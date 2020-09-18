Donanım
Hangisini almalı: PlayStation 5 ve Xbox Series S karşılaştırması!
Geçtiğimiz günlerde Sony ve Microsoft yeni nesil oyun konsollarını tanıttı. Modellerle ilgili tüm teknik detaylar ve fiyatlar ortaya çıkınca iki marka arasındaki kıyaslamalar da gündem oldu. Özellikle Microsoft’un 299 dolarlık fiyat etiketi ile duyurduğu Xbox Series S modelinin 399 dolarlık PlayStation 5 Digital Edition karşısında neler yapabileceği merak konusu oldu. Bu yazımızda PlayStation 5 ve Xbox Series S modellerini karşılaştırdık.
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PlayStation 5 ve Xbox Series S arasındaki farklar
|Xbox Series S
|PlayStation 5 Digital Edition
|Fiyat
|$299
|$399
|GPU
|4 TFLOPS, 20 CUs @ 1.55 GHz Custom RDNA 2 GPU
|10.28 TFLOPS, 36 CUs @ 2.23 GHz Custom RDNA 2
|CPU(İşlemci)
|8 çekirdekli 3.6 GHz Custom Zen 2 CPU
|8 çekirdekli 3.5 Ghz Custom Zen 2 Cpu
|RAM
|10GB GDDR6
|16GB GDDR6
|Çözünürlük
|1440p, 4K’ya yükseltilmiş(upscaled)
|4K, 8K’ya kadar çıkabilir
|Kare hızı (FPS)
|60FPS, 120 FPS’e kadar
|60FPS, 120 FPS’e kadar
|Ray-tracing
|Evet
|Evet
|Depolama Alanı
|512GB SSD
|825GB SSD
|Kontrolcüler
|Xbox Series S kontrolcü
|DualSense
|Geriye dönük uyumluluk
|Evet
|Evet
|Optik sürücü
|Yok
|Yok
Bu farklar ne anlam ifade ediyor?
-CPU ve GPU neye güç verir?
Mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunmak için birlikte çalışan CPU (merkezi işlem birimi) ve GPU‘yu (grafik işleme birimi) bir konsolun beyinleri olarak düşünebilirsiniz.
Ekranda gördüğünüz her görüntü, bir görüntünün ne kadar güzel göründüğünü belirleyen GPU tarafından oluşturulur ve işlenir. PS5 Digital Edition daha güçlü bir GPU’ya sahip olduğu için, görüntüleri 4K (Ultra HD)‘da rahatça oynatabilecek gibi duruyor. Hatta Sony 8K (Full Ultra HD) çözünürlüüğü bile hedefliyor. Xbox Series S ise 1440p (Quad HD) çözünürlüğü hedefliyor. Bunu perspektife koymak için 4K, 1080p (Full HD) görüntünün dört katı piksel miktarına sahiptir. Her iki durumda da çarpıcı görüntüler elde edersiniz, ancak 4K teknik olarak 1440p’den daha keskin ve daha nettir. Bu fark çok bariz bir şekilde fark edilmiyor. Ancak konsolunuzu bağladığınız televizyona ve ya monitöre göre farkı hissetmeniz de mümkün.
CPU ise her şeyin çalışmasından sorumlu birimdir. Tüm bilgileri işler ve dakika başına sayısız hesaplama yapar. Konsolunuz yavaş çalışıyorsa bu güzel görüntüler pek bir şey ifade etmeyecektir. Microsoft bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor ve Xbox Series S’yi PS5’lerle aynı CPU ile donattı. Bu işlemci Xbox Series X’te kullanılan işlemci ile de aynı.
-Depolama alanından ne beklemeliyiz?
Hem PS5 Digital Edition hem de Xbox Series S, depolama için SSD teknolojisini kullanıyor. Önceki konsollarda kullanılan HDD‘lerle karşılaştırıldığında, SSD‘ler daha fazla verinin daha yüksek hızlarda okunmasına izin veriyor. Bir SSD, herhangi bir hareketli parçası olmadığı ve veriler flash bellek yongalarında saklandığı için bir HDD’den farklıdır. HDD’ler bilgileri okumak / yazmak için hareketli mekanik parçalar kullanır ve tüm süreci yavaşlatır.
