Kripto Para
Google kripto para borsalarının reklamlarına izin verecek!
Teknoloji devi Google, yaptığı bir açıklama ile kripto para birimiyle ilgili reklam politikasının kapsamını ve içeriğini genişlettiğini duyurdu. Şirket, 3 Ağustos 2021 tarihinden itibaren kripto para borsalarının ve cüzdanlarının ABD’li kullanıcıları hedefleyen reklamlarına izin verecek.
Teknoloji devi Google, güncellenmiş bir politika açıklaması yayınladı. Güncellenen politikada açıklandığına göre ABD’yi hedefleyen kripto borsaları ve cüzdanlar sağlayan reklamverenler, Google tarafından onaylandığında ve belirtilen gereksinimleri karşıladıklarında kripto para birimiyle ilgili bu tür hizmet ve ürünlerin reklamını yapabilecek. Belirlenen kriterler şu şekilde:
- Usulüne uygun bir şekilde kayıt olmak
- Bir Para Hizmetleri İşletmesi olarak en az bir eyalet veya federal ya da eyalet yetkili banka kuruluşu olmak
- İster eyalet ister federal düzeyde olsun, yasal gereklilikler dahil olmak üzere ilgili yasal gereklilikleri sağlamak
- Reklamların ve açılış sayfalarının tüm Google Ads politikalarına uygun olduğundan emin olmak
Bunlarla beraber Google’ın yeni reklam politikası, DeFi ticaret protokolleri, ilk kripto para teklifleri veya kripto ile ilgili ürünlerin ticaretini, satışını veya satın alınmasını tanıtan reklamlara izin vermeyecek. İnternet devi ayrıca, kripto para birimleri ve ilgili ürünlerin sağlayıcılarını karşılaştıran veya bir araya getiren reklamlara da izin verilmeyeceğini açıkladı. Güncellenmiş politika ayrıca ICO ön satışları veya halka arzları, kripto para kredileri, ilk DEX teklifleri, token likidite havuzları, barındırılmayan cüzdanlar, düzenlenmemiş Dapp’ler, kripto para birimi alım satım sinyalleri, kripto para yatırım tavsiyesi gibi konuları da içeren bir dizi reklam yasağı uygulayacak.
Yeni reklam politikasının küresel olarak bu finansal ürünlerin reklamını yapan tüm hesaplar için geçerli olacağı da bildiriliyor.
2018’de yasaklanmıştı
2018 yılının Mart ayında Google, kripto para birimleri ile ilgili reklamların tamamen yasaklanmasını içeren bir politika yayınlamıştı. Twitter ve Facebook da aynı dönem içerisinde benzer bir politika değişikliği ile kripto para birimleri aramaları ve reklamlarına yasaklama getirmişti. Teknoloji devlerinin bu hamleleri büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Google, Eylül 2018’de bu yasaklamayı kısmen gevşeterek ABD ve Japonya’daki düzenlenmiş kripto para borsalarının arama motorunda sertifikalı reklamcılar olmasına izin vermeye başlamıştı. Yasak esas şekilde yürürlükte iken ABD ve Japonya dışındaki kripto para platformları Google reklamlarını kullanamıyordu.
Kripto para piyasasının gelişmesi ve benimsenmesi hızla sürerken, Google politikasını gözden geçirme kararı alarak dünya çapındaki tüm reklamverenlere kapılarını açtı. Google’ın bu hamlesi, kripto para piyasasının dünya devinin gözünde gelmiş olduğu son nokta hakkında da bir ipucu veriyor.
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Kripto Para
Rusya Merkez Bankası başkanından dijital paralar hakkında açıklama!
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina dijital paraların tüm finans sistemleri için çok önemli olduğunu düşünüyor.
CNBC’de bir röportajda konuşan Nabiullina, ekonominin artık dijitale taşınmaya başladığını ve geleneksel sistemin yerine alternatif oluşmaya başladığını düşündüğünü söyledi. Bundan dolayı da dijital para birimlerinin Rusya dahil tüm finans sisteminin geleceği olacağı ifadesini kullandı.
