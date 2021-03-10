Genel
Türkiye’nin ilk influencer pazarlama akademisi açıldı
Her seviyedeki influencer kampanyaları için yapay zeka destekli platform Humanz, markalar ve influencer’lar arasındaki başarılı iş birliğini kolaylaştırmak için tasarlanan Humanz Influencer Pazarlama Akademisi’ni hayata geçirdi. Humanz Türkiye Ülke Müdürü Sezgi Şahin Oykur, hem markalar hem de influencer’lar için tavsiyeler sunan kursun Humanz Platformu’na kayıtlı tüm kullanıcılar için ücretsiz olduğunu açıkladı.
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Influencer’lar ve markaların birleştiği pazarlama kampanyaları, 2019 ile 2024 yılları arasında yüzde 32,4’lük öngörülen yıllık büyüme oranı ile dijital reklamcılığın büyüyen ve uygun maliyetli segmentleri arasında yer alıyor. Pazarlamacılar bu kampanyaları influencer’ların kitlelerini yakalamak ve onlara markalı içeriklerini gösterip gerçek müşterilerine dönüştürmek için kullanıyor. Mikro influencer’lardan ünlülere kadar tüm içerik yaratıcıları da marka iş birliklerini kendi marka değerlerini arttırmak için önemli bir araç olarak görüyor. Birleşen rollerde iki tarafın da birbirlerinin ihtiyaçlarını giderme potansiyelinin çok yüksek olduğu alanda birbirlerini anlamaktaki zorluklar çoğunlukla başarıya giden yolda istenilen seviyeye ulaşılmasına engel oluyor. Anlaşılması güç olan başka bir konu ise “influencer yorgunluğu” denilen, tüketicilerin doğallıktan tamamen uzak kampanyalar sebebiyle çoğu influencer kampanyasına inançlarını kaybetmeleri durumu. Bu tüketiciler kendilerini, gerçekten sevdikleri markalar ve ürünler hakkında içerik ve yorum paylaşan, benzer düşünen influencer’lara doğru çekiliyor.
Influencer Pazarlaması geçici bir trend değil
Reklamcılık sektöründeki geçici trendlerden biri olmadığını dile getiren Humanz Türkiye Ülke Müdürü Sezgi Şahin Oykur, bu durumun sektörün ve dünyanın dönüşümünün doğal sonucu olduğunu ve influencer pazarlamasında yer alacak yeni yüzlere olan ihtiyacın artığını belirtti. Influencer pazarlamasının sürdürmesi ve büyüme göstermesi için hem influencer’lar hem de markaların pazar dinamiklerinden ve birbirlerinin ihtiyaçlarından haberdar olması gerektiğini anlatan Oykur, yapay zeka destekli platform Humanz’ın bu ihtiyaçlar doğrultusunda Humanz Influencer Pazarlama Akademisi’ni kurduğunu açıkladı.
Humanz hem markalar hem de influencer’lar için
Humanz Platformu’na kayıtlı tüm kullanıcılar için ücretsiz olan Humanz Influencer Pazarlama Akademisi, her iki tarafa da yaklaşımlarını nasıl iyileştirecekleri ve geliştirecekleri konusunda veri destekli iç görüler sağlamak için kalifiye oldu. Sezgi Şahin Oykur, sektörünün lider şirketlerinden Humanz’ın kuruluşunun başından bu yana data odaklı yaklaşımıyla influencer pazarlamasını diğer medya kanalları gibi raporlaması olan, tahmin edilmesi ve regüle hale getirmeye çalıştığının altına çizdi. Akademi eğitiminin videolardan, metinlerden ve çoktan seçmeli sorulardan oluştuğunu söyleyen Oykur, eğitimin bireye göre değiştiğini ve kesintisiz devam edilirse 1 ila 3 saat arasında sürdüğünü belirtti.
