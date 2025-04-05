THY, yolcularını yakından ilgilendiren önemli bir değişikliğe imza attı. Özellikle THY bilet iade süreçlerinde yaşanan karmaşa ve kesintiler uzun süredir eleştiri konusu olurken, şirket yeni uygulamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

THY Bilet İadesi Artık Çok Daha Kolay!

Artık THY‘den internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden alınan uçak biletleri, 24 saat içinde tamamen ücretsiz bir şekilde iade edilebilecek. Üstelik bu işlem için herhangi bir ceza bedeli ya da kesinti uygulanmayacak.

Yeni düzenleme, sadece dijital platformlardan alınan biletleri kapsıyor. Yani THY bilet iadesi yapmak isteyen yolcular, bu işlemi ya mobil uygulama üzerinden ya da THY‘nin resmi web sitesi aracılığıyla gerçekleştirmek zorunda. Telefonla ya da acente üzerinden yapılan işlemler bu kapsama dahil değil. Şirketin amacı, dijital kanalları teşvik etmek ve yolcu memnuniyetini artırmak.

Özellikle sık seyahat edenlerin zaman zaman karşılaştığı plan değişiklikleri göz önüne alındığında, THY bilet iade hakkının kesintisiz sunulması önemli bir gelişme. Hem bireysel hem de kurumsal yolcular için büyük bir rahatlık sağlayan bu sistem sayesinde, artık karar değiştirmek maliyetli bir sorun olmaktan çıkıyor.

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Uygulama, Türkiye’deki diğer havayolu şirketleri için de örnek teşkil ediyor. Dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, THY‘nin attığı bu adım, müşteri odaklı stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ayrıca THY bilet iadesi işlemlerinin bu kadar kolaylaştırılması, rakip firmaların da benzer hamleler yapmasına neden olabilir.

THY, müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik bu güncellemesiyle bir kez daha sektördeki yenilikçi yaklaşımını göstermiş oldu. THY bilet iadesi artık daha hızlı, daha kolay ve cebinizi yakmadan yapılabiliyor.

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