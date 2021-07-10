Kripto Para
TikTok’tan kripto para birimi reklamlarına yasaklama!
Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından olan TikTok ‘tan kripto para yasağı hamlesi geldi. TikTok, diğer finansal hizmetlerle birlikte platformunda her tür kripto para birimi reklamını yasaklamak için harekete geçti. Bu, popüler bir sosyal medya platformunun kripto para reklamlarını ilk kez yasaklaması değil.
Popüler sosyal medya platformu, yeni güncellediği içerik politikası ile beraber artık TikTok fenomenlerinin kripto paralar ile ilgili reklamlar yapmasına izin vermeyecek. Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Paranın mali varlıklarının, kredilerin ve kredi kartlarının ödünç verilmesi ve yönetimi, şimdi al sonra öde (BNPL) hizmetleri, ticaret platformları, kripto para birimi, döviz, banka ve ön ödeme kartları, döviz ticareti, piramit şeması (finansal olmayan hizmetler dahil), yatırım hizmetleri, kredi onarım hizmetleri, kefalet senedi, borç yardımı programları, küçük yatırımla çabuk zengin olma planları, borç konsolidasyonu hizmetleri ve kuruş açık artırması dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü finansal hizmet veya ürünler yasaktır.”
Güncellenmiş yeni politikanın bazı muafiyetleri bulunuyor ancak yasaklama getirilen içerik grubu “Finansal Hizmetler ve Ürünler”. Bu kategori kripto paralar, krediler ve kredi kartları, ticaret platformları, forex ticareti, hatıra paraları, yatırım hizmetleri ve daha fazlasını içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan konuları içeriyor.
Son raporlara göre, TikTok’ta tanıtılan bu yüksek riskli yatırımların ve hızlı zengin olma vaatlerinin kurbanlarının çoğu genç insanlar ve Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA), son zamanlarda artan endişe verici eğilimler ile ilgili endişelerini dile getirdi.
TikTok, getirilen bu yasaklamanın amacının platformda tanıtılan kripto paralar ile ilgili ve diğer yatırım dolandırıcılığı ve planlarının artan oranını sona erdirmek olduğunu söylüyor. Bununla birlikte doğrudan yasak, ürünlerini tanıtmak için platformu kullanan yasal finansla ilgili firmaları da etkileyecek.
TikTok’un reklam politikası ise aynı kalacak. Şirketler 18 yaşından büyük kişilere reklam verebilir ancak platformda kripto paralar ve dijital varlıklar ile ilgili reklamların olması yasak. Kuralları ihlal eden kullanıcıların videoları silinecek. Yapılan ihlale göre kullanıcının video yükleme, yorum yapma gibi özellikleri bir süreliğine askıya alınacak. İhlallerin devam etmesi durumunda kullanıcının profili kalıcı olarak silinecek.
TikTok, kripto para reklamlarını yasaklayan ilk sosyal medya platformu değil. 2018 yılında Facebook, ICO çılgınlığı sırasında kripto para birimi hizmetlerini ve ürünlerini tanıtan tüm reklamları yasakladı. Sosyal medya devi daha sonra aynı yıl bazı kripto reklamlarına yönelik yasağı tersine çevirse de, 2020 yılında Bitcoin içeriklerini tekrar sansürlediği görüldü.
Google da kripto para reklamlarını yasaklayan dev isimlerdendi. Teknoloji devi, 2018’de kripto reklamlarını yasakladı. Ancak geçen ay kripto cüzdanlarının ve borsalarının platformunda reklam yayınlamasına izin vermeye başladı. Bununla birlikte, kripto para ile ilgili şirketlerin, ürünlerini Google’da tanıtmadan önce FinCEN’e (Financial Crimes Enforcement Network) kaydolma ve diğer Google Ads politikalarına uyma gibi bazı gereksinimleri karşılamaları bekleniyor.
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Kripto Para
El Salvador’un ardından bu ülke de Bitcoin adımı atıyor!
El Salvador’un ardından yeni bir ülke daha Bitcoin’i yasal para birimi haline getirmek için kolları sıvadı. Paraguay, önümüzdeki hafta meclise Bitcoin ile ilgili bir yasa tasarısı sunacak.
Lider kripto para birimi Bitcoin bir ülkede daha resmiyet kazanabilir. Öncülüğünü El Salvador’un üstlendiği adımı takip eden sıradaki ülke Paraguay. Paraguay meclisinde milletvekili olan Carlitos Rejala, önümüzdeki hafta Senatör Fernado Silva Facetti ile beraber meclise bir Bitcoin yasa tasarısı sunacak. Carlitos Rejala ve Fernando Silva Facetti, 14 Temmuz tarihinde meclise teklif götürecek. Carlitos Rejala, duyuruyu Twitter hesabı üzerinden şu şekilde paylaştı:
I am here to unite Paraguay 🇵🇾, that is why we decided with Senator @FSilvaFacetti to present together the bill #bitcoin on Wednesday, July 14!
