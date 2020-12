2020 yılının en iyi PlayStation oyunları belli oldu!

Playstation Blog tarafından, 2.5 milyondan fazla oyuncunun oylarıyla, 2020 yılının en iyi PlayStation oyunları belirlendi. The Game Awards’ta yılın oyunu ödülünü almayı başaran The Last Of Us: Part II, 2020’nin en iyi PlayStation oyunu oldu.

2020 yılının en iyi PlayStation oyunları