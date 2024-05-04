Birçok kişi akıllı telefonların fiyatlarının yükselmesi sebebiyle yüksek model ikinci el telefona yöneliyor. İkinci el telefonlarda da iPhone modelleri çok fazla tercih ediliyor. Peki ikinci el bir iPhone alırken hangi modellere bakmalı?

Bu videoda Eren, ikinci el iPhone modellerinden hangisinin alınıp, hangisinin alınmayacağı konusunda detaylı bilgilere yer veriyor. Peki siz ikinci el bir iPhone modeli satın almak istediğinizde tercihinizi hangi modelden yana yapardınız? Kendi görüşlerinizi yorımlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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