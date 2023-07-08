Teknoloji milyarderleri Mark Zuckerberg ve Elon Musk, bir kafes dövüşü konusunda şakalaşıyorlardı ancak iş dünyasında mücadele çoktan başladı.

Zuckerberg, Twitter alternatifi olan Threads’i başlattıktan 24 saatten daha kısa bir süre sonra, şimdiden yaklaşık 30 milyon kayıt talep etmişti – bu da ona sosyal medya dünyasında ciddi bir rakip olarak itibar kazandırdı. Bu, yüz milyonlarca Twitter kullanıcısının hala küçük bir kısmı.

Ancak analistler, Zuckerberg’ ün Meta’sının Facebook, Instagram ve WhatsApp’taki 3 milyardan fazla devasa kullanıcısını yeni teklife çekme ve reklamcıları beraberinde getirme konusunda iyi bir şansa sahip olduğunun bir işareti olduğunu düşünüyor.

Ne de olsa, Meta’sı geçen yıl 117 milyar dolardan fazla satış yapan Zuckerberg’ ün reklam satışında canavar gibi bir sicili var. Elektrikli otomobil şirketindeki reklamları küçümseyen Musk’ın görünürdeki endişelerinin hiçbiri yok Zuckerberg’de. Musk ise Tesla ve Twitter’a fon sağlamanın alternatif yollarını arıyordu.

Zuckerberg başlangıçta Threads’te reklam olmayacağını söyleyerek şirkete uygulamada ince ayar yapması için zaman tanıdı. Bu da kullanıcıların metin tabanlı gönderiler arasında sonsuz bir şekilde gezinmesine olanak tanıyor. Zuckerberg, “Yaklaşımımız diğer tüm ürünlerimizle aynı olacak: önce ürünün iyi çalışmasını sağlayın, sonra onu 1 milyar kişiye net bir yoldan getirip getiremeyeceğimize bakın ve ancak o zaman para kazanmayı bu noktada düşünün” diye yazdı.

Analist Justin Patterson, Threads reklamlarının Meta’nın toplam gelirine %1 ila %5 oranında katkıda bulunabileceğini ve en iyimser senaryoda 6 milyar dolardan fazla üretebileceğini yazdı. Bu çok büyük bir miktar değil ancak özellikle Apple’ın daha sıkı gizlilik kurallarının yol açtığı reklam satışlarındaki isabetle mücadele etmenin yollarını aramaya devam ederken yardımı dokunabilecek bir miktar. Ve Musk’ın devralması karışıklığa yol açmadan önce 2021’de 4,5 milyar dolar reklam geliri elde eden Twitter’a çok yakın.

Kullanıcılar kalacak mı?

6 milyar dolar senaryosunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Threads’in önümüzdeki haftalarda ve aylarda ne hale geleceğine bağlı.

Musk perşembe günü karşı atağa hazırdı ve bildirildiğine göre Meta’yı ticari sırları çaldığı için yasal işlemle tehdit etti. Ancak Twitter’la ilgili hayal kırıklığı, pek çok insanı bir alternatife aç bıraktı; Analist Jasmine Enberg, Meta’nın Twitter’dan “daha aklı başında, daha nazik bir yer” vaadinin erken kayıtları “güçlendirdiğini” söyledi.

Analistler, başarının Twitter’ın güçlü kullanıcılarını veya uygulamaya en başta hiç kaydolmamış kişileri kazanmaya bağlı olacağını söylüyor.

Zuckerberg’ün Twitter’ın ana işlevlerinden biri olan haberlerle de karmaşık bir ilişkisi var. Anketlerin, kullanıcıların yürüttüğü platformlarda daha azını istediğini gösterdiğini ve Kanada’da şirketinin, oradaki haber sağlayıcılarına içerikleri için ödeme yapmak yerine yerel raporlamayı engellemeye hazırlandığını söyledi.

Enberg, “Haber avcıları ve hevesli Twitter müdavimlerinin Twitter’a sığınması pek olası değil. Meta’nın, yenilik etkisini yitirdikten sonra momentumu korumak için Threads’i ilgi çekici tutması gerekecek”. Enberg, daha önce taklit ürünler ürettiği için çarpıtılan Zuckerberg’ ün inovasyonla “mücadele ettiğini” sözlerine ekledi.

Düzenleyici riski

Musk’ın yönetimi altında, kârlı olmak için mücadele eden Twitter, sitenin içeriği yönetme biçimindeki ani değişikliklerle ve son zamanlarda izleyicilerin görebileceği gönderi sayısına ilişkin yeni bir sınırla reklam verenleri uzaklaştırdı.

Analistler, Meta’nın zaten Twitter’ın işini kaybetmesinden yararlananlardan biri olduğunu söylüyor. Ancak Zuckerberg de masaya temiz bir sicille gelmiyor. Şirket, verilerinin şeffaflığı ve doğruluğu konusunda yıllardır pazarlamacılarla çatışırken, kullanıcı verilerini ve yanlış bilgileri ele alması yaygın eleştirilere yol açtı.

Lou Paskalis, “Reklam verenler, içeriğin üzerinde anlaşmaya varılan hüküm ve koşullara göre tutarlı bir şekilde denetlendiği temiz bir ortam istiyor. Genel olarak şu anda sosyal medya biraz çöplük ateşi gibi” dedi.

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Meta hisseleri lansmandan önce çarşamba günü %4 fırladı. Bu, Facebook Dating gibi başarısızlıklara rağmen Zuckerberg’ ün onu çalıştırma yeteneğine sahip olduğuna dair yatırımcı güveninin bir işareti.

Paskalis, “Önemli noktalardan biri, Threads’in reklamdan ne kadar süre kaçınacağı olacak. Bu süre ne olursa olsun, Twitter’ın gemiyi düzeltmesi için gereken süre bu.” dedi.