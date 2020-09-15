Genel
YouTube, TikTok ile rekabet edebilmek için kısa biçimli video formatı başlatıyor
YouTube, TikTok’a çok benzeyen yeni bir kısa video formatı başlatıyor. YouTube “Shorts“lar, cep telefonlarında çekilebilen 15 saniyelik videolardan oluşuyor. Bu videolarda birden fazla video klibi bir araya getirebiliyor, müzikle kaydedilebiliyor ve video hızı ayarlanabiliyor. Dokunmadan kayıt yapabilmeniz için bir zamanlayıcı ve geri sayım da içeriyor. YouTube, önümüzdeki birkaç gün içinde Hindistan’da “Shorts“un erken beta beta sürümünü başlatıyor.
YouTube Shorts neler sunuyor?
YouTube kısa süre önce ana sayfasına kısa videolar için bir satır ekledi ve artık kullanıcılar bir videodan diğerine geçmek için dikey olarak kaydırabiliyor. YouTube, bunun “Kısa Videoları” izlemeyi daha da kolaylaştıracağını söylüyor. YouTube, aynı zamanda Android’deki oluştur simgesi için yeni bir yer açtı ve bunu Hindistan’dan başlayarak yakında iOS cihazlarına ve daha fazla ülkeye de getirmeyi planlıyor.
Bu özellik, TikTok (ve platformun “ortağı” olan Oracle) ve Instagram Reels için biraz rekabet yaratabilir.
Genel
2021 Hyundai Tuscon tanıtıldı!
Dördüncü nesline kavuşan Hyundai Tuscon, radikal tasarımıyla premium rakiplerini zor durumda bırakacak gibi görünüyor.
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Güney Koreli üreticinin en çok satan modellerinden birisi olan Tuscon, yeni nesliyle yeni motorlara da kavuştu. Çoğu 48 V hafif hibrit teknolojisine sahip 1.6 litrelik dört silindirli benzinli ve dizel motorların yanında, 227 beygir gücünde 1.6 litrelik T-GDi motor da satışa sunulacak. Ayrıca turbo destekli plug-in hibrit bir versiyonun da geleceği açıklandı.
Aracın tasarımına bakacak olursak ön tarafta, Hyundai’nin “Parametrik Gizli Işıklar” olarak adlandırdığı LED farların bulunduğu yeni ızgara dikkat çekiyor. Söz konusu LED farlar kapalı olduğu durumda ızgaranın şeklinden ayırt edilemiyor. Böylelikle güzel bir tasarım bütünlüğü yakalanmış. Ayrıca yeni Tuscon’un C-sütunun da dahil olduğu birçok yerinde, 3 boyutlu parametrik grafikler kullanılmış.
Yan tarafa geldiğimizde açılı çizgilerin devam ettiğini ve ön camdan arkaya doğru uzanan gümüş renkli detay göze çarpıyor. Arkaya geldiğimizde ise bagaj kapağını boydan boya uzanan şerit LED arka farlar bulunuyor. Hyundai logosu ise farların hemen üzerinde ise arka camın alt kısmına yerleştirilmiş. Arka cama bakınca ufak bir eksiklik gözünüze çarpabilir. Evet, silecek her zamanki yerinde değil. Çünkü bagaj kapağındaki spoylerin altına gizlenmiş bir şekilde bulunuyor.
4500 mm uzunluğunda, 1865 mm genişliğinde ve 2860 mm dingil mesafesi olan yeni Tuscon, eski nesline kıyasla 20 mm daha uzun, 15 mm daha geniş ve 10 mm daha uzun dingil mesafesine sahip. İki farklı dingil mesafesine sahip karoser seçeneği ile üretileceği söylenen aracı 17 inç, 18 inç ve 19 inç boyutlu jantlarla almak mümkün.
Hyundai Avrupa‘nın dış tasarımcılarından Eduardo Ramirez, yeni Tuscon’un tasarımı hakkında, “Oldukça cesur bir ürün ortaya koyduk. Deneysel olarak, tasarım konusunda çok farklı bir karakter bulmaya çalışıyoruz. Fakat aynı tasarımı formülünü her arabaya uygulamak gibi bir fikrimiz yok tabi ki. Markamız için böylesine başarılı bir modeli değiştirmek büyük bir mücadele. Yeni Tuscon ile gurur duyuyoruz ve daha ileri gitmeyip, halihazırdaki başarıyı elde tutmak gibi bir tuzağa düşmek istemedik. İnovasyon yapmaktan korkmadık. Gizli ışıklar gibi fikirler bu şekilde hayat buldu.” dedi.
