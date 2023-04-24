Thodex, 2017’de Türkiye’nin ilk küresel kripto para borsası olarak faaliyete başladı. Şirket, 2020’de Türkiye’nin ilk Bitcoin ATM’sini kurarak hizmet vermeye başladı ve 120’den fazla ülkede müşterilerine hizmet sundu. Ancak, 21 Nisan 2021’de şirket, sistem bakımı bahanesiyle aniden kapatıldı ve kullanıcıların hesaplarına erişimi engellendi. Şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. Özer hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve kırmızı bültenle aranmaya başlandı. Arnavutluk’ta yakalanan ve Türkiye’ye iade edilen Özer, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı!

Thodex Mağdurları Tepkili!

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye’ye iadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özer, Maltepe Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na götürüldü.

Adliye’de savcılığa çıkarılan Özer, “örgüt kurmak ve yönetmek”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerinin aklanması” suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve tutuklandı.

Özer, emniyetteki ifadesinde “Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı olan ve MASAK tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatlarım aracılığı ile ulaştım ve bu kişilerin zararlarını karşıladım. Devam eden süreçte de mağdurların zararların karşılama niyetindeyim.” dedi.

Üzerine atılı “dolandırıcılık”, “örgüt kurmak ve yönetmek” ve “mal varlığı değerlerini aklamak” suçlarını kabul etmeyen Özer, “Kimseyi dolandırmadım. Mal varlığı değerlerini aklamadım.” dedi, sorulan diğer sorulara ise 12 Haziran’daki duruşmada cevap vereceğini söyledi.

Özer ile birlikte ele geçirilen dizüstü bilgisayar, 9 adet telefon, SIM kart, USB bellek ve not defteri üzerindeki incelemeler ise sürüyor. İncelemelerden sonra davanın seyri değişebilir.

Thodex mağdurları ise Fatih Özer’e tepkili. Özer mağdurlara paralarını geri verdiğini söylese de, bunu yalanlayan birçok kişi bulunuyor ve Özer’in en ağır cezayı alması isteniyor. Bizler de Thodex CEO’sunun yargılanma sürecini yakından takip ediyoruz.

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