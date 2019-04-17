Colossus : Notre-Dame’ın kurtarılmasının arkasındaki küçük kahraman!

Colossus adlı robot, Notre-Dame Katedrali‘nin kalpleri burkan yanışını engellemek için yüzlerce insanla birlikte görünmeyen küçük bir kahraman olarak oradaydı.

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856 yıllık tarihi Katedral yanarken, yaklaşık 400 itfaiyeci, sayısız acil durum çalışanı ve yetkililerle beraber 110 kiloluk uzaktan kumandalı Colossus adlı bir robot da kurtarma çalışmalarına katıldı.

Colossus 160 cm uzunluğunda, 760 cm boyunda ve 780 cm genişliğinde ve 500 kg ağırlığında olup su geçirmez ve ateşe dayanıklı olarak üretildi. Robot; 3.5 km/h hızla hareket edebilen bu robot, yavaş olmasına rağmen 550 kiloya kadar ağırlık taşıyabiliyor ve hemen hemen her şeye tırmanabiliyor. 3 km uzaklıktan kontrol edilebilen robot, zorlu koşullara oldukça dayanıklı gibi görünüyor.

Colossus ‘un yaratıcısı olan ve insansız kara araçları üreten Shark Robotics adlı Fransız merkezli şirket 2017’den beri bu akıllı robotun reklamını paylaşıyor.Özellikle yangın gibi zorlu ve insan için tehlikeli koşullarda kullanılabilen bu tarz robotlar, hem acil durumlarda müdahaleyi daha hızlı ve başarılı hale getirirken olası kazalarda ve beklenmedik durumlarda ise itfaiye görevlileri gibi kişilerin hayatlarını da tehlikeye atmasını ve olası can kayıplarını da önlemeyi başarıyor.