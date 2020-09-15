TikTok, satış yasağını aşmak için taşınabilir!

TikTok için verilen sürenin dolmasının ardından ByteDance ve Oracle’ın yeni bir çözüm yolu üzerinde anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Anlaşmaya göre uygulamanın veri merkezi ABD’de olacak.

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Trump Hükümeti’yle başı dertte olan ByteDance, TikTok’un yasaklanmaması için olası çözüm yollarını denemeye devam ediyor. Trump, TikTok’un ABD menşeili şirkete satılmaması halinde yasaklanacağını belirtmiş ve 15 Eylül’e kadar süre vermişti. Microsoft ve Walmart ile gerçekleştirilen görüşmeler sonuçsuz kalınca ByteDance, Oracle ile olası çözüm yollarını aramaya devam ediyor.

TikTok veri depolama merkezi ABD’de olabilir

Oracle ile anlaşmaya varmayı deneyen ByteDance’in TikTok’un Amerikalı kullanıcı verilerini Amerika’da depolamayı düşündüğü ifade ediliyor. Bu veri depolama girişimi içinse Oracle ile ABD’de yeni bir şirket oluşumu yaratması kuvvetle muhtemel. Uzmanlar bu şekilde yasağı aşabileceğini öne sürüyor.

Çin’in yasakları, teknolojilerin taşınmasına engel

Geçtiğimiz günlerde Çin Hükümeti’nin yayınladığı yeni ihracat yasaklarıyla beraber ByteDance köşeye sıkışıtırılmıştı. Çin Hükümeti tarafından lisans alınmaksızın bir teknolojini ihracatı bu yeni duyuruyla beraber yasaklanmış durumda. ByteDance’in elinde bulunan yapay zeka destekli kullanıcı veri işleme teknolojisi bu kapsamda değerlendirildiği için TikTok herhangi bir ABD menşeili şirkete satılamıyor.

ByteDance, Oracle ile yasağı aşacak

Oracle ile ByteDance kullanıcı verilerini depolarken herhangi bir teknoloji transferi yapmayacak. Verilerden sorumlu olacak olan Oracle ile beraber TikTok, milyonlarca kullanıcısıyla ABD’de aktif kalmaya devam edebilecek. Tüm bu olay ve anlaşmalara karşın büyük bir çoğunluk TikTok’u halen daha ulusal tehdit olarak görmeye devam ediyor.