Stay tuned since there will be a mega surprise for Paraguay and the world. Something GIANT is coming 🌍#Bitcoin #btc
— Carlitos Rejala 🙏🇵🇾🙌 (@carlitosrejala) July 9, 2021
“Paraguay’ı birleştirmek için buradayım. Bu yüzden senatör Fernando Silva Facetti ile 14 Temmuz Çarşamba günü Bitcoin tasarısını sunmaya karar verdik. Paraguay ve dünya için büyük bir sürpriz olacağı için bizi izlemeye devam edin. DEV bir şey geliyor.”
Carlitos Rejala, 14 Temmuz günü sunulacak tasarının ayrıntılarını belirtmedi ancak ülkedeki bazı diğer milletvekilleri de Bitcoin’in yasal para birimi olarak kabul edilme konusunda El Salvador’u takip etmek istiyor.
Rejala, Bitcoin ile ilgili önceden yaptığı açıklamalarda da kripto piyasası tarafından heyecanla karşılanmıştı. Dijital varlıkların Paraguay’ın geleceğinde önemli bir rol oynayacağını söyleyen milletvekili, Bitcoin’e atıfta bulunarak Twitter profil fotoğrafına lazer gözler ekledi. Rejala, ülkeyi yabancı kripto para yatırımcıları, kripto para işletmeleri ve hatta Bitcoin madencileri için lider bir merkez haline getirmek için çalışıyor.
Gözler 14 Temmuz tarihine çevrilmiş durumda. Tasarının detayları, içerdiği konular ve düzenlemeler merak konusu. Rejala, bir açıklamasında tasarı ile ilgili “Bu bir dijital varlık tasarısı ve Bitcoin’i yasal para birimi olarak ele alan El Salvador’unkinden farklı olacak.” ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz ay Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden ve Eylül ayında bu tasarıyı yürürlüğe sokacak olan El Salvador, bu konuda dünyada bir ilke imza atmıştı. Fakat El Salvadorlu vatandaşlar bu ilkten ne derece memnun? Öğrenmek için Şok anket: El Salvador Bitcoin yasası için hazır mı? başlıklı haberimize göz atabilirsiniz.
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Kripto Para
Çin etkisinden dolayı Tesla Bitcoin satacak mı?
Elektrikli otomobil devi Tesla, bir süre önce Bitcoin ile ödeme almaya başlamış ve ardından bu kararından geri dönmüştü. Çevresel kaygılar nedeniyle Bitcoin ödemelerini askıya almaya karar verdiğini duyuran Tesla, Bitcoin fiyatında bugüne kadar süren çöküşün de başlangıcına neden olmuştu. Tesla’nın ardından Çin hükümeti tarafından da kripto paraya yönelik sert kararlar gelmeye başlamış ve son noktada ise lider kripto para birimi %50’den fazla değer kaybı yaşamıştı. Peki, Tesla’nın Bitcoin ödemelerini durdurma kararı yalnızca çevresel kaygılar mı, yoksa başka sebepleri de var mı? Çin’in kripto para alanına yönelik artan baskısı ile Tesla Bitcoin satacak mı? Çin’de kalmaya devam edecek mi? Tesla’nın Çin’deki parlak günleri son mu bulacak yoksa bu yolda feda edilen Bitcoin mi olacak?
Dünyanın üretim merkezi olarak görülen Çin, artık en büyük pazarlardan da biri haline geldi. Dünya devi pek çok şirket Çin pazarına girmek ve Çin’de ürün satmak için uğraş veriyor. Lüks tüketim mallarının yoğun ilgi gördüğü ülkede ürün satabilmek için Amerikan hükümeti de şirketlere tavsiye ve teşviklerde bulunuyor. Lüks tüketim ürünlerinin bir hayli ilgi gördüğü ülke, Tesla için de oldukça önemli bir yer.
Çin pazarında yerini korumaya çalışan Tesla’nın Bitcoin ile ilgili aldığı karar pek çok kişiye göre çevresel kaygılardan ziyade Çin hükümetine iyi görünmek için alındı. Çin hükümetinin Bitcoin’e olan sert tutumu herkesçe bilinen bir durum. Ancak Tesla için bir sorun var. Şirket her ne kadar Çin Komünist Partisi’nin izinden gitmeye çalışsa da hükümet pek oralı değil. Öyle ki bir süredir Çin haber ajanslarından Tesla aleyhinde pek çok FUD yayılıyor. Sosyal medya platformlarında yayılan sert eleştiriler markayı karalama kampanyası seviyesine kadar geldi. Tesla CEO’su Elon Musk hükümet yetkililerine bu sorunu bildirdi (sosyal medyadaki şirkete karşı eleştirel yorumların sansürlenmesi talep edildi) ancak olumlu bir dönüş alamadı. Elon Musk, Çin hükümetine iyi görünme çabalarını sürdürüyor.
The economic prosperity that China has achieved is truly amazing, especially in infrastructure! I encourage people to visit and see for themselves.
— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2021
Elon Musk sessizliğini sürdürüyor
Tesla CEO’su Elon Musk BTC ile ilgili sessizliğini hala koruyor. Musk, Bitcoin ödemelerinin durdurulma gerekçesi olarak gösterilen Bitcoin madenciliğinin çevreye zararı azaldığı ( Bitcoin madenciliğinin %50’sinden fazlasının yeşil olduğu) zaman Tesla’nın yeniden BTC ödemelerini kabul etmeye başlayabileceğini söylemişti. geçtiğimiz günlerde Bitcoin Madencilik Konseyi tarafından açıklanan raporda BTC madenciliğinin %57’sinin yenilenebilir kaynaklar kullanılarak yapıldığı ortaya konmuştu. Ancak bununla alakalı Elon Musk’tan herhangi bir açıklama gelmedi. Bu da Musk’ın Bitcoin’e karşı olan tavrının yalnızca çevresel kaygılardan dolayı olmadığı iddiasını güçlü bir şekilde destekliyor. Peki, Tesla Bitcoin satacak mı?
Tesla Bitcoin satacak mı?
Tesla, geçen çeyrekte 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımının %10’unu satmış ve Musk o sırada bu satışın Bitcoin’in likiditesini test etmek için yapıldığını söylemişti. BTC satışı, elektrikli araç üreticisinin 2021’in ilk çeyreği için karını artırmasına da yardımcı olmuştu. Şirket hala bilançosunda Bitcoin’in önemli bir bölümünü elinde tutuyor ve Bitcoin fiyatı, Çin faktörü ile eklenen alım fiyatından daha düşük işlem görmeye devam ederken Tesla, Bitcoin varlıklarının bir kısmını tekrar satmak zorunda kalabilir. Elon Musk şu anda Çin ile olan ilişkilerini korumak adına bir sessizliğe bürünmüş durumda. Çin’in talep etmesi durumunda Tesla BTC satışını gerçekleştirebilir. Ancak bu zamana kadar Musk’ın BTC aleyhine söylemlerine devam edip etmeyeceği de bilinmiyor. Musk’ın en son saldırısı, BTC ve ETH’yi yavaş olarak adlandırdığı ölçeklenebilirlik tartışması ile ilgili oldu.
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Kripto Para
Şok anket: El Salvador Bitcoin yasası için hazır mı?
Geçtiğimiz ay kripto para piyasası dünyası adına oldukça önemli bir adım atan El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, Bitcoin ’i ülkenin resmi para birimi haline getirmişti. Bu hamle ile dünyada oldukça büyük bir ilgi ve yankı uyandıran ülke, Bitcoin madenciliğini için gereken enerjiyi de ülkedeki volkanik enerjiden sağlayacağını söylemişti. Ancak ülkede yürürlüğe giren Bitcoin yasası ülkedeki vatandaşlar tarafından pek hoş karşılanmamış görünüyor.
Lider kripto para birimi Bitcoin’i resmi parası haline getiren El Salvador vatandaşlarının bu konuya olan ilgisi araştırıldı. Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilen çalışmaya katılan vatandaşlar, Bitcoin’i resmi para birimi olarak isteyip istemediklerini dile getirdiler ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı geldi. Kripto para piyasası tarafından heyecanla karşılanan BTC yasasını El Salvadorlu vatandaşların büyük bir çoğunluğu desteklemiyor. Çalışmaya katılan vatandaşların yalnızca %20’si bu yasanın destekçisi.
Francisco Gavidia Üniversitesi tarafından El Salvador vatandaşlarının Bitcoin yasası ile ilgili görüşlerini araştırmak amacıyla bir anket düzenlendi. Gerçekleştirilen bu anket sonucuna göre katılımcı vatandaşların %54’ü bu hamlenin “hiç doğru olmadığını” düşündüğünü ifade ederken, %24’ü “biraz doğru” şeklinde görüş bildirdi. Katılımcıların %46’sı da BTC ve diğer kripto paralar ile ilgili bilgisiz olduklarını belirtti. Katılımcıların %65’i de dijital ödeme sistemlerine pek olumlu bakmıyor.
Bitcoin’in El Salvador’da resmi para birimi olarak ilan edildiği tarih 9 Haziran idi. Yasanın yürürlüğe gireceği tarih ise 7 Eylül. 7 Eylül’e kadar gerekli olan altyapı çalışmalarını tamamlayacak olan El Salvador hükümeti, Chivo adı verilen bir BTC cüzdanı üretti. Üretilen bu cüzdan ülkede bir alternatif olacağı, diğer kripto para cüzdanlarının da kullanılabileceği ifade edildi. Üretilen cüzdanda Bitcoin’i dolara çevirirken herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Ayrıca bu cüzdanı kullanan El Salvadorlu kişilere de BTC hediye edilecek.
Kripto para piyasasının son bir yıl içerisinde yaşadığı muazzam yükseliş, dünyadaki pek çok finansal kurumun bu alanı radarı içerisine almasına neden oldu. Bu kurumlardan en önemlisi ise tabii ki IMF. Kripto para piyasasının fazlasıyla volatil bir piyasa olduğunu düşünen IMF, kripto paraların da oldukça riskli yatırımlar olduklarını belirtiyor. Ayrıca blok zincir teknolojisinin de şu anda bir ülkenin tüm finansal ihtiyaçlarını eksiksiz ve olması gerektiği gibi karşılamasının mümkün olmadığını düşünüyor.
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