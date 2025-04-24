Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği Xiaomi, kullanıcılarını sevindirecek bir haberle gündeme geldi. Global çapta HyperOS 2 dağıtımını henüz tamamlamış olan teknoloji şirketi, şimdi de bir sonraki büyük adımını atıyor. Şirket kaynaklarından edinilen bilgilere göre, merakla beklenen HyperOS 2.2 sürümünün geliştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Xiaomi kullanıcılarının deneyimini bir üst seviyeye taşıması beklenen bu yeni güncelleme için heyecan dorukta.

Hangi cihazlar HyperOS 2.2 alacak? İşte Sızdırılan HyperOS 2.2 Takvimi!

XiaomiTime tarafından yapılan sızıntıya göre, HyperOS 2.1‘in ardından gelecek olan HyperOS 2.2 güncellemesinin takvimi netleşmeye başladı. Şu anda beta test aşamasında olan HyperOS 2.2, ilk olarak Mayıs ayının ortasında belirli model kullanıcılarıyla buluşacak.

Yayınlanan listeye göre, bu ayrıcalıklı ilk grupta Xiaomi 15 serisi, Xiaomi 14 serisi, katlanabilir ekranlı cihazlar olan Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip dikkat çekiyor. Ayrıca, performans odaklı Redmi K80 serisi, Redmi K70 serisi, popüler Redmi Note 14 serisi ve yeni nesil Redmi Turbo 4 modelleri de ilk etapta HyperOS 2.2 deneyimini yaşayacak.

Xiaomi, bu ilk dağıtım dalgasının Mayıs ortasından Haziran ortasına kadar tamamlanmasını hedefliyor. Ardından, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması planlanıyor.

İkinci aşamada güncellemeyi alacak modeller arasında ise Xiaomi 13 serisi, Xiaomi 12 serisi, Xiaomi MIX Fold 3, Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi K60 serisi, Redmi Note 13 serisi ve Redmi Turbo 3 gibi sevilen cihazlar yer alıyor.

Yeni HyperOS 2.2 sürümü, kullanıcı arayüzünde gözle görülür iyileştirmeler sunmayı hedefliyor. Özellikle optimize edilmiş animasyonlar sayesinde, kullanıcıların gezinme deneyimi çok daha akıcı hale gelecek. Uygulama alt sayfaları arasında geçiş yaparken daha gelişmiş kesinti animasyonları, uygulamalar arası geçişlerde iyileştirilmiş animasyonlar ve yatay konumdaki uygulamaları kapatırken daha akıcı animasyonlar dikkat çekiyor. Bu yenilikler, Xiaomi cihazlarının kullanım keyfini önemli ölçüde artıracak.

Bir Göz Atın: HyperOS 2.1 Güncellemesinde Hayal Kırıklığı! İşte Güncelleme Almayacak Modeller

Güncelleme sadece animasyonlarla sınırlı kalmıyor; durum çubuğu ve bildirimler bölümünde de önemli geliştirmeler mevcut. Kullanıcılara ek durum çubuğu simgesi desteği sunulurken, özel bildirimlerin genişletilebilir olması ve optimize edilmiş sinyallerin simge davranışındaki iyileştirmeler de dikkat çekiyor.

Kilit ekranı tarafında ise gelişmiş parmak iziyle kilit açma animasyonları, masaüstü duvar kağıdı için bulanıklık efekti ve gezinme ayarlarındaki iyileştirmeler göze çarpıyor. Tüm bu yenilikler, HyperOS 2.2 ile Xiaomi kullanıcılarının daha kişiselleştirilmiş ve sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlayacak.





HyperOS 2.2 Alacak Cihazlar

Birinci Parti (Mayıs ortası – Haziran ortası)

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi Note 14 (5G/LTE)

Redmi Note 14 Pro (5G/LTE)

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Turbo 4

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Fold 4

İkinci Parti (Haziran ortası – Temmuz sonu)

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 13 (5G/LTE)

Redmi Note 13 Pro (5G/LTE)

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Turbo 3

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi‘nin bu hızlı güncelleme hamlesi, şirketin kullanıcı memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. HyperOS 2.2 ile birlikte gelen yenilikler, Xiaomi ekosistemini daha da güçlendirecek ve kullanıcıların cihazlarıyla olan bağını pekiştirecek gibi görünüyor. Teknoloji dünyası, Xiaomi‘nin bu yeni sürümüyle neler sunacağını merakla bekliyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi Android 16 beta testlerini başlattı! HyperOS 3 yolda!

Siz HyperOS 2.2 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.