Depolama alanlarına bakacak olursak Xbox Series S 512GB‘lık SSD ile gelirken PlayStation 5 Digital Edition ise 825GB’lık bir SSD ile karşımıza çıkıyor. Neyse ki, her iki konsol içi de ekstra depolama alanı satın alabileceksiniz. Xbox Series S, 1 TB hafızaya kadar yükseltebileceğiniz ekstra bir yuvaya sahip.
Sonuç: PlayStation 5 ve Xbox Series S
Çoğu insan için Xbox Series S‘i almak daha akıllıca bir seçenek olacaktır. PS5 Digital Edition‘ın kendi tarafında özellikleri varken, Xbox Series S hala uygun bir fiyata yeni nesil performans sunabilir. Özellikle doviz kurunun fazla olduğu ülkelerde 100 dolarlık fiyat farkı ciddi bir önem taşıyor.
Ancak Horizon Forbidden West ve Spider-Man: Miles Morales gibi PS5′e özel oyunlar istiyorsanız ve ya kesinlikle birinci sınıf ürüne ihtiyacınız varsa, PS5‘i tercih etmeniz kaçınılmaz.
Donanım
Çip üreticisi SMIC, Huawei’ye ürün satmak için ABD’den izin istedi
Çinli yarı iletken ve yonga üreticisi SMIC, Çinli teknoloji firması Huawei ile iş birliği yapabilmek için ABD’den izin istedi. Peki bu cümledeki ilginç paradoksu fark ettiniz mi? Gelin daha detaylı bilgilerle merakınızı giderelim.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin ile arasındaki bitmek bilmeyen gerilim gölgesinde Huawei’yi adeta büyük bir koz olarak parmağında döndürdükçe döndürüyor. İlk başta basit bir Google yasağıyla başlayan süreç, sonradan ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelgeyle beraber donanım yasağına kadar ilerledi.
Bunun sonucunda ise Huawei, 15 Eylül 2020′den sonra artık kendi işlemcilerini üretemeyeceğini açıkladı ve bu durum gerçekleşti. İşin ilginç tarafı Huawei, yoluna Qualcomm veya MediaTek gibi bir firmayla da devam edemiyor; çünkü ABD, donanım yasağını diğer ülkelere bile sıçrattı.
SMIC, Huawei ile ortaklık yapmak için ABD’den izin istedi
Bununla da bitmedi. Huawei, kendisiyle aynı ana vatanı paylaşan şirketlerle bile iş birliği yapıp onlardan donanım satın alamıyor. İşte onlardan birisi, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) isimli Çin merkezli bir çip üreticisi. ABD Hükümeti’nin izni olmadan Huawei’ye ürün satamayan SMIC, bugünlerde Huawei ile ortaklık yapabilmek için ABD’den izin istediğini duyurdu. Bir Çinli şirketin, diğer Çinli şirketle iş birliği yapabilmek için neden başka bir ülkenin iznine ihtiyaç duyduğunu merak ediyorsanız, kısaca özetleyelim.
Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı genelge gereğince donanım üreticisi eğer Amerikan teknolojilerinden faydalanıyorsa, ürettiği donanımları Huawei’ye satmak için ABD Hükümeti’nden izin almak zorunda. SMIC da çip fabrikasında kullandığı bazı ekipmanlar noktasında American Applied Materials ve Lam Research gibi ABD’li şirketlerden yardım alıyor.
İşte SMIC firmasını Huawei ile iş yapmak için ABD’ye muhtaç bırakan detayın arkasında bu sebep yatıyor. Ek olarak SMIC, ilgili ülke ve bölgelerin kanun ve yönetmeliklerine kesinlikle uyacağının da altını çiziyor. Şu ana kadar Qualcomm, MediaTek ve TSMC gibi şirketler de aynı şekilde ABD’ye lisans başvurusu yapmıştı. Ancak ne yazık ki henüz hiçbirisi ABD’den izin alabilmiş değil.
Donanım
MediaTek, ikinci çeyrekte işlemci satışıyla Qualcomm’u yakaladı!
Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı sıkıntılar, MediaTek ve Qualcomm’un işine yaramış görünüyor. Pazar payını arttıran MediaTek ise Qualcomm’u köşeye sıkıştırmış durumda.
