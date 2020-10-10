Haber
TikTok, Pakistan’da yasaklı uygulamalar listesine alındı!
Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’ın ardından TikTok için bir yasaklama haberi de Pakistan Hükümeti’nden geldi. Pakistan’ın telekomünikasyon düzenleme kurulu PTA, 9 Ekim’de TikTok’u yasaklı uygulamalar listesine alındığını duyurdu.
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Pakistan’da yaklaşoık 20 milyon aktif kullanıcıya sahip olan platform, bünyesinde yer alan bazı içerikler nedeniyle yasaklı uygulamalar listesine alındı. PTA tarafından geçtiğimiz aylarda TikTok kanadına uyarıda bulunulduğunu bildiren Reuters, haberinde söz konusu yasağın aniden gelen bir karar olmadığını bildirdi. TikTok’tan bünyesinde yer alan ‘ahlaksız ve müstehcen’ içerikleri kaldırmasını talep eden PTA, platforma bunun için bir süre tanımıştı. Sosyal medya platformu kararla ilgili bazı adımlar atmış olsa da bunlar yasağı engellemeye yetmemiş görünüyor.
TikTok, çözüm için PTA ile temas halinde
PTA’nın süreçle alakalı olarak hızlı reaksiyon göstermesinde, toplumdan gelen şikayetlerle beraber Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın direktiflerinin etkili olduğu biliniyor. TikTok kanadından gelen açıklamada ise bunun uygunsuz olduğunu ve kanunlar çerçevesinde PTA ile süreci ilerletecekleri belirtiyor. PTA ile çözüm için temaslarda bulunulduğunu ifade eden sosyal medya platformu, yasağı hafifletmek için bir dizi mekanizma üzerinde çalışıyor.
Tinder ve Grindr da yasaklı uygulamalar listesinde
Daha önce TikTok ile alakalı yasak bildiren Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri, uygulamayla alakalı olarak güvenlik endişeleri gerekçe göstermişti. Tinder ve Grindr gibi beş farklı uygulamanın daha yasaklı uygulamalar listesine alındığı Pakistan’da endişeler daha farklı görünüyor. Sosyal medya devi ve PTA arasındaki görüşmenin ne şekilde sonuçlanacağı, ilerleyen süreçte platform tarafından hangi çözümlerin Pakistan’a sunulacağı ise merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A42 5G, teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy A41‘in yeni modeli olacak olan Galaxy A42 5G, teknik özellikleriyle birlikte görüntülendi. Galaxy A41 çıktığı dönemde şirketin beklediği ilgiyi görmedi. Bu yüzden şirketin Galaxy A42‘ye oldukça önem vereceği tahmin ediliyor. Cihazın duyurulacağı tarih henüz belli olmasa da teknik özellikleri ve tasarımı hakkında pek çok bilgi bulunuyor.
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Samsung Galaxy A42 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Samsung Galaxy A42 5G, Mi 10T Lite‘ın ardından Snapdragon 750G kullanacak olan ikinci telefon olacak. Cihazın 6,6 inçlik HD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekranı bulunuyor. Telefonun 4/6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Bu depolama alanı microSD kart ile birlikte 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. Galaxy A42 5G, ön tarafta 20 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığı bulunan selfie kamerasına sahip olacak.
Galaxy A42 5G, 48 MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram aralığına sahip ana kamera ile gelecek. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığı bulunan ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Diğer iki kamera ise 5 MP çözünürlüklü makro kamera ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Cihazın 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bataryası bulunuyor. Telefonun siyah, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut. Galaxy A42 5G, Avrupa’da 360€ (425$) fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone kullanıcıları, telefonlarının 5G’yi desteklediğine inanıyor!
Çoğu ülkede 5G ağları henüz emekleme döneminde olmasına rağmen, tüm iPhone kullanıcıları bunu bilmiyor. Dahası, çoğu akıllı telefonlarının zaten 5G’yi desteklediğinden emin.
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iPhone kullanıcıları, 5G’ye sahip olduklarını zannediyor!
Yakın tarihli bir Küresel Kablosuz Çözümler (GWS) anketi, iPhone sahiplerinin neredeyse yarısının (% 49) telefonlarının beşinci nesil özellikli olduğuna inandığını gösteriyor.
