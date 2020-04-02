Haber
The Last of Us 2’nin çıkış tarihi ertelendi!
The Last of Us 2‘nin çıkış tarihi ertelendi! Sony, The Last of Us 2‘nin ve Iron Man VR‘ın çıkış tarihinin belirsiz bir süreliğine ertelendiğini duyurdu.
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PlayStation, Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamasında “Küresel çapta yaşadığımız kriz, oyuncularımızın hak ettiği lansman deneyimini sağlamamız konusunda bizi olumsuz etkiliyor” dedi. Açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.
Sony ve Naughty Dog tarafından geliştirilen oyunun (The Last of Us Part II) Şubat ayında erişime açılması planlanmıştı. Ancak oyun üzerindeki geliştirmelerin devam etmesi sebebi ile Mayıs ayına ertelendiği duyuruldu. Son olarak Perşembe günü yapılan açıklamada, COVID-19 salgını sebebi ile “bir sonraki bildiriye kadar” ucu açık bir süre boyunca The Last of Us 2‘nin çıkış tarihi ertelendi!
Akıllı Telefonlar
Huawei, yeni EMUI 10.1 özelliklerini detaylandırdı!
Huawei, geçtiğimiz aylardan beri süren Amerika ile yaşadığı sorunların ardından yazılım ve HMS uygulama mağazasına oldukça önem vermeye başladı. Yazılım tarafında arayüzünü sürekli güncel tutmaya çalışan Huawei, yeni yayınlayacağı EMUI 10.1 sürümünü detaylandırdı.
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Huawei, EMUI 10.1 ile hangi yenilikleri getiriyor?
Öncelikle Huawei, yeni EMUI sürümüyle cihazların dokunmatiğini geliştirecek. Yapacağınız dokunmalar, hareket ettirmeler artık daha doğal hissettirecek ve hızlı gerçekleşecek. Bir diğer yenilik ise çoklu pencere modu güncellenecek. Artık çoklu pencereden çıkmadan mesajlara daha hızlı yanıt verebileceksiniz. Ayrıca görüntüleri, metinleri ve dosyaları bir pencereden diğerine sürükleyerek geçişler yapabileceksiniz. EMUI 10.1‘de çoklu pencerelere ulaşmak için ise yanlardan kaydırılarak ulaşabileceğiniz yeni bir menü bulunacak. Bunun pratikliği arttırması bekleniyor.
Yeni EMUI sürümü ile birden fazla aygıtı kontrol edebileceğiniz yeni bir panel eklenecek. Bu özellik telefonun herhangi bir köşesinden kaydırılarak tetiklenecek. IoT bir cihazı kontrol etmek ve diğer çeşitli cihazlarla bağlantı kurmak için oldukça kullanışlı bir yöntem olacağa benziyor. Örneğin müzik dinlerken yakınlardaki bir Huawei Sound X Bluetooth Hoparlör‘e bağlanmak istediğinizde bu özellikle kolayca bağlanabileceksiniz.
Son dönemlerde Huawei, video ve reklamlarında çoklu ekran işbirliğinden çokça bahsediyordu. EMUI 10.1 ile birlikte bu entegrasyon dahada artacak. Bu sistemden kısaca bahsedicek olursak, Huawei telefonunuz ve Matebookunuz arasında bağlantıyı kolaylaştıran bir sistem. Matebook cihazları üzerinden telefon kontrolünü yapabildiğimiz bu özellikte iyileştirmeler mevcut olacak. Ayrıca artık normal ve videolu görüşmeleri de Matebook üzerinden yapabileceksiniz.
MeeTime ve Celia hangi özelliklerle gelecek?
Bir diğer EMUI 10.1 özelliği ise Huawei MeeTime. Bu özellik 26 Mart’ta yapılan tanıtımda da gösterilmişti. Huawei‘nin kendi video konferans uygulaması olan MeetTime, gelecekte kullanıcılara oldukça yenilikçi özellikler sunmayı planlıyor. Bunların başında, gerçek zamanlı güzelleştirme algoritmaları, düşük ışıkta ve bağlantıda bile iyi bir performans sunma ve üçüncü parti cihazları desteklemek geliyor. Huawei MeeTime ile cihazların çok yönlü bir platforma dönüştürülmesi planlanıyor.