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Counterpoint Araştırma şirketinden gelen raporlara göre akıllı telefon işlemcisi satışlarında, telefon satışlarına paralel olarak yüzde 26 düşüş yaşandı. Pandemi göz önüne alındığında bu düşüşün yaşanması kaçınılmaz olarak görülüyordu. 2019 yılının aynı çeyreğinde mobil işlemci pazarında yüzde 33 pazar payı ile öncü olan Qualcomm, bu sene yaşadığı yüzde 3’lük düşüşe rağmen pazar lideri konumunda.
MediaTek, Qualcomm’u yakalamış gibi görünüyor
Counterpoint Araştırma şirketi tarafından yayınlanan veriler göz önüne alındığında pazar payını geçen senenin aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2 arttıran MediaTek, Qualcomm’u yakalamış gibi görünüyor. Uzmanlara göre önümüzdeki sene Huawei tarafındaki satışlarda, işlemci üretimi olmaması nedeniyle ciddi düşüş yaşanacak. Bu düşüşün başta Qualcomm olmak üzere MediaTek ve Unisoc’a fayda sağlaması öngörülüyor.
HiSilicon ve MediaTek pazar payını arttırdı
Agresif satış stratejileriyle beraber Huawei, ABD ile yaşadığı sıkıntılara karşın pazar payını arttırmayı başardı. Araştırma şirketinin verilerine göre Huaewi, ABD ambargosu nedeniyle kendi üretimi olan Kirin işlemcisini daha çok cihazda kullanmak zorunda kaldı. Bu bağlamda Qualcomm tarafında yaşanan pazar kaybının Huawei’ye kaydığı söylenebilir.
Boşalan pazar payı diğer Çinli üreticilere kalıyor
Ambargolar nedeniyle birçok Amerikan şirketiyle iş yapamayan Huawei, akıllı telefon pazarında önemli bir pazar payına sahip. Huawei, ABD ile yaşanan anlaşmazlığı gidermezse pazar payının büyük kısmını kaybedecek gibi görünüyor. Huawei’den boşalan payın Xiaomi, Oppo ve VIVO gibi diğer Çinli üreticilere kalacağı düşünülüyor.
5G atılımıyla beraber veriler değişebilir
Uzmanlara ve raporlara göre 5G teknolojisi barındıran yonga setlerinin üretilmesiyle beraber kayıp yaşanan pazarda önümüzdeki 3 yıl içerisinde toparlanma yaşanabilir. Oldukça revaçta olan oyun odaklı cihazlarda 5G bağlantısı destekli yonga setlerinin kullanılmasıyla beraber telefonlara olan talebin daha da artması bekleniyor.
Donanım
AMD Radeon RX 6000 tasarımı paylaşıldı
AMD, yeni ekran kartlarını temsil edecek olan Radeon RX 6000 serisinden bir ekran kartının tasarımını paylaştı. Paylaşılan ekran kartının serinin en üst düzey üyesi olması beklenen RX 6900 olduğu tahmin ediliyor.
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AMD Radeon RX 6000 neler vaat ediyor?
Geçtiğimiz yıl AMD, RX 5000 serisi ekran kartları ile özellikle fiyat performans anlamında iyi işler başarmıştı. Nvidia’nın 3000 serisi ekran kartlarını tanıtmasının ardından AMD tarafından üretilecek yeni ekran kartları kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni ekran kartlarının bir üyesinin tasarımı AMD tarafından Twitter üzerinde paylaşıldı. AMD’nin Big Navi olarak adlandırdığı RX 6000 serisi yeni RDNA2 mimarisi ile üretilecek. Yeni ekran kartları ilk defa karşımıza Nvidia’nın RTX 2000 serisi ile karşımıza çıkan donanımsal ‘‘Ray-Tracing’‘ yani ışın izleme teknolojisiyle birlikte gelecek. Bu teknoloji, oyunlarda daha gerçekçi yansımaları ve aydınlatmaları mümkün kılıyor.
Nvidia yeni 3000 serisi ekran kartlarında TDP değerlerinde ciddi bir artış gerçekleştirmişti. AMD de bu trendi sürdürecek. 3 fanlı bir soğutma kullanılan ekran kartında 2×8 pin güç konnektörü de dikkat çekiyor. Aynı zamanda ekran kartı, anakartta iki slotluk alan kaplayacak. Port tercihlerine baktığımızda 2 adet Display Port, 1 HDMI girişi ve 1 adet Type-C girişini görüyoruz. AMD tarafından yapılan duyuruya göre yeni ekran kartları 28 Ekim tarihinde tanıtılacak.