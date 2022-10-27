Çinli kısa video platformu TikTok, Perşembe günü en yüksek geliri elde eden sosyal medya uygulamaları arasında ilk sıralarda yer alarak son dönemdeki küresel başarısını pekiştirdi. Finbold tarafından derlenen verilere göre Eylül ayında TikTok, iPad hariç dünya çapında Android ve iPhone cihazlarında günlük 2,5 milyon dolar gelir elde etti.

Bu değer yaklaşık 104 bin dolarlık bir saatlik gelir anlamına geliyor ve Eylül ayı boyunca sosyal medya platformu 75,8 milyon dolarlık bir kümülatif gelir kaydetti.

TikTok, sosyal medya platformları arasında en yüksek geliri kaydederken, Google Play Store değeri 35,14 milyon dolar oldu ve 37,58 milyon dolarlık arkadaşlık uygulaması Tinder’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

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Apple App Store’da TikTok’un geliri de 47,96 milyon dolar olan oyun uygulaması Coin Master’ın ardından 40,66 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

TikTok’un büyümesi, platforma adanmış etkileyiciler ve pazarlama ajanslarını içeren bir kültürel ekonomi doğurdu ve bu girişimler, son derece rekabetçi bir sosyal medya sahnesinde uygulamanın etkileyici gelirinin merkezinde yer aldı.

Bu arada, Google Play’de elde edilen gelire göre önde gelen diğer uygulamalar arasında Honor of Kings (24,05 milyon dolar), Candy CrushSaga (21,1 milyon dolar), Puzzle & Dragons (20,84 milyon dolar), Disney+ (19,01 milyon dolar), Game for Peace (17,87 milyon dolar), Genshin Impact (17,03 milyon dolar), Monster Strike (16,34 milyon dolar) ve Tencent Video (15,43 milyon dolar) yer alıyor.