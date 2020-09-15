Genel
TikTok, satış yasağını aşmak için taşınabilir!
TikTok için verilen sürenin dolmasının ardından ByteDance ve Oracle’ın yeni bir çözüm yolu üzerinde anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Anlaşmaya göre uygulamanın veri merkezi ABD’de olacak.
İlginizi çekebilir: YouTube, TikTok ile rekabet edebilmek için kısa biçimli video formatı başlatıyor!
Trump Hükümeti’yle başı dertte olan ByteDance, TikTok’un yasaklanmaması için olası çözüm yollarını denemeye devam ediyor. Trump, TikTok’un ABD menşeili şirkete satılmaması halinde yasaklanacağını belirtmiş ve 15 Eylül’e kadar süre vermişti. Microsoft ve Walmart ile gerçekleştirilen görüşmeler sonuçsuz kalınca ByteDance, Oracle ile olası çözüm yollarını aramaya devam ediyor.
TikTok veri depolama merkezi ABD’de olabilir
Oracle ile anlaşmaya varmayı deneyen ByteDance’in TikTok’un Amerikalı kullanıcı verilerini Amerika’da depolamayı düşündüğü ifade ediliyor. Bu veri depolama girişimi içinse Oracle ile ABD’de yeni bir şirket oluşumu yaratması kuvvetle muhtemel. Uzmanlar bu şekilde yasağı aşabileceğini öne sürüyor.
Çin’in yasakları, teknolojilerin taşınmasına engel
Geçtiğimiz günlerde Çin Hükümeti’nin yayınladığı yeni ihracat yasaklarıyla beraber ByteDance köşeye sıkışıtırılmıştı. Çin Hükümeti tarafından lisans alınmaksızın bir teknolojini ihracatı bu yeni duyuruyla beraber yasaklanmış durumda. ByteDance’in elinde bulunan yapay zeka destekli kullanıcı veri işleme teknolojisi bu kapsamda değerlendirildiği için TikTok herhangi bir ABD menşeili şirkete satılamıyor.
ByteDance, Oracle ile yasağı aşacak
Oracle ile ByteDance kullanıcı verilerini depolarken herhangi bir teknoloji transferi yapmayacak. Verilerden sorumlu olacak olan Oracle ile beraber TikTok, milyonlarca kullanıcısıyla ABD’de aktif kalmaya devam edebilecek. Tüm bu olay ve anlaşmalara karşın büyük bir çoğunluk TikTok’u halen daha ulusal tehdit olarak görmeye devam ediyor.
Genel
2022 BMW 2 Serisi Coupe, Nürburgring’te görüntülendi!
Yeni nesil BMW 2 Serisi Coupe, Münih’ten sonra ilk kez halka açık bir şekilde Nürburgring Nordschleie‘te görüntülendi.
İlginizi çekebilir: 2021 Hyundai Tucson tanıtıldı!
G42 koduyla gelecek olan yeni nesil 2 Serisi Coupe, G20 kasa 3 Serisi‘nde de kullanılan, arkadan çekişli sistemlere uygun CLAR mimarisini kullanacak. Başka bir deyişle araç arkadan çekişli bir yapıda olacak. Böylelikle 2 Serisi Coupe, UKL mimarisini kullanan önden çekişli Active Tourer ve Gran Coupe gibi kardeşlerinden ayrılacak. Son zamanlarda BMW severlerin, premium-arkadan çekişli kompakt model ihtiyacı ve beklentisi, yeni 2 Serisi Coupe ile giderilecek gibi görünüyor.
Yeşil Cehennem’de görüntülenen prototipte, önceki casus fotoğraflardaki kamuflaj aynı şekilde korunmuş. Bu yüzden tasarımı hakkındaki sızıntılarda bir gelişme bulunmuyor. Söz konusu prototipin üzerindeki farların ağır kamuflajından dolayı, seri üretim farları olduğu düşünülüyor.
Söz konusu prototip, şu anda satılan 2 Serisi’ne kıyasla daha geniş, daha kaslı ve daha orantılı bir tasarıma sahip. İç tasarımın ise şu an satışta olan yeni 2 Serisi Gran Coupe ile aynı olacağı söyleniyor.