Aracın iç tasarımında ise önceki Hyundai modellerinden oldukça farklı bir anlayışla şekillendirilmiş, “minimalist ve katmanlı” bir çizgi hakim. Klima menfezlerinin kapladığı alanı azaltmak ve daha yumuşak bir hava akışı sağlamak adına, bütün havalandırma deliklerini birleştiren, yeni “Multi-Air Mode” teknolojisi bulunuyor.
Konsolda yer alan 10.25 inçlik bilgi-eğlence ekranı, Hyundai’nin Bluelink sisteminin son sürümünü kullanıyor. Klima ve diğer kontrol tuşlarının çoğu kaldırılarak bu ekrana yerleştirilmiş. Ortam aydınlatması ve kablosuz şarj gibi özellikler de yeni Tuscon’da mevcut. Arka diz mesafesinin arttığı söylenen aracın, hibrit-içten yanmalı fark etmeksizin tüm modellerinde aynı iç hacmi sunduğu açıklandı.
Hibrit ve plug-in hibrit modellerde ayrıca, merkezi hava yastığı ve uzaktan park etme gibi birçok teknolojinin de bulunduğu birkaç yeni güvenlik ve destek özellikleri de bulunuyor.
Yeni Tuscon’un motor seçenekleri ve bazı teknik detayları
Motor seçeneklerindeki benzinli üniteler 150 beygir (normal) ve 180 beygirlik (48 V hibrit) seçeneklere sahip. Dizel üniteler ise 115 beygir (normal) ve 134 beygirlik (48 V hibrit) iki çeşide sahip. Tüm motorlar altı ileri manuel veya yedi ileri otomatik şanzımanla alınabilecek. Fakat 150 beygirlik benzinli ve 115 beygirlik dizel motorlar yalnızca altı ileri manuel şanzıman ile alınabiliyor.
Hyundai, Tuscon’un sürüş ve yol tutuş yetenekleri üzerinde de oldukça mesai harcadığını söylüyor. Araç dinamiği mühendisi Julio Varnela, Tuscon’un sürüşünü daha konforlu ve eğlenceli hale getirmeye odaklanan bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Ayrıca yeni Tuscon, Hyundai’nin N Performance modelleri dışında Normal, Eco ve Sport modlarını içeren Elektronik Kontrollü Süspansiyon sistemini kullanan ilk model. Dört tekerlekten çekişli modellerde ise arazi odaklı üç adet mod daha bulunuyor.
Yeni Tuscon’un Avrupa pazarında satılacak versiyonları Çekya‘da üretilecek. N-Line versiyonun da geleceği açıklanan aracın fiyat listesi henüz açıklanmadı.
Kaynak: Carscoops
Genel
Huawei MateBook D 15 vs Matebook D 14 – Ne fark var?
Huawei, son dönemde hem globalde hem de ülkemizde dizüstü bilgisayar modelleriyle oldukça başarılı satış rakamları yakaladı. Şirketin en popüler modelleri arasında Matebook D 15 ve D 14 yer alıyor. Birçok konuda birbirine benzer olan bu iki model, bazı noktalarda ise birbirlerinden ayrılıyor. Biz de bu makalemizde, iki cihaz arasında kalanlar için özellik bazında farklı olan konuları listeleyeceğiz.
Matebook D 15 vs Matebook D 14 – ekran boyutu ve tasarım farkı
Aslında iki cihazı birbirinden ayıran temel konu, model isimlerinden de anlayabileceğiniz gibi ekran boyutu farkı. Zira Matebook D 15 modelinde 15.6 inç ekran yer alırken, Matebook D 14 modelinde 14 inçlik bir ekran bulunuyor. Her iki cihaz da IPS panel ve Full HD çözünürlük yer alıyor.
Modellerde bulunan boyut farkı, ağırlık durumuna da etki etmiş durumda. Zira Matebook D 14 modeli 1.38 kg ağırlığı ile Matebook D 15‘in 1.53 kg ağırlığına göre daha hafif ve daha taşınabilir bir yapıda. Ayrıca bir ufak fark da giriş çıkış noktalarında. Matebook D 15 modelinde fazladan bir tane daha USB Type-A girişi yer alıyor.
