Ghost of Tsushima PC duyurusunu sızdıran Silknigth adlı yeni bir kaynağa göre, The Last of Us Part II PC sürümünün yakında duyurulabileceği bildiriliyor. Bu sızıntıya göre, PC için The Last of Us Part II Remastered sürümünün resmi duyurunun Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca, duyurudan yayınlanmasına kadar geçecek sürenin “normalden daha uzun” olacağı ifade ediliyor.

Sony oyunlarının PC platformuna geçişi genellikle duyurulduktan kısa bir süre sonra gerçekleşirken, bu durumda hayranların biraz daha sabretmesi gerekebilir. Ancak, bu yılın başında olduğumuz düşünüldüğünde, PC sürümünün 2024’te piyasaya sürülme olasılığı oldukça yüksek görünüyor.

The Last of Us Part II Remastered, iki ay önce PlayStation 5 için piyasaya sürülmüş ve eleştirmenler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Orijinal oyun, 2020’de PlayStation 4 için piyasaya sürülmüş ve geliştirilmiş bir versiyon olan bu remastered sürüm, çeşitli grafik iyileştirmeleri, 4K desteği, iyileştirilmiş yükleme süreleri ve DualSense denetleyicisinin özelliklerine tam destek sunuyordu. Ayrıca, geliştirici Naughty Dog, orijinal oyunda bulunmayan üç yeni seviyenin erken geliştirme versiyonlarını içeren Lost Levels’ı da eklemişti.

Bu gelişmeler, PC oyuncuları için heyecan verici bir haber olarak karşılanıyor. The Last of Us serisinin hayranları, bu ikonik oyunun PC platformunda da deneyimleyebilecek olmanın heyecanını yaşıyor. Ancak, resmi duyuru ve piyasaya sürülme tarihinin netleşmesi beklenirken, oyuncuların bir süre daha sabretmesi gerekecek gibi görünüyor. Bakalım The Last of Us Part II PC Türkiye fiyatı Steam ve Epic Store’da ne kadar olacak?