Yeni 2 Serisi Coupe’de dört silindirli benzinli ve dizel motorların yanı sıra, M240i modelinde kullanılacak altı silindirli motorlar yer alacak. Yeni M2‘de ise M3 ve M4 ile paylaşacağı 3.0 litrelik çift turbolu motor kullanılacak. Fakat M2‘de bu motorun 400 beygir civarına ayarlanmış bir versiyonunun kullanılacağı söyleniyor.
Yeni 2 Serisi Coupe, 2020 sonları – 2021 başları gibi satışa çıkacak. M2‘nin ise 2022‘den önce gelmesi beklenmiyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
YouTube, TikTok ile rekabet edebilmek için kısa biçimli video formatı başlatıyor
YouTube, TikTok’a çok benzeyen yeni bir kısa video formatı başlatıyor. YouTube “Shorts“lar, cep telefonlarında çekilebilen 15 saniyelik videolardan oluşuyor. Bu videolarda birden fazla video klibi bir araya getirebiliyor, müzikle kaydedilebiliyor ve video hızı ayarlanabiliyor. Dokunmadan kayıt yapabilmeniz için bir zamanlayıcı ve geri sayım da içeriyor. YouTube, önümüzdeki birkaç gün içinde Hindistan’da “Shorts“un erken beta beta sürümünü başlatıyor.
YouTube Shorts neler sunuyor?
YouTube kısa süre önce ana sayfasına kısa videolar için bir satır ekledi ve artık kullanıcılar bir videodan diğerine geçmek için dikey olarak kaydırabiliyor. YouTube, bunun “Kısa Videoları” izlemeyi daha da kolaylaştıracağını söylüyor. YouTube, aynı zamanda Android’deki oluştur simgesi için yeni bir yer açtı ve bunu Hindistan’dan başlayarak yakında iOS cihazlarına ve daha fazla ülkeye de getirmeyi planlıyor.
Bu özellik, TikTok (ve platformun “ortağı” olan Oracle) ve Instagram Reels için biraz rekabet yaratabilir.
Genel
2021 Hyundai Tucson tanıtıldı!
Dördüncü nesline kavuşan Hyundai Tucson, radikal tasarımıyla premium rakiplerini zor durumda bırakacak gibi görünüyor.
İlginizi çekebilir: Elektrikli 2021 Mercedes-Benz EQS, test edilirken yakalandı!
Güney Koreli üreticinin en çok satan modellerinden birisi olan Tucson, yeni nesliyle yeni motorlara da kavuştu. Çoğu 48 V hafif hibrit teknolojisine sahip 1.6 litrelik dört silindirli benzinli ve dizel motorların yanında, 227 beygir gücünde 1.6 litrelik T-GDi motor da satışa sunulacak. Ayrıca turbo destekli plug-in hibrit bir versiyonun da geleceği açıklandı.
Aracın tasarımına bakacak olursak ön tarafta, Hyundai’nin “Parametrik Gizli Işıklar” olarak adlandırdığı LED farların bulunduğu yeni ızgara dikkat çekiyor. Söz konusu LED farlar kapalı olduğu durumda ızgaranın şeklinden ayırt edilemiyor. Böylelikle güzel bir tasarım bütünlüğü yakalanmış. Ayrıca yeni Tucson’un C-sütunun da dahil olduğu birçok yerinde, 3 boyutlu parametrik grafikler kullanılmış.
Yan tarafa geldiğimizde açılı çizgilerin devam ettiğini ve ön camdan arkaya doğru uzanan gümüş renkli detay göze çarpıyor. Arkaya geldiğimizde ise bagaj kapağını boydan boya uzanan şerit LED arka farlar bulunuyor. Hyundai logosu ise farların hemen üzerinde ise arka camın alt kısmına yerleştirilmiş. Arka cama bakınca ufak bir eksiklik gözünüze çarpabilir. Evet, silecek her zamanki yerinde değil. Çünkü bagaj kapağındaki spoylerin altına gizlenmiş bir şekilde bulunuyor.