Son olarak klavye aydınlatması konusunda Matebook D 14 modelinde aydınlatma yer alırken, D 15 modelinde bu destek bulunmuyor.
Ancak bunların dışında genel tasarım hatları ve kullanılan malzeme olarak bir fark yok.
Donanımda küçük bir fark
İki cihazda da AMD Ryzen 5 3500U işlemci, Vega 8 GPU ve 8 GB RAM yer alıyor. Modeller arasındaki tek fark, depolama biriminin kapasitesinde karşımıza çıkıyor. Zira Matebook D 14 modelinde 512 GB’lık bir PCIe SSD yer alırken, D 15 tarafında 256 GB’lık PCIe SSD yer alıyor. Donanımsal olarak iki cihaz arasındaki bir diğer fark ise batarya kapasitesinde. Zira yine Matebook D 14 modeli 56Wh bataryası ile, Matebook D 15‘in 42Wh bataryasına oranla daha büyük bir pil sunuyor.
Bunların dışında donanım tarafında herhangi bir fark yok.
Fiyatlar ne durumda?
Fiyatlar zaman içerisinde değişiklik gösterebileceğinden, güncel fiyatlar için hem e-ticaret sitelerini hem de Huawei’nin kendi online mağazasını kontrol etmeyi unutmayın. Ancak makalemizin yazıldığı 15 Eylül tarihinde cihazlar Huawei’nin kendi mağazasında şu fiyatlarla listeleniyor:
Matebook D 14: 4.999 TL
Matebook D 15: 4.999 TL
Genel
Huawei, lazerle uzaktan şarj patentini aldı!
Huawei, son günlerde tanıttığı cihazlar ve işletim sistemiyle öne çıkarken sessiz denebilecek bir hamleyle fütürist bir teknolojinin patentini aldı. Çinli teknoloji devi, kullanıma geçmesi halinde hepimizin hayatını bir nebze daha kolay hale getirebilecek olan lazerle uzaktan şarj teknolojisinin patentini aldı.
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Huawei tarafından alınan patentin detayları
An itibariyle şirket içinde ya da tanıtım amaçlı bu teknolojiye bir isim verilmediğini görüyoruz. Ancak bu haliyle bile günümüzdeki birçok cihazın sorunu olan batarya ve şarj konusuna yenilikçi bir çözüm olarak göze çarpıyor.
Huawei ABD Youtube kanalı tarafından paylaşılan videoda da görüleceği üzere, herhangi bir köşede tüm odayı görebilecek avantajlı bir konuma yerleştirilen “şarj ünitesi” sayesinde odada bulunan tüm uyumlu cihazları aynı anda şarj edilebilecek. Bu teknoloji, uyumlu cihazlara örnek olarak akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletleri düşünürsek günlük hayatımızda oldukça kullanışlı bir yere sahip olabilir. Huawei, bu yeni teknolojisiyle orta ve uzun mesafede enerji iletimine de yeni bir bakış açısı getirmiş olacak.
Günümüzde akıllı telefonlar ve barındırdıkları özellikler gün geçtikçe gelişse de batarya konusunda hala lityum iyon piller kullanıyoruz. Bu sebeple de iyi bir pil ömrüne sahip olmak zorlaşıyor. Bunu telafi etmek içinse yanımızda şarj aletleri, büyük ‘powerbank’ler ve kablolar taşımak zorunda kalıyoruz. Huawei, uzaktan lazer şarj desteğiyle tüm bu sorunlara yeni bir çözüm getireceğe benziyor.
Huawei’ye göre bu teknolojiyi geliştirirken yaşadıkları en büyük sorunlardan biri etrafta bulunan gözlerin güvenliğiydi. İnsanlarla dolu bir konferans odası veya kafede bu cihazın kullanılabileceğini düşünürsek göz sağlığı önemli bir konu. Şirket hala cihazın, lazerin yolundaki gözleri algılayarak o yönde lazer gitmemesi ve gözün korunması konusunda çalışıyor.
Şirket, piyasaya sürme ya da tanıtma konusunda herhangi bir tarih belirtmezken bu yenilikçi teknolojiyi heyecanla bekliyoruz.