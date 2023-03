Naughty Dog Studio, The Last of Us Part I’in PC sürümünün yeni teknik özelliklerini yayınladı. The Last of Us Part I sistem gereksinimleri görünüşe göre giriş seviyesi PC kullanıcılarını çok zorlayacak. Oyun Nvidia DLSS Super Resolution ve AMD FSR 2.2 teknolojilerini destekleyecek ve ayrıca ultra geniş monitörlerde çalışacak.

TLoU Part I, ayarlanabilir doku kalitesi, gölgeler, yansımalar, ortam gölgeleme ve çok daha fazlası dahil olmak üzere PC için özel olarak tasarlanmış birçok özelliğe sahip olacak. PC sürümü PS5 denetleyicisiyle uyumlu olacak ve tüm DualSense özellikleri, 3D ses ve gelişmiş grafik ayarları için destek alacak.

PC sürümü, tam kontrol yeniden ataması, klavye ve fare kontrolü için birincil ve ikincil bağlamalar, oyuncuların klavye ve denetleyici girişini birleştirmesine olanak tanıyan uyarlanabilir mod ve çok daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi yeni kontrol ayarı içeriyor.

İlginizi Çekebilir: AMD RX 7000 veya RX 6000 Alana TLoU Part I Hediye!

PC için The Last of Us Part I, ana oyun olan Left Behind eklentisini, Speedrun Modu, sonsuz ölüm modu ve fotoğraf modu gibi yeni modları da beraberinde getirecek.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, maksimum grafik ayarları için AMD Ryzen 9 5900X veya Intel Core i5-12600K işlemci, Radeon RX 7900XT veya Nvidia GeForce RTX 4080 grafik kartlarının yanı sıra 32 GB’a ihtiyacınız olacak. Ayrıca TLoU Part I yaklaşık 100 GB yer kaplıyor.

28 Mart 2023’te Steam ve Epic Games üzerinden oynanabilecek oyunun sistem gereksinimlerinin detaylarına aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.