Ticaret Bakanlığı, Influencerlar İçin Yeni Düzenleme Getirdi

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’da tüm kanallar ve ‘Evden de Güzel’ klasöründeki filmler, 17 Mayıs’a kadar hiçbir ücret ödenmeden, bütün kullanıcılar tarafından izlenebilecek.

Tivibu’dan, evde kalmayı eğlenceli hale getirebilecek hamle!

Aramızda hala online dizi, film veya TV izleme platformlarına üye olmayan veya üye olmayı düşünenler vardır diye tahmin ediyoruz. Bu platformlar arasında öne çıkan Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu da, bünyesinde yer alan, sinema, spor, belgesel, çocuk, yaşam, eğlence ve müzik içerikli 140’tan fazla yerli-yabancı TV kanalını 17 Mayıs gün sonuna kadar tüm kullanıcılara bedelsiz olarak açıyor. Tivibu’nun ‘Evden de Güzel’ klasöründeki maceradan bilim kurguya, çocuk filmlerinden yerli yapımlara kadar 170’ten fazla film de aynı dönemde ek ücret ödenmeden izlenebiliyor. Ayrıca “Kırmızı Halı” klasöründeki kampanyalı sekiz film de, sembolik bir rakam olarak sadece 99 kuruşa seyredilebilecek.

‘Evden de Güzel’de, aksiyon, komedi ve çocuk filmleri yer alıyor

Aksiyon ve bilim kurgu sevenler için “Bad Boys: Her Zaman Çılgın”, “Bloodshot: Durdurulamaz Güç”, “Başlangıç”, “Charlie’nin Melekleri”, “Avatar” gibi yapımlar Mayıs ayında öne çıkıyor. “Harry Potter Serisi”, “Oyuncak Hikayesi 4” ve “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin” filmleri de çocuk izleyicileri için Tivibu’da yerini almış durumda. Yerli sinemada ise “Eyvah Eyvah” ve “Çakallarla Dans” gibi komedi serilerine ek olarak; “Atla Gel Şaban” ve “Kapıcılar Kralı” gibi Kemal Sunal klasikleri de Evden De Güzel seçkisinde yer alıyor. Fakat tam kapanma dönemi için Tivibu platformunu herkesin kullanımına açan Türk Telekom, bununla da sınırlı kalmamış. Oscar ödüllü, izleyicilerin belleğinde yer etmiş filmleri izleyebilmek için de Tivibu’da “Kırmızı Halı”da 2020’nin en çok konuşulan filmlerinden 4 Oscar’lı “Parazit” ile bu yıl En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Özgün Şarkı Oscar’ını kazanan “Judas and the Black Messiah” ve En İyi Görsel Efekt Oscar’ını alan “Tenet” öne çıkıyor.

Çocuklar için 48 farklı seri

Pandemi sürecini en zorlu şekilde geçirenler de çocuklar oldu. Evde kapalı kaldıkları için canları sıkılan çocuklar için tam kapanma sürecinde bu gidişatı değiştirmek isteyen Türk Telekom, Tivibu üzerinden Seç İzle Çocuk’ta 48 farklı seriyi ücretsiz olarak çocuklar için sunuyor. Çocukları da unutmayan Türk Telekom, Seç İzle Çocuk’ta “Oscar Çöllerde”, “Hızlı Ayaklar”, “Luna’nın Bilim Dünyası”, “Olly The Little White Van”, “Neşeli Dünyam”, “Maceracı Yüzgeçler” ve “Peter Pan’ın Yeni Maceraları” gibi 48 farklı seride 1500’den fazla bölümü izleyebiliyor.

Türk Telekom’a, Tivibu platformunu hem yetişkinlere hem çocuklara bu tam kapanma döneminde ücretsiz olarak sunduğu için teşekkür ederiz. Bize kalırsa bu hamle, tam kapanma sürecinde canı sıkılan ve ne yapsam diye düşünen birçok kişinin Tivibu’yla tanışmasını sağlamanın yanı sıra; insanların eğlenceli vakit geçirmesine de katkıda bulunacaktır.

Ne izlesem diye düşünenlere tavsiye, 4 Oscar ödülü almış bir yapım: “Parazit”

Güney Kore sinemasının son dönemde en çok dikkat çeken filmlerinden biri olan Parazit; 4 Oscar ödülü alarak ülkesine büyük bir başarı ve prestij kazandırmıştı. 2019 yılında vizyona giren film, Koreli fakir bir ailenin, zengin bir ailenin yanında iş bulmasıyla başlıyor. Zamanla bu zenginliğin büyüsüne kapılan aile, aç gözlülük ile ister istemez hatalı seçimler yapmaya başlıyor ve işler çok karmaşık bir hal alıyor. Mizah ve gerilim filmde bir arada başarılı bir şekilde sunulurken; toplum arasındaki sınıflaşma da çok başarılı bir şekilde gözler önüne serilmiş. Film Güney Kore’de geçmesine rağmen, her toplumda ayrı sınıflar arasında yaşanan ortak sıkıntılara da dikkat çektiği için, sizler de gerek ülkemizden, gerekse başka kültürlerden birçok ortak paydayı yakalayacaksınızdır diye tahmin ediyoruz.

Bize kalırsa, Tivibu’nun ücretsiz olduğu süre boyunca izlemek için güzel bir seçim olan Parazit, orijinal adıyla “Parasite”; eğer hala izlemediyseniz bize kalırsa tam kapanma döneminde Tivibu üzerinde göz atmanız gereken yapımlardan biri. Bizler de, bu gibi değerli filmleri ve birçok TV kanalını tam kapanma döneminde insanlara ücretsiz sundukları için Türk Telekom’a ve Tivibu’ya teşekkür ediyoruz. Umarız daha çok markadan ve platformdan yapılacak benzer hamleleri de yakın zamanda görme şansına sahip oluruz.