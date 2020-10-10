TikTok, Pakistan’da yasaklı uygulamalar listesine alındı!

Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’ın ardından TikTok için bir yasaklama haberi de Pakistan Hükümeti’nden geldi. Pakistan’ın telekomünikasyon düzenleme kurulu PTA, 9 Ekim’de TikTok’u yasaklı uygulamalar listesine alındığını duyurdu.

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Pakistan’da yaklaşoık 20 milyon aktif kullanıcıya sahip olan platform, bünyesinde yer alan bazı içerikler nedeniyle yasaklı uygulamalar listesine alındı. PTA tarafından geçtiğimiz aylarda TikTok kanadına uyarıda bulunulduğunu bildiren Reuters, haberinde söz konusu yasağın aniden gelen bir karar olmadığını bildirdi. TikTok’tan bünyesinde yer alan ‘ahlaksız ve müstehcen’ içerikleri kaldırmasını talep eden PTA, platforma bunun için bir süre tanımıştı. Sosyal medya platformu kararla ilgili bazı adımlar atmış olsa da bunlar yasağı engellemeye yetmemiş görünüyor.

TikTok, çözüm için PTA ile temas halinde

PTA’nın süreçle alakalı olarak hızlı reaksiyon göstermesinde, toplumdan gelen şikayetlerle beraber Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın direktiflerinin etkili olduğu biliniyor. TikTok kanadından gelen açıklamada ise bunun uygunsuz olduğunu ve kanunlar çerçevesinde PTA ile süreci ilerletecekleri belirtiyor. PTA ile çözüm için temaslarda bulunulduğunu ifade eden sosyal medya platformu, yasağı hafifletmek için bir dizi mekanizma üzerinde çalışıyor.

Tinder ve Grindr da yasaklı uygulamalar listesinde

Daha önce TikTok ile alakalı yasak bildiren Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri, uygulamayla alakalı olarak güvenlik endişeleri gerekçe göstermişti. Tinder ve Grindr gibi beş farklı uygulamanın daha yasaklı uygulamalar listesine alındığı Pakistan’da endişeler daha farklı görünüyor. Sosyal medya devi ve PTA arasındaki görüşmenin ne şekilde sonuçlanacağı, ilerleyen süreçte platform tarafından hangi çözümlerin Pakistan’a sunulacağı ise merak konusu.