The Last of Us 2’nin çıkış tarihi ertelendi!

Huawei, geçtiğimiz aylardan beri süren Amerika ile yaşadığı sorunların ardından yazılım ve HMS uygulama mağazasına oldukça önem vermeye başladı. Yazılım tarafında arayüzünü sürekli güncel tutmaya çalışan Huawei, yeni yayınlayacağı EMUI 10.1 sürümünü detaylandırdı.

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Huawei, EMUI 10.1 ile hangi yenilikleri getiriyor?

Öncelikle Huawei, yeni EMUI sürümüyle cihazların dokunmatiğini geliştirecek. Yapacağınız dokunmalar, hareket ettirmeler artık daha doğal hissettirecek ve hızlı gerçekleşecek. Bir diğer yenilik ise çoklu pencere modu güncellenecek. Artık çoklu pencereden çıkmadan mesajlara daha hızlı yanıt verebileceksiniz. Ayrıca görüntüleri, metinleri ve dosyaları bir pencereden diğerine sürükleyerek geçişler yapabileceksiniz. EMUI 10.1‘de çoklu pencerelere ulaşmak için ise yanlardan kaydırılarak ulaşabileceğiniz yeni bir menü bulunacak. Bunun pratikliği arttırması bekleniyor.

Yeni EMUI sürümü ile birden fazla aygıtı kontrol edebileceğiniz yeni bir panel eklenecek. Bu özellik telefonun herhangi bir köşesinden kaydırılarak tetiklenecek. IoT bir cihazı kontrol etmek ve diğer çeşitli cihazlarla bağlantı kurmak için oldukça kullanışlı bir yöntem olacağa benziyor. Örneğin müzik dinlerken yakınlardaki bir Huawei Sound X Bluetooth Hoparlör‘e bağlanmak istediğinizde bu özellikle kolayca bağlanabileceksiniz.

Son dönemlerde Huawei, video ve reklamlarında çoklu ekran işbirliğinden çokça bahsediyordu. EMUI 10.1 ile birlikte bu entegrasyon dahada artacak. Bu sistemden kısaca bahsedicek olursak, Huawei telefonunuz ve Matebookunuz arasında bağlantıyı kolaylaştıran bir sistem. Matebook cihazları üzerinden telefon kontrolünü yapabildiğimiz bu özellikte iyileştirmeler mevcut olacak. Ayrıca artık normal ve videolu görüşmeleri de Matebook üzerinden yapabileceksiniz.

MeeTime ve Celia hangi özelliklerle gelecek?

Bir diğer EMUI 10.1 özelliği ise Huawei MeeTime. Bu özellik 26 Mart’ta yapılan tanıtımda da gösterilmişti. Huawei‘nin kendi video konferans uygulaması olan MeetTime, gelecekte kullanıcılara oldukça yenilikçi özellikler sunmayı planlıyor. Bunların başında, gerçek zamanlı güzelleştirme algoritmaları, düşük ışıkta ve bağlantıda bile iyi bir performans sunma ve üçüncü parti cihazları desteklemek geliyor. Huawei MeeTime ile cihazların çok yönlü bir platforma dönüştürülmesi planlanıyor.

Son olarak yine konferansta tanıtılan ve “Celia” adı verilen, Huawei‘nin yeni sesli asistan özelliği de bu EMUI sürümü ile birlikte gelecek. “Hey Celia” sesli komutu veya güç tuşuna basılarak çalışacak olan Celia‘nın tam potansiyelini henüz bilmiyoruz. Lansmandaki sunuma göre Celia, nesneleri tanımlama, yiyeceklerin kalori değerlerinin ölçülmesi ve yüzyüze – sesli çeviri gibi birçok özelliği barındıracak. Celia öncelikle Batı pazarlarında kullanıma sunulacak.

Şirket, bu yeni EMUI sürümünü 30’dan fazla akıllı telefon modeline getirecek. Listede ilk sırada Huawei Mate 30 ve P30 serileri ile birlikte Mate X bulunacak.