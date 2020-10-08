Snapchat ve Tiktok, Instagram’ı geride bırakttı

Facebook, gençler arasında en çok kullanılan sosyal platform olarak görünse de, Instagram popülerliğini arttırmayı başardı. Araştırma firması Piper Sandler tarafından yapılan yeni bir ankete göre, Instagram da şimdi zayıflıyor gibi görünüyor, Snapchat ve TikTok genç kullanıcılar arasında daha fazla tercih görüyor. Rapor, 9.800‘den fazla ABD’li gencin yanıtlarını içeriyor ve erkek ve kadın katılımcılar arasında neredeyse eşit bir bölünme var.

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Snapchat ve Tiktok başarı oranı nasıl sıralanıyor?

Rapor çeşitli unsurlara bakıyor, ancak tercih edilen sosyal medya platformlarında katılımcılar şunları belirtti: Snapchat en popüler olanı ve ankete katılanların % 34’ü bunun en çok tercih ettiklerini belirtmiştir. TikTok popüler oyların % 29’unu alarak ikinci oldu. Instagram, ankete katılanların % 25′i arasında en iyi seçim oldu. Sonuçlar aşırı derecede şaşırtıcı değil – benzer raporlar, Snapchat’in Instagram’a kıyasla daha küçük genel kitle boyutuna rağmen genç kullanıcılar arasında popülerliğini sürdürdüğünü gösterdi. Ancak Instagram da uzun süredir gençlerin en çok tercih ettiği yeri koruyor. Şimdi TikTok öne geçiyor, bu şüphesiz Zuck and Co.’yu üzecek ve toplam sosyal medya hakimiyeti planlarını bozacak.

Ancak bu Facebook için kötü haber değil. Genç kullanıcılar arasındaki gerçek kullanım verilerine göre , Instagram en üstte (% 84), onu Snapchat (% 80) ve TikTok (% 69) takip ediyor. Bu, Facebook’u yatıştırmak için yeterli. İnsanlar istediklerini söyleyebilirler, ancak uygulamalarını daha sık açıyorlarsa, önemli olan tek şey bu rakamdır.

İşte Facebook’un hala kazanabileceği yer burası. Çeşitli raporlar, Facebook’un ana uygulamasıyla etkileşimin zaman içinde azaldığını öne sürüyor. Ancak Facebook, kullanıcıların günde 40 dakika harcadıklarını paylaştığı 2014 yılından bu yana, günlük harcanan süreye ilişkin resmi bir kullanım istatistikleri rapor etmedi. 2016‘da Facebook ayrıca kullanıcıların Facebook, Instagram ve Messenger kullanarak günde 50 dakikadan fazla zaman geçirdiğini bildirdi, ancak o zamandan beri Sosyal Ağ uygulama içi kullanıma oldukça girdi, bu da harcanan toplam sürenin hasn olduğunu gösteriyor olabilir. O zamandan beri artmadı.