Elvira Nabiullina şunları kaydetti:
“Hızlı, ucuz ödeme sistemlerine ihtiyaç ve merkez bankalarının dijital para birimleri bu boşluğu doldurabilir. Bunun finansal sistemimizin geleceği olacağını düşünüyorum zira bu, dijital ekonomisinin gelişimiyle ilintili.”
Rusya’nın kendi dijital para birimi olacak olan dijital ruble ile ilgili ekim ayında bir rapor hazırlandığını ve 2021 yılının sonuna kadar da dijital ruble platformunun prototipini oluşturmayı planladıklarını belirten Nabiullina, 2022’de de pilot uygulamaya geçmeyi hedeflediklerini söyledi. “Adım adım ilerleyeceğiz zira bu çok zor, teknolojik ve hukuki bir proje. Ama CBDC’ler şu an sistemde olan boşluğu doldurabilecek en yakın çözüm” diye de ekledi.
Ancak Nabiullina, devletlerin kendi sistemlerini yaratma konusunda çalışmalar yürüttüklerini, herkesin kendi sistemini yaratmasının entegrasyon konusunda sorunlar ortaya çıkarabileceğini belirtti.
Ayrıca, ABD’nin yaptırımlarını Rusya için “kalıcı risk” şeklinde tanımlayan Nabiullina, bu yaptırımlardan dolayı Rusya’nın hem iç hem dış para politikasının muhafazakar olduğunu ifade etti.
“Rusya’nın rezervleri, tüm mali senaryolara veya jeopolitik senaryolara dayanacak kadar büyük ve muhtemelen diğer ülkelere kıyasla daha çeşitli.”
Rusya, Çin ve AB’nin doların payını azaltma konusunda da güçlü bir motivasyona sahip olduğunun altını çizden Nabiullina doların ekonomi ve ticaretteki payını azaltma çabalarının döviz risklerini yönetmeye yönelik geniş bir politikanın parçası olduğunu ifade etti.
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Kripto Para
Coinbase Dogecoin’i listesine ekledi! 1 dolara ulaşılır mı?
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Coinbase, geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği DOGE listelemesini gerçekleştirdi. Coinbase Dogecoin ’i listesine eklediğini duyurmasının ardından popüler altcoin fiyatı %40’lık bir değer artışı yaşadı. Peki Dogecoin bu yükselişi 1 dolara ve sonrasına devam ettirebilecek mi?
Dogecoin yeni haftada büyük bir ralli ile hareketlendi. Binance’ın ardından en fazla kullanılan popüler kripto para borsası Coinbase Dogecoin’i listeledi ve DOGE fiyatı yükselişe geçti. Yükseliş ile beraber ülkemizde de Dogecoin aramaları yeniden tavan yaptı.
Elon Musk’ın en büyük destekçisi olduğu altcoin fiyatında uzun süredir beklenen 1 dolar seviyesi var. Bu beklentiler, Musk’ın SNL programında Dogecoin’e yer vereceği haberi ile iyice artmış, ancak program istendiği şekilde sonuçlanamamış ve altcoinin fiyatı hızlı bir düşüş yaşamıştı.
DOGE fiyatında hızlı yükseliş
Şimdi Coinbase’in Dogecoin’i listelemesi ile beraber bu beklentiler yeniden alevlendi. Listeleme haberinin ardından hızlı bir yükseliş yaşayan işlem hacmi de 2 milyar dolar seviyelerinden 11 milyar dolar seviyesine kadar çıktı. Popüler altcoinin fiyatı ise 0,31 dolardan 0,44 dolara yükseldi. Bilindiği üzere boğa piyasasında yatırımcıların piyasada yaptıkları işlemler ile beraber DOGE ve SHIBA gibi arkalarında bir proje bulunmayan altcoinlerin fiyatları inanılmaz yükselişlere tanık olmuştu. Ancak kripto para piyasasının düşüşe geçmesi ile birlikte bu kripto paralar da popülerliklerini kabetmeye başladı.
Listelemenin ardından Elon Musk Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Çocukluk dönemine ait olduğunu söylediği fotoğrafa Dogecoin’in simgesi olan Shiba köpeğini ekleyen Musk, bu paylaşım ile de fiyatın yükselişine katkıda bulunmuş olabilir.
