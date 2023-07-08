Twitter, hızla büyüyen rakip uygulama Threads nedeniyle Meta’ya karşı yasal işlem başlatmayı düşünüyor!

Çarşamba günü milyonlara açılan Threads, Twitter’a benziyor ve Meta patronları tarafından “dostça” bir alternatif olarak halka arzı gerçekleşti. Meta’ya göre 70 milyondan fazla kişi yeni uygulamaya kaydoldu. Statista’ya göre Twitter’ın tahmini 350 milyon kullanıcısı var. 2013 tarihli bir SEC dosyasına göre, Twitter’ın Threads’in bir günde kazandığı aynı sayıda kullanıcıyı oluşturması dört yıl sürdü.

Teknoloji muhabiri James Clayton, Threads’in görünüşünün ve hissinin Twitter’ınkine benzediğini belirtti. Ancak ABD telif hakkı yasası fikirleri korumuyor, bu nedenle Twitter’ın mahkemede başarılı olabilmesi için programlama kodu gibi kendi fikri mülkiyetinin alındığını kanıtlaması gerekiyor. Ve 2012’de Meta, Facebook’u kullandığınızda en son gönderileri görüntüleyen sistem olan “haber akışını iletmek” için bir patent aldı.

Twitter’ın avukatı Alex Spiro çarşamba günü Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e bir mektup göndererek Meta’yı “Twitter’ın ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyet haklarını sistematik, kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde kötüye kullanmakla” suçladı. Spesifik olarak Spiro, Meta’nın “Twitter’ın ticari sırlarına ve diğer son derece gizli bilgilere erişimi olan ve erişmeye devam eden” düzinelerce eski Twitter çalışanını işe aldığını ve bunun Meta’nın “taklitçi” Threads uygulaması olarak adlandırdığı şeyi geliştirmesine yardımcı olduğunu iddia etti.

Mektup, “Twitter, fikri mülkiyet haklarını sıkı bir şekilde uygulama niyetinde ve Meta’nın herhangi bir Twitter ticari sırrını veya diğer yüksek düzeyde gizli bilgileri kullanmayı durdurmak için acil adımlar atmasını talep ediyor. Twitter, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hem hukuk yollarına hem de ihtiyati tedbire başvurma hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hakları saklı tutar.” diye devam ediyor.

“Rekabet iyi, kopya değil”

Musk, Twitter’da yasal mektuba atıfta bulunan bir gönderiye yanıt olarak “rekabet iyi, kopya değil” dedi. Ancak Threads’te Meta sözcüsü olan Andy Stone, “Threads mühendislik ekibindeki hiç kimsenin eski bir Twitter çalışanı olmadığını söyledi.

Risk sermayesi şirketi Cleo Capital’ın genel müdürü Sarah Kunst, Threads’in mevcut Instagram reklam verenleri için “marka açısından güvenli bir ortam” sunabileceğini söyledi. 30 milyon kullanıcıya ulaşan uygulamanın başlangıçtaki bir acelenin sonucu olabileceğini, ancak muhtemelen kullanıcı sayısında istikrarlı bir artış göreceğini de sözlerine ekledi. Kunst, “Instagram gibi diğer platformlara çapraz gönderi göndermeyi çok kolaylaştırdılar, bu yüzden büyümeyi görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

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Hem Musk hem de Zuckerberg, Instagram ile bağlantılı ancak bağımsız bir uygulama olarak çalışan Threads üzerindeki rekabeti kabul ettiler. 100 ülkede piyasaya sürüldüğünde, Zuckerberg Twitter’da 11 yıldan uzun süredir devam eden sessizliğini bozarak, neredeyse aynı olan iki Örümcek Adam figürünün birbirini işaret ederek bir mesafeyi işaret ettiği son derece popüler bir meme’i paylaştı.

Kısa bir süre sonra, platformunda “Threads” kelimesi dünya çapında trend olduğunda, Musk şunları söyledi: “Acıyı gizleyen Instagram’ın sahte mutluluğuna dalmaktansa, Twitter’da yabancılar tarafından saldırıya uğramak kesinlikle tercih edilir.”

Threads vs. Twitter

Twitter CEO’su Linda Yaccarino perşembe günü bir tweet’te, “Platform sıklıkla taklit edilse de” “asla kopyalanamayacağını” söyledi.

Hem Meta hem de Twitter, bu yıl önemli ölçüde işten çıkarmalar gerçekleştirdi. Meta, nisan ayında personel sayısını yaklaşık 10.000 azaltacağını duyurdu. Twitter ise, Musk’ın geçen Ekim ayında devralmasının ardından işten çıkarma dalgalarında 7.500 çalışanının büyük bir bölümünü, %80’e varan oranlarda kaybetti.