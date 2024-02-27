Oyun dünyasının devi Sony, son zamanlarda PlayStation 5 Pro özellikleri hakkında üçüncü taraf yayıncılarla bilgi paylaşmaya başladı. Sacred Symbols podcast’inin en son bölümünde sunucu ve sektörde tanınmış bir isim olan Colin Moriarty, bir içeriden bilgi aldığını ve Sony’nin konsolun özellikleri hakkında bilgi verdiğini açıkladı. Moriarty’ye göre, orta ölçekli bir üçüncü taraf yayıncıda bulunan bağlantılarından biri, Sony’nin PS5 Pro’nun teknik ayrıntılarını açıkladığını belirtti.

PlayStation 5 Pro özellikleri nasıl olacak?

İçeriden alınan bilgilere göre, PlayStation 5 Pro’nun teknik özellikleri hakkında bilgiye erişen birinci ve ikinci taraf geliştiriciler bulunuyor. Bu durum, konsolun tanıtımı için yakın zamanda daha fazla bilgi alabileceğimiz anlamına geliyor. Sektörde dolaşan söylentilere göre, PS5 Pro’nun 120 FPS ve 4K çözünürlükte pazarlanacağı ve NVIDIA DLSS teknolojisi sayesinde yapay zeka destekli yükseltmelerle bunu başaracağı söyleniyor. Ayrıca, geliştiricilerin bu performans iyileştirmeleri için çok az çaba sarf etmesi bekleniyor.

PlayStation 5 Pro henüz resmi olarak duyurulmadı, ancak sektörde genel bir fikir birliği, konsolun 2024’ün sonlarına doğru piyasaya sürülebileceği yönünde. Sony’nin bu yeni konsoluyla oyun dünyasında nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

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PlayStation 5 Pro özellikleri şimdilik sır gibi saklanıyor. Ancak PS5’in ömrünün sonuna geldiği açıklamalarından sonra Sony’nin PC’lere rakip bir konsol üreteceği söylentiler arasında yer alıyor. Fiyat noktasında 100 dolar daha pahalı olması beklenen bu konsol 4K çözünürlük ve 120 FPS sözünü tutarak 1000 dolarlık PC’leri cebinden çıkarabilir. Bakalım PS5 Pro Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Bekleyip göreceğiz.