Oyun
The Last Of Us Part II için online oyun modu geliyor!
Playstation 4‘ün önemli oyunlarından The Last Of Us Part II için online oyun modu geliyor. Oyunun hikaye kısmı içinse bir genişleme paketi gelmeyecek.
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The Last Of Us Part II, ilk oyunu gibi büyük bir ilgi gördü ve çok önemli satış geliri elde etti. Ancak oyunun geliştiricisi Naught Dog, bu durumu kullanmayı ve hikaye için bir genişleme paketi çıkarmayı düşünmüyor. Oyunun yapım ekibinin önemli isimlerinden Neil Druckmann, oyuna bir hikaye DLC‘si gelmeyeceğini açıkladı.
The Last Of Us serisinin geliştiricisi Naughty Dog, oyunun gelecekte hikayeden ayrılacak bir online oyun modu eklemesi alacağını belirtti. Bu güncellemenin birçok PS4 oyunu gibi The Last Of Us Part II‘nin de oynanabileceği, Sony‘nin yeni nesil konsolu PS5‘in ilk dönemlerinde gelmesi bekleniyor.
Oyun
Call of Duty: Warzone yeni güncelleme ile 200 kişilik oyunu destekleyecek!
Call of Duty: Warzone, bugün gelecek güncelleme ile 200 kişinin aynı haritada oyun oynamasına imkan verecek.
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Warzone‘a bugün gelecek güncelleme oyuna önemli bir değişiklik getiriyor. Maksimum 150 kişi oynanan Warzone Quad maçları, artık 200 kişi ile oynanabilecek. Bu da 50 kişilik 4 takım anlamına geliyor. Güncellemenin boyutunun ise 22-30 GB arasında olması bekleniyor. Eğer sadece Warzone‘u değil, Modern Warfare‘i bütün olarak güncellemek isterseniz ise güncellemenin boyutu 36 GB!
200 kişi oynama imkanının kısa süreli olacağı Activision‘un bloğunda açıklandı. Yani 200 kişilik modu oynamak isteyenler için süre sınırlı. Bu süre sınırının ne kadar olduğu konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Güncellemenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
Haber
Crysis Remastered’ın çıkış tarihi ve tanıtım fragmanı ortaya çıktı
Dün, 1 Temmuz tarihinde çıkış fragmanı yayınlanacağı duyurulan Crysis Remastered’a ait çıkış tarihi ve fragman gibi detaylar sızdırıldı. Sızıntının, Microsoft Store kaynaklı olduğu söyleniyor.
Xbox Live üzerinde ortaya çıkan bir liste, oyunun varsayılan çıkış tarihini 23 Temmuz olarak gösterirken, aynı zamanda oyunun ilk ekran görüntülerini ve ilk fragmanını da içeriyor. Crysis Remastered için eklenilen açıklama, oyunun yeni nesil donanımlar için optimize edildiğini ve yeniden geliştirilmiş grafiklere sahip olacağını belirtiyor. Ayrıca listeye göre, yapımın boyutu yaklaşık 7 GB olacak. Ek olarak sızan fragman, Saber Interactive ve serinin yaratıcısı Crytek’in, Crysis Remastered’i birlikte geliştirdiğini gösteriyor.
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Resimlerde de görebileceğimiz gibi, yapım orijinal versiyonuna kıyasla daha canlı ve daha iyi görünüyor. Orijinal Crysis’ın 2007 yılında piyasaya sürüldüğünü ve o dönemde grafikleriyle ses getirdiğini düşündüğümüzde, grafiklerin yine dikkat çektiği söyleniyor. Bu aşamada, 2007 yapımının Metacritic üzerinde 91 gibi yüksek bir puana sahip olduğunu da ekleyelim.
Microsoft Store üzerinde yayınlanan açıklamada yapım, zırhını kuşan, adapte ol, özelleştir, fethet ve keşfet aşamalarına ayrılmış. Oynanış çeşitliliği konusunda hangi detayların eklendiği henüz belirsizken, grafik konusunda oyunun birçok insanı tatmin ettiğini söylemek yanlış olmaz.
Oyun
Ubisoft’tan yeni bir Battle Royale: Hyper Scape
Son dönemde oyun dünyasına damga vuran, çok oynanan ve çok kazandıran oyun türü: Battle Royale. Ubisoft’tan bu alanda yeni bir oyun geliyor. Ubisoft’un Battle Royale‘i Hyper Scape Temmuz oyunda çıkacak ve ücretsiz olarak oynanabilecek.
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Ubisoft‘un yeni Battle-Royale FPS oyunu Hyper Scape‘i bugün tanıtması bekleniyor. Tanıtımdan kısa süre sonra da kapalı beta kullanıma sunulacak. Oyunun resmi çıkış tarihi ise 12 Temmuz.
Son dönemde birçok Battle Royale oyunu kullanıcılara sunuldu. Ancak Ubisoft, Hyper Scape‘te fark yaratma konusunda kararlı gözüküyor. Oyun, Twitch‘e şuana kadar hiçbir oyunun olmadığı kadar entegre olacak, hatta Twitch sohbeti ve diğer unsurlar oyuna direkt olarak etki edecek. Ubisoft, oyunu tanıtmak için yüzlerce yayıncıya, profesyonel oyunculara ve Youtuberlara davet gönderdi. Davetiye alanlar önümüzdeki hafta belli şartlar altında oyundan görüntüler yayınlayabilecek.
Hyper Scape‘in Twitch ile olan bu entegrasyonu oldukça yenilikçi duruyor.12 Temmuz‘da çıkacak oyun şimdiden birçok oyuncunun ilgisini çekmiş gözüküyor…