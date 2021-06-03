Google kripto para borsalarının reklamlarına izin verecek!

Teknoloji devi Google, yaptığı bir açıklama ile kripto para birimiyle ilgili reklam politikasının kapsamını ve içeriğini genişlettiğini duyurdu. Şirket, 3 Ağustos 2021 tarihinden itibaren kripto para borsalarının ve cüzdanlarının ABD’li kullanıcıları hedefleyen reklamlarına izin verecek.

Teknoloji devi Google, güncellenmiş bir politika açıklaması yayınladı. Güncellenen politikada açıklandığına göre ABD’yi hedefleyen kripto borsaları ve cüzdanlar sağlayan reklamverenler, Google tarafından onaylandığında ve belirtilen gereksinimleri karşıladıklarında kripto para birimiyle ilgili bu tür hizmet ve ürünlerin reklamını yapabilecek. Belirlenen kriterler şu şekilde:

Usulüne uygun bir şekilde kayıt olmak

Bir Para Hizmetleri İşletmesi olarak en az bir eyalet veya federal ya da eyalet yetkili banka kuruluşu olmak

olarak en az bir eyalet veya federal ya da eyalet yetkili banka kuruluşu olmak İster eyalet ister federal düzeyde olsun, yasal gereklilikler dahil olmak üzere ilgili yasal gereklilikleri sağlamak

Reklamların ve açılış sayfalarının tüm Google Ads politikalarına uygun olduğundan emin olmak

Bunlarla beraber Google’ın yeni reklam politikası, DeFi ticaret protokolleri, ilk kripto para teklifleri veya kripto ile ilgili ürünlerin ticaretini, satışını veya satın alınmasını tanıtan reklamlara izin vermeyecek. İnternet devi ayrıca, kripto para birimleri ve ilgili ürünlerin sağlayıcılarını karşılaştıran veya bir araya getiren reklamlara da izin verilmeyeceğini açıkladı. Güncellenmiş politika ayrıca ICO ön satışları veya halka arzları, kripto para kredileri, ilk DEX teklifleri, token likidite havuzları, barındırılmayan cüzdanlar, düzenlenmemiş Dapp’ler, kripto para birimi alım satım sinyalleri, kripto para yatırım tavsiyesi gibi konuları da içeren bir dizi reklam yasağı uygulayacak.

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Yeni reklam politikasının küresel olarak bu finansal ürünlerin reklamını yapan tüm hesaplar için geçerli olacağı da bildiriliyor.

2018’de yasaklanmıştı

2018 yılının Mart ayında Google, kripto para birimleri ile ilgili reklamların tamamen yasaklanmasını içeren bir politika yayınlamıştı. Twitter ve Facebook da aynı dönem içerisinde benzer bir politika değişikliği ile kripto para birimleri aramaları ve reklamlarına yasaklama getirmişti. Teknoloji devlerinin bu hamleleri büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Google, Eylül 2018’de bu yasaklamayı kısmen gevşeterek ABD ve Japonya’daki düzenlenmiş kripto para borsalarının arama motorunda sertifikalı reklamcılar olmasına izin vermeye başlamıştı. Yasak esas şekilde yürürlükte iken ABD ve Japonya dışındaki kripto para platformları Google reklamlarını kullanamıyordu.

Kripto para piyasasının gelişmesi ve benimsenmesi hızla sürerken, Google politikasını gözden geçirme kararı alarak dünya çapındaki tüm reklamverenlere kapılarını açtı. Google’ın bu hamlesi, kripto para piyasasının dünya devinin gözünde gelmiş olduğu son nokta hakkında da bir ipucu veriyor.