Son olarak yine konferansta tanıtılan ve “Celia” adı verilen, Huawei‘nin yeni sesli asistan özelliği de bu EMUI sürümü ile birlikte gelecek. “Hey Celia” sesli komutu veya güç tuşuna basılarak çalışacak olan Celia‘nın tam potansiyelini henüz bilmiyoruz. Lansmandaki sunuma göre Celia, nesneleri tanımlama, yiyeceklerin kalori değerlerinin ölçülmesi ve yüzyüze – sesli çeviri gibi birçok özelliği barındıracak. Celia öncelikle Batı pazarlarında kullanıma sunulacak.
Şirket, bu yeni EMUI sürümünü 30’dan fazla akıllı telefon modeline getirecek. Listede ilk sırada Huawei Mate 30 ve P30 serileri ile birlikte Mate X bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note20+ 5G, Geekbench’te ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Note20 serisinin tanıtımına oldukça uzun bir zaman olmasına rağmen, Note20+ 5G versiyonu ile Geekbench‘te görüntülendi. SM-N986U model numarası ile ortaya çıkan Galaxy Note20+ 5G modeli hakkında önemli detaylar ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy Note20+ 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Galaxy Note20+ 5G, Geekbench‘te 8 GB RAM ile görüntülendi. Fakat cihazın 12 GB RAM seçeneği de yüksek ihtimal olacak. Ayrıca cihaz kutudan artık bir standart haline gelen Android 10 ile birlikte çıkacak. Telefon muhtemelen “kona” anakartına karşılık gelen Snapdragon 865 SoC ile gelecek. Fakat diğer bir ihtimal ise henüz duyurulmamış olan Snapdragon 865+ işlemci ile gelebilme ihtimali. Çünkü listedeki kaynak kodlarına göre CPU‘nun büyük çekirdeği 3.09 GHz frekansta çalışacak ve Snapdragon 865‘te bu değer 2.84 GHz olarak biliniyordu.
Bunlarla birlikte Note20+ 5G‘nin SM-N986U model numarasına sahip olması, Note10+ 5G‘nin SM-N976U model numarası ve Snapdragon kullanan Amerika versiyonu olması nedeniyle yüksek ihtimal yine Amerika varyasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın çekirdek skorlarına bakacak olursak, tekli çekirdekte 985 ve çoklu çekirdekte ise 3220 puan aldığı görülüyor. Bu cihazın prototip olduğunu düşünürsek değerlendirmek için oldukça erken.
Henüz Samsung tarafından Note20 serisi ile ilgili net bir bilgi yok. Fakat geçtiğimiz sene ağustos ayında Note10 detayları paylaşılmıştı. Bu sene de ağustos ayında Note20 serisinin detaylarının paylaşılmasını bekleyebiliriz.
Genel
Fitbit Charge 4 akıllı bileklik duyuruldu!
Akıllı bileklik üreticisi Fitbit, bir fitness bandı olarak sunduğu Fitbit Charge 4 modelini tanıttı. Yeni bileklik, doğa yürüyüşü, koşu ve bisiklet gibi outdoor aktiviteleri için daha ideal hale gelmiş durumda.
Geçtiğimiz yıl Google tarafından satın alınan Fitbit’in yeni fitness bilekliği, tasarımda büyük farklılıklar sunmasa da dahili GPS ve Spotify entegrasyonu gibi birçok yeni özellikler sunuyor.
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Şirketin bir önceki modeli olan Charge 3 gibi yine ince ve hafif tasarımını devam ettiren Charge 4, rose gold renk seçeneği yerine koyu kırmızı tonda bir rosewood rengiyle geliyor.
Gri tonlu dokunmatik 1.36 inç OLED ekran kullanan cihazın ekranında egzersiz bilgileri ve sağlık verilerinin yanında diğer bildirimleri de alabiliyorsunuz. Söz konusu bileklik ayrıca SpO2 sensörü, akıllı uