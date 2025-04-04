Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren yeni bir elektrik zam kararıyla gündeme oturdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, konut kullanıcıları için elektrik zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

İçindekiler EPDK açıkladı elektrik zamlandı

EPDK açıkladı elektrik zamlandı

EPDK’nın kamuoyuyla paylaştığı verilere göre, sadece konut kullanıcıları değil, sanayi ve hizmet sektörü tüketicileri de bu elektrik zam dalgasından nasibini alıyor. Sanayi grubu aboneleri için yüzde 10, kamu ve özel hizmetler için yüzde 15 ve tarımsal faaliyetlerde bulunanlar içinse yüzde 12.4 oranında artış yapıldı. Böylelikle enerji maliyetleri her kesimi doğrudan etkileyen bir boyuta taşındı.

Yeni tarifeler doğrultusunda, 100 kWh’lik bir tüketimi olan konut abonesi artık 259,04 TL ödeme yapmak zorunda kalacak.

Sadece elektrikle sınırlı kalmayan zam dalgası, doğalgaz cephesinde de etkisini gösterdi. BOTAŞ tarafından güncellenen tarifelere göre, doğalgaz toptan satış fiyatları da önemli ölçüde yükseldi. Özellikle sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20’lik, elektrik üretim santralleri içinse yüzde 24.2’lik artışlar açıklandı. Bu durum, hem üretim maliyetlerini hem de dolaylı olarak tüketici fiyatlarını artıracak.

Enerji fiyatlarındaki bu artışlar, ekonomideki dengeleri yeniden şekillendirebilir. Uzmanlar, zam kararının ilerleyen aylarda farklı sektörlerde yeni zamları tetiklemesinden endişe ediyor. Özellikle enerji yoğun sektörler için bu durum, üretimde daralma ve fiyatlarda daha fazla artış anlamına gelebilir.

5 Nisan’dan itibaren geçerli olacak yeni elektrik zam tarifesi, hem bireysel tüketiciler hem de ticari işletmeler için daha maliyetli bir dönemin habercisi oldu. Gözler şimdi diğer kalemlerde benzer artışların olup olmayacağına çevrilmiş durumda.

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Siz elektrik zammı hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.