Found this pic of me as a child pic.twitter.com/hUEKluRAdP
— Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2021
Kendini Dogefather olarak tanımlayan Elon Musk, Dogecoin’in gerçek bir para birimi olarak kullanılması konusunda kararlı. Geçtiğimiz günlerde Tesla’nın Bitcoin ile ödeme kabul etmeyi durdurmasının ardından paylaştığı bir ankette takipçilerine Dogecoin’in Tesla ödemelerinde kullanılıp kullanılmaması düşüncelerini sormuştu. Ardından Dogecoin geliştiricileri ile çalıştıklarını ifade etmişti.
3 Haziran’da başlıyor
Resmi hesaplardan yapılan açıklamalar ile listeleme haberini veren Coinbase şu anda kullanıcıların kişisel hesaplarına Dogecoin cüzdanlarını ekliyor. Farklı kripto para platformlarında bulunan DOGE varlıklar Coinbase hesaplarına aktarılabiliyor.
Coinbase üzerinden Dogecoin işlemleri yeterli likidite sağlandığı takdirde 3 Haziran günü başlayacak. Şu anda mevcutta Binance, Gate.io ve Huobi başta olarak bazı platformlarda DOGE işlemleri yapılabiliyor.
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Kripto Para
Stellar için önemli bir güncelleme geri sayımı!
Stellar blok zinciri bugün önemli bir güncelleme için geri sayım yapıyor. Gelecek olan güncelleme, Stellar’ın yasal uyumluluğunu geliştirecek.
TSİ 18:00’da Stellar’ın doğrulayıcıları, geçen ayki en önemli güncellemeyi oylayacak. Stellar’ın geliştirilmesinde büyük rol oynayan ve kâr amacı gütmeyen Stellar Development Foundation’ın yaptığı resmi açıklamaya göre, ağdaki doğrulayıcılar bugün Protocol 17 güncellemesini oylayacak.
Güncelleme ile Stellar’ın belirli bölgelerindeki menkul kıymet düzenleyici ihtiyaçlara uyum yeteneği geliştiren Varlık Geri Alma düzeneği aktifleşecek. Varlık geri alma, para piyasası fonları, tahviller ve hisse senetleri gibi düzenlenmiş finansal araçlar ihraç eden işletmeler için tasarlandı.
Stellar Protocol 17 is coming soon and introduces a new feature that opens up new possibilities for issuing regulated assets on the Stellar network.
Learn more on our blog:https://t.co/TQPfhfdc4f
— Stellar (@StellarOrg) May 19, 2021
Güncelleme ile gelecek yeni özellikler
- Gelecek yeni özellikler varlık ihraç edenlerin ya da transfer birimlerinin belli durumlarda varlıklarını iptal etmelerine imkan sağlayacak.
- İhraççılar varlıklarını etiketleyebilecek ve hileli şekilde elde edilen fonları geri alabilecek.
- Yasal taleplere karşılık verebilecek ve doğrulanmış şahısların kıymetli kayıplar durumunda varlıkları kurtarmasını sağlayabilecek.
Stellar geliştiricileri gelecek güncellemenin mevcut bakiyeleri ve hesapları etkilemeyeceğini vurguladı. Yeni özellikleri aktifleştirmek isteyen bir ihraççının, varlıklarını açıkça geri alma konusunda etkin olarak işaretlemesi gerekiyor. Ayrıca bu özellik, Stellar’ın yerel varlığı olan XLM’de herhangi bir ihraç hesabı olmadığından uygulanamaz. Geri alma geriye dönük şekilde de gerçekleştirilemez. Geri alma, ağ üzerinde yeni bir tür varlık yayınlamak için yeni bir tür ihraççıya yetki verir.
Geliştiriciler, güncelleme ile beraber Asset Clawback’in uygulanmasıyla ihraççıların fonları, tahvilleri ve hisse senetlerini tokenize edebileceğini ve düzenlenmiş finansal hizmetleri Stellar (XLM) ekosistemine entegre edebileceğini umuyor.
Resmi açıklama için buraya tıklayabilirsiniz.
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