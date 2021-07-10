TikTok’tan kripto para birimi reklamlarına yasaklama!

Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından olan TikTok ‘tan kripto para yasağı hamlesi geldi. TikTok, diğer finansal hizmetlerle birlikte platformunda her tür kripto para birimi reklamını yasaklamak için harekete geçti. Bu, popüler bir sosyal medya platformunun kripto para reklamlarını ilk kez yasaklaması değil.

Popüler sosyal medya platformu, yeni güncellediği içerik politikası ile beraber artık TikTok fenomenlerinin kripto paralar ile ilgili reklamlar yapmasına izin vermeyecek. Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

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“Paranın mali varlıklarının, kredilerin ve kredi kartlarının ödünç verilmesi ve yönetimi, şimdi al sonra öde (BNPL) hizmetleri, ticaret platformları, kripto para birimi, döviz, banka ve ön ödeme kartları, döviz ticareti, piramit şeması (finansal olmayan hizmetler dahil), yatırım hizmetleri, kredi onarım hizmetleri, kefalet senedi, borç yardımı programları, küçük yatırımla çabuk zengin olma planları, borç konsolidasyonu hizmetleri ve kuruş açık artırması dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü finansal hizmet veya ürünler yasaktır.”

Güncellenmiş yeni politikanın bazı muafiyetleri bulunuyor ancak yasaklama getirilen içerik grubu “Finansal Hizmetler ve Ürünler”. Bu kategori kripto paralar, krediler ve kredi kartları, ticaret platformları, forex ticareti, hatıra paraları, yatırım hizmetleri ve daha fazlasını içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan konuları içeriyor.

Son raporlara göre, TikTok’ta tanıtılan bu yüksek riskli yatırımların ve hızlı zengin olma vaatlerinin kurbanlarının çoğu genç insanlar ve Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA), son zamanlarda artan endişe verici eğilimler ile ilgili endişelerini dile getirdi.

TikTok, getirilen bu yasaklamanın amacının platformda tanıtılan kripto paralar ile ilgili ve diğer yatırım dolandırıcılığı ve planlarının artan oranını sona erdirmek olduğunu söylüyor. Bununla birlikte doğrudan yasak, ürünlerini tanıtmak için platformu kullanan yasal finansla ilgili firmaları da etkileyecek.

TikTok’un reklam politikası ise aynı kalacak. Şirketler 18 yaşından büyük kişilere reklam verebilir ancak platformda kripto paralar ve dijital varlıklar ile ilgili reklamların olması yasak. Kuralları ihlal eden kullanıcıların videoları silinecek. Yapılan ihlale göre kullanıcının video yükleme, yorum yapma gibi özellikleri bir süreliğine askıya alınacak. İhlallerin devam etmesi durumunda kullanıcının profili kalıcı olarak silinecek.

TikTok, kripto para reklamlarını yasaklayan ilk sosyal medya platformu değil. 2018 yılında Facebook, ICO çılgınlığı sırasında kripto para birimi hizmetlerini ve ürünlerini tanıtan tüm reklamları yasakladı. Sosyal medya devi daha sonra aynı yıl bazı kripto reklamlarına yönelik yasağı tersine çevirse de, 2020 yılında Bitcoin içeriklerini tekrar sansürlediği görüldü.

Google da kripto para reklamlarını yasaklayan dev isimlerdendi. Teknoloji devi, 2018’de kripto reklamlarını yasakladı. Ancak geçen ay kripto cüzdanlarının ve borsalarının platformunda reklam yayınlamasına izin vermeye başladı. Bununla birlikte, kripto para ile ilgili şirketlerin, ürünlerini Google’da tanıtmadan önce FinCEN’e (Financial Crimes Enforcement Network) kaydolma ve diğer Google Ads politikalarına uyma gibi bazı gereksinimleri karşılamaları bekleniyor.