Ankete katılanların %29’u akıllı telefonlarının 5G’yi destekleyip desteklemediğini bilmiyor. Bu yıl yeni bir cihaz alanlardan bahsedecek olursak, %24’ü akıllı telefonlarının 5G ağına bağlı olup olmadığından emin değil. Ayrıca %38’i operatörlerinin kendi bölgelerinde 5G bağlantısı sunup sunmadığını bilmiyor.
Mevcut nesil Apple iPhone cihazlarının beşinci nesil ağı desteklemediğini ve Apple’ın yeni nesil telefonlarını bununla donatmayı planladığını belirtmek gerekiyor.
Apple, 5G Maliyetini azaltmak için iPhone 12 bileşenlerinin fiyatını düşürecek
Analist Ming-Chi Kuo’nun yeni bir araştırma raporuna göre Apple, 5G teknolojisinin artan maliyetlerini dengelemek için iPhone 12 bileşenlerinin fiyatlarını düşürmeyi ve akıllı telefonlar için perakende fiyatlarını yükseltmeyi hedefliyor.
Analist, yeni akıllı telefonlara tam 5G desteği eklemenin bileşen maliyetlerini 125-135 dolar artıracağını söyledi. Dolayısıyla şirket, diğer bileşenlerin maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor.
Bu arayış Apple’ı ilk olarak pil kartına yönlendiriyor. Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, daha az katman içeren daha basit, daha kompakt bir tasarıma doğru ilerliyor. iPhone 12 için üretilmesi planlanan hibrit kart, iPhone 11 serisindeki muadil bölümden %40 daha ucuz olacak.
Aksesuar
Amazfit Bip U’nun özellikleri lansman öncesinde açıklandı!
Amazfit ,bütçe dostu akıllı saati Amazfit Bip S ‘in güncellenmiş bir versiyonu Amazfit Bip U‘yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman tarihi henüz bilinmeyen ürünün özellikleri hakkında bir Youtube üzerinde video paylaşıldı ve bu şekilde lansmandan önce Amazfit Bip U‘nin özelliklerine ulaştık.
Geçtiğimiz haftalarda, Amazfit Neo retro tarzı akıllı saati 2499 Rupi (yaklaşık 270 TL)’lik uygun fiyat etiketi ile piyasaya sürülmüştü. Çok az bir süre sonra, Amazfit Bip U isimli akıllı saatin tasarım ve teknik özellikleri de dahil olmak üzere tüm özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca bu ürün, bütçe dostu olmasıyla akıllı saat yelpazesinde güçlü bir rakip olacak gibi görünüyor .
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Geçtiğimiz birkaç hafta içinde piyasaya sürülen Xiaomi Mi Watch gibi gelecek vaat eden bütçe dostu iyi cihazlar gördük. Ancak Bip U hepsinden daha fiyat/performans olacakmış gibi gözüküyor.
Amazfit Bip U için ortaya çıkan özellikler:
Amazfit Bip U, Bip S ve Bip S Lite’daki daha küçük 1.28 inç ekrana kıyasla 320 x 302 piksel çözünürlüğe sahip daha büyük 1.43 inç TFT LCD panele sahip olacak . Bu panel ayrıca parmak izi önleyici kaplamalı bir 2D camla korunmaktadır. Diğer bütçe Amazfit akıllı saatler gibi, bu da bir polikarbonat gövdeye ve bir silikon kauçuk kayışa sahip olacak. Üç renkte (siyah, yeşil, pembe) satışa sunulacak ve kayışla birlikte yalnızca 31 gram ağırlığında olacak. Ayrıca, saatimiz 5ATM basınca kadar suya dayanıklı olacak. Ayrıca akıllı saatin belki de en etkileyici özelliği, maksimum 9 günlük pil ömrü ve 2 saatlik şarj süresi.
SpO2 izleme, stres izleme ve solunum eğitimi var ve hayati değerleriniz BioTracker 2 modülü ile izlenebilecek. Bu ayrıca 60’tan fazla antrenman profilinden veri sağlamaya yardımcı olacak ve doğru izleme için GPS ile entegre çalışacak . Ayrıca cihaz, 50 metreye kadar suya dayanıklıdır ve yüzme izleme ölçümleri içerir. Son olarak, akıllı saatimiz, Bluetooth 5.0 ile birlikte gelecek ve Zepp App (eski adıyla Amazfit Uygulaması) aracılığıyla hem Android hem de iOS cihazlarla eşleştirilebilecek.