4500 mm uzunluğunda, 1865 mm genişliğinde ve 2860 mm dingil mesafesi olan yeni Tucson, eski nesline kıyasla 20 mm daha uzun, 15 mm daha geniş ve 10 mm daha uzun dingil mesafesine sahip. İki farklı dingil mesafesine sahip karoser seçeneği ile üretileceği söylenen aracı 17 inç, 18 inç ve 19 inç boyutlu jantlarla almak mümkün.
Hyundai Avrupa‘nın dış tasarımcılarından Eduardo Ramirez, yeni Tucson’un tasarımı hakkında, “Oldukça cesur bir ürün ortaya koyduk. Deneysel olarak, tasarım konusunda çok farklı bir karakter bulmaya çalışıyoruz. Fakat aynı tasarımı formülünü her arabaya uygulamak gibi bir fikrimiz yok tabi ki. Markamız için böylesine başarılı bir modeli değiştirmek büyük bir mücadele. Yeni Tucson ile gurur duyuyoruz ve daha ileri gitmeyip, halihazırdaki başarıyı elde tutmak gibi bir tuzağa düşmek istemedik. İnovasyon yapmaktan korkmadık. Gizli ışıklar gibi fikirler bu şekilde hayat buldu.” dedi.
Aracın iç tasarımında ise önceki Hyundai modellerinden oldukça farklı bir anlayışla şekillendirilmiş, “minimalist ve katmanlı” bir çizgi hakim. Klima menfezlerinin kapladığı alanı azaltmak ve daha yumuşak bir hava akışı sağlamak adına, bütün havalandırma deliklerini birleştiren, yeni “Multi-Air Mode” teknolojisi bulunuyor.
Konsolda yer alan 10.25 inçlik bilgi-eğlence ekranı, Hyundai’nin Bluelink sisteminin son sürümünü kullanıyor. Klima ve diğer kontrol tuşlarının çoğu kaldırılarak bu ekrana yerleştirilmiş. Ortam aydınlatması ve kablosuz şarj gibi özellikler de yeni Tucson’da mevcut. Arka diz mesafesinin arttığı söylenen aracın, hibrit-içten yanmalı fark etmeksizin tüm modellerinde aynı iç hacmi sunduğu açıklandı.
Hibrit ve plug-in hibrit modellerde ayrıca, merkezi hava yastığı ve uzaktan park etme gibi birçok teknolojinin de bulunduğu birkaç yeni güvenlik ve destek özellikleri de bulunuyor.
Yeni Tucson’un motor seçenekleri ve bazı teknik detayları
Motor seçeneklerindeki benzinli üniteler 150 beygir (normal) ve 180 beygirlik (48 V hibrit) seçeneklere sahip. Dizel üniteler ise 115 beygir (normal) ve 134 beygirlik (48 V hibrit) iki çeşide sahip. Tüm motorlar altı ileri manuel veya yedi ileri otomatik şanzımanla alınabilecek. Fakat 150 beygirlik benzinli ve 115 beygirlik dizel motorlar yalnızca altı ileri manuel şanzıman ile alınabiliyor.
Hyundai, Tucson’un sürüş ve yol tutuş yetenekleri üzerinde de oldukça mesai harcadığını söylüyor. Araç dinamiği mühendisi Julio Varnela, Tucson’un sürüşünü daha konforlu ve eğlenceli hale getirmeye odaklanan bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Ayrıca yeni Tucson, Hyundai’nin N Performance modelleri dışında Normal, Eco ve Sport modlarını içeren Elektronik Kontrollü Süspansiyon sistemini kullanan ilk model. Dört tekerlekten çekişli modellerde ise arazi odaklı üç adet mod daha bulunuyor.
Yeni Tucson’un Avrupa pazarında satılacak versiyonları Çekya‘da üretilecek. N-Line versiyonun da geleceği açıklanan aracın fiyat listesi henüz açıklanmadı.
Kaynak: Carscoops