya platformu Twitter‘a oldukça benzeyen, yaratıcıların ve tanınmış kişilerin ilgi alanlarıyla ilgili güncellemeleri zamanında paylaşmaları için merkezi olmayan bir sosyal ağ üzerine çalışıyor. Şirketin şimdilik P92 ismini verdiği yeni servis, kullanıcıların mevcut Instagram kimlik bilgileriyle giriş yapmalarına olanak tanıyarak da Meta’nın ekosistemine kolayca dahil olacak.

İçindekiler Meta Yeni Uygulamasında Merkezi Olmayan Ağ Sistemini Kullanacak

Meta Yeni Uygulamasında Merkezi Olmayan Ağ Sistemini Kullanacak

Henüz resmi olarak duyurulmayan yeni uygulama için firmanın oldukça kapsamlı bir projesi var. Projenin en dikkat çekici ve zorlu yönü ise servisi yönetecek söz konusu ağın merkezi olmayacak olması. Merkezi olmayan ağ sistemi sayesinde kullanıcılar içerik denetimi için kendi bağımsız sunucularını ve kurallarını oluşturabilecek. Bu yeni sisteme göre farklı gruplar, Meta tarafından belirlenen kurallar tabanına uymak şartıyla kendi topluluk standartlarını belirleyebilecek. Yeni uygulamanın bu politikası Reddit’te bulunan subreddits olarak bilinen bireysel toplulukların işleyişine oldukça benzeyecek.

Meta’nın oldukça zor ve sonuçlarının ön görülemediği bu projenin altıdan kalkıp kalkamayacağı ise merak konusu. Henüz hiç kimse karlı ve küresel ölçekte merkezi olmayan bir ağ oluşturmadı. Bugüne kadar bazı girişimler olsa da geliştiriciler kullanıcıları takip etmek gibi temel sosyal ağ işlevlerinin oldukça karmaşık hale gelmesi gibi sorunların altından kalkamadı. Genel olarak baktığımızda yeni projenin lideri CEO Adam Mosseri ve P92 ekibini oldukça yorucu günlerin beklediğini söyleyebiliriz.