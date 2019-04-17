The Witcher dizisi sene sonunda geliyor!

The Witcher dizisinin 2019’un son çeyreğinde yayınlanacağı Netflix tarafından duyuruldu. Merakla beklenen dizinin çekimleri son sürat devam ediyor.

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Netflix’in en çok beklenen dizisi için, baş içerik görevlisi Ted Sarandso farklı açıklamalarda bulundu. Dizinin çekimlerinin şu anda Macaristan’da sürdüğünü ve çekim sürecinin birkaç ay sonra sonlanacağını belirtti. Büyük beklentiler yaratan dizi 2019 sonunda izleyicilerle buluşacak.

Dizinin başrolünü Hanry Cavill (Geralt) canlandırırken; Freya Allan (Ciri), Anya Chalotra (Yennefer) gibi ünlü isimlerin de bulunacağı biliniyor. Andrzej Sapkowski’nin 1980’li yıllarda yazmaya başladığı The Witcher adlı kısa öykülerden ilham alarak ortaya çıkan aynı isimdeki oyun serisi, dizi için popülariteyi artırmış oldu. Doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Geralt of Rivia’ın hikayesini anlatan öykülerden oluşan bu çok oynanan oyun, diziye olan merakın daha da artmasına sebep oluyor.