Oykur sözlerine şu ifadelerle devam etti; “Humanz Influencer Pazarlama Akademisi kayıtlı üyeleri, her bir sosyal medya platformunun analitik tarafında o uygulamada sunulan verilerin çok ötesine geçen alanlarda ilerlemelerini nasıl takip edecekleri konusunda eğitir. Aynı zamanda Humanz Platformu, gerçek influencer’ları ve sahte takipçileri belirlemek için milyarlarca içeriği ve sosyal medya profilini analiz eden özel izlenim verileri içerir. Platform, dünya çapındaki binlerce kampanyaya dayalı olarak hem markalar hem de influencer’lar için gerçek ve kanıta dayalı tavsiyeler sunar.”
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M42, M serisinin ilk 5G’li cihazı olacak!
Samsung Galaxy M42 modelinin yeni sertifikaları ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon M serisinin ilk 5G özellikli modeli olacak.
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Samsung Galaxy M42, 5G ile piyasaya çıkacak!
Samsung akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Güney Kore devi bütün rekabet dallarında önemli bir alternatif olmak için kolları sıvadı. Yavaş yavaş 5G‘yi daha alt seviye cihazlar için hazırlayan akıllı telefon üreticisi, ilk hamlesini Galaxy M serisi için gerçekleştirmek üzere. Firma Galaxy M42 modeline 5G özelliği getiriyor. Wi-Fi sertifikası alan akıllı telefonun, model numarasından 5G özellikli olacağı ortaya çıktı.
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SM-M426B/DS model numaralı akıllı telefonda, B/DS ibaresi dikkat çekiyor. Zira firma sadece 5G özellikli akıllı telefonlarında bu isimlendirmeyi kullanmakta. Tüm bunların yanı sıra sertifika da detaylı teknik özellikler yer almamakta. Özellikle 5G‘nin varlığı nedeniyle akıllı telefonun kullanacağı işlemci de oldukça merak konusu. 6000 mAh devasa bataryaya sahip olacak akıllı telefon, serinin ilk 5G‘li modeli olacak. Detaylı teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefonun yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma, alt seviyede kullanacağı 5G ile birlikte daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M12 modeli tanıtıldı!
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy M12 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Güney Koreli şirket; merakla beklenen Galaxy M12 modelini nihayet tanıttı. Üzerinde barındırdığı özelliklere göre günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Samsung Galaxy M12; buna rağmen yüksek ekran/gövde oranı, oldukça büyük bir batarya ve yüksek çözünürlüklü bir ana kameraya sahip.
Samsung Galaxy M12, 6,5 inç büyüklüğündeki ekranında HD+ çözünürlük sunuyor. Samsung tarafından geliştirilen Exynos 850 işlemciden güç alan akıllı telefon, 6 GB’a kadar RAM, 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ayrıca microSD kart ile depolama alanı yükseltilebiliyor.
Samsung Galaxy M12 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç HD+ (720 × 1600 piksel) 90 Hz yenileme hızı,
- İşlemci: Exynos 850
- RAM: 4 GB veya 6 GB
- Depolama: 64 GB veya 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 6.000 mAh, 15W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OneUI 3
- Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, USB Tip-C
- Boyutlar: 164,0 x 75,9 x 9,7 mm
- Ağırlık: 221g
Son olarak lacivert, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan Samsung Galaxy M12 modeli modeli; 4 GB RAM + 64 GB depolamaya sahip versiyonu için 150 dolar. 6 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip versiyonu için ise 185 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
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Akıllı Telefonlar
A15S Teknik Özellik ve Fiyat Beklentimiz | Ülkemizde üretilen ilk Oppo!
Bildiğiniz üzere başta Oppo olmak üzere diğer markalar da ülkemize yatırım yaptı ve birer birer üretim tesislerini burada faaliyete geçirmeye başladı. Ayrıca Oppo dışında; Xiaomi, Samsung, Vivo markaları da fabrika açacağını ve üretime geçeceğini duyurmuşlardı. Bu markalardan Oppo hızlı çıktı ve ilk yerli üretim telefon olarak A15S modelini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank aracılığı ile Twitter’dan duyurmuş oldu.
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Hiç vakit kaybetmeden Eray ile birlikte Oppo A15s hakkındaki teknik detayları, ithalat yoluyla gelmiş olsa fiyatı ne olurdu ve ülkemizde üretildikten sonraki olmasını umduğumuz fiyatını değerlendirdik.
İyi seyirler…
Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 4 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 3 hafta önce
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