Xiaomi 17 Ultra, sızdırılan ilk görselle birlikte amiral gemisi çizgisinde dikkat çekici bir tasarım değişiminin sinyalini veriyor. Xiaomi’nin son yıllarda benimsediği büyük kamera vurgusu bu modelde de korunuyor ancak genel form dili önceki Ultra modellerden belirgin şekilde ayrılıyor. İşte Xiaomi 17 Ultra tasarımı!

Xiaomi 17 Ultra tasarımı sızdırıldı!

Xiaomi 17 Ultra, arka yüzeyde konumlandırılan büyük ve dairesel kamera modülüyle öne çıkıyor. Sızdırılan görselde, Leica iş birliğini vurgulayan kamera alanının daha sade ama daha güçlü bir görsel etki yarattığı görülüyor. Kamera adasının gövdeyle bütünleşme biçimi, Xiaomi 16 Ultra’ya kıyasla daha rafine ve dengeli bir görünüm sunuyor. Keskin hatlardan uzaklaşılarak daha akıcı bir tasarım dili tercih edilmiş.

17 Ultra, arka kapakta kullanılan dokulu ve mat yüzeyle de farklılaşıyor. Bu yaklaşım, hem parmak izi tutmayan bir yapı hem de daha sağlam bir tutuş hissi hedeflendiğini düşündürüyor. Xiaomi 15 Ultra’da görülen daha parlak ve cam ağırlıklı tasarımın aksine, bu modelde daha profesyonel kamera ekipmanlarını andıran bir estetik tercih edilmiş.

17 Ultra, genel tasarım felsefesiyle artık yalnızca güçlü donanım sunan bir telefon değil, aynı zamanda prestij algısı yüksek bir amiral gemisi olma hedefini de net biçimde ortaya koyuyor. Xiaomi 15 Ultra ve Xiaomi 16 Ultra daha çok teknik gücü öne çıkaran tasarımlara sahipken, bu modelde marka kimliği ve görsel bütünlük daha ön planda tutulmuş.

Xiaomi 17 Ultra, Türkiye pazarı açısından değerlendirildiğinde ise bu tasarım değişiminin fiyat algısını da yukarı çekmesi muhtemel görünüyor. Ultra serisinin zaten sınırlı bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği düşünülürse, bu modelin daha çok kamera odaklı, üst segment kullanıcıları hedefleyeceği söylenebilir.

17 Ultra, sızdırılan bu ilk tasarımla birlikte Xiaomi’nin Ultra serisini farklı bir noktaya taşımaya hazırlandığını gösteriyor. Nihai tasarım ve teknik detaylar netleştiğinde, bu modelin rakipleri karşısında nasıl konumlanacağı daha açık hale gelecek.

Xiaomi 17 Ultra hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu yeni tasarım yaklaşımının Ultra serisini ileri taşıdığını düşünüyor musunuz?