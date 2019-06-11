The Witcher 3: Wild Hunt Nintendo Switch’e geliyor!

Japon oyun şirketi Nintendo E3 fuarında düzenlediği etkinlikte The Witcher 3: Wild Hunt oyununun bu yıl Nintendo Switch‘e geleceğini duyurdu.

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The Witcher 3: Wild Hunt Switch’e ne zaman gelecek?

Daha öncede fenomen oyunun Nintendo Switch platformunda yerini alacağı çokça dillendiriliyordu. Şirket en sonunda E3‘te düzenlediği etkinlikte bu dedikoduları doğruladı. The Witcher 3 hayranları, artık oyunun ana karakteri Geralt‘ın maceralarına Switch‘te de ortak olabilecekler. Oyunun çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

Etkinlikte gösterilen tanıtım videosunda oyunun PC, Xbox One ve PlayStation 4 versiyonlarındaki kadar iyi gözükmeyeceği ortaya çıktı. CD Projekt Red şirketinin RPG serisinden Nintendo Switch’e çıkan ilk oyun olan The Witcher 3 oyunculara 16 ücretsiz DLC paketiyle beraber sunulacak.