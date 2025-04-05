Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir sayfa açılıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı e-ihracat hedefi, 8 milyar dolarlık hacimle birlikte Türkiye’yi dijital ticarette küresel aktörler arasına taşıma vizyonunu ortaya koyuyor. Türkiye ihracat rekoruna koşuyor!

Ticaret Bakanlığı Türkiye E-İhracat Rakamlarını Açıkladı!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında yalnızca 2,2 milyar dolar seviyesinde olan e-ihracat hacmi, 2023’te 5 milyar dolara, 2024’te ise 6,4 milyar dolara ulaştı. E-ihracatın yükselen grafiği, geleneksel ihracat anlayışının ötesine geçen yepyeni bir ekonomik düzeni beraberinde getiriyor.

Ticaret Bakanlığı, bu ivmeyi daha da hızlandırarak 2025’te 8 milyar dolarlık dijital ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda kamu-özel sektör iş birlikleri artarken, firmaların uluslararası pazarlarda daha güçlü rekabet edebilmesi için özel programlar ve destek mekanizmaları devreye alınıyor.

Özellikle KOBİ’lerin ve esnafın e-ihracat ekosistemine entegre edilmesi, bu büyümenin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Türkiye genelinde 100 binden fazla satıcının e-ticaret yoluyla ürünlerini dünya pazarına sunması, dijital ekonominin geldiği noktayı net şekilde ortaya koyuyor. Bu süreçte, firmalar sadece ürün satmakla kalmıyor; aynı zamanda müşteri hizmetleri, ödeme sistemleri ve lojistik operasyonlarında da büyük bir yetkinlik kazanıyor.

E-Ticaret platformlarının, özellikle pazar yerleri aracılığıyla sağladığı düşük maliyetli erişim imkânı, firmalara yeni pazarlara açılma şansı sunuyor. Bu da e-ihracat yapan şirketlerin global ticarette daha fazla görünürlük kazanmasına olanak tanıyor. Ticaret Bakanlığı, bu dinamik süreci desteklemek adına Uzak Ülkeler Stratejisi, dijital altyapı yatırımları ve sektörel eğitim programları gibi birçok projeyi hayata geçiriyor.

Önde gelen e-ticaret platformları da bu hedefe katkı sunmak adına yatırımlarını sürdürüyor. Bu girişimler, Türkiye’nin e-ihracat stratejisini hem bölgesel hem de küresel ölçekte güçlendiren temel taşlardan biri haline gelmiş durumda.

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Elbette bu büyük vizyonun gerçekleşebilmesi için sadece dijital platformlar yeterli değil. Altyapının güçlendirilmesi, yasal düzenlemelerin uyumlaştırılması ve firmaların teknik bilgiyle donatılması da büyük önem taşıyor.

Ticaret Bakanlığı bu noktada E-İhracat Sekretaryası gibi özel birimleri devreye alarak hem eğitim hem de operasyonel destek sağlıyor. Ayrıca e-ihracat ticaret heyetleri düzenlenerek firmaların doğrudan uluslararası müşterilerle buluşmaları teşvik ediliyor.

2028 hedeflerinde ise çıta çok daha yukarıda: e-ihracat hacminin 37,5 milyar dolara ulaşması ve toplam ihracat içindeki payının %10’a çıkarılması planlanıyor. Bu da Türkiye’nin dijitalleşen dünya ekonomisinde kalıcı bir yer edinmesi anlamına geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye, E-İhracat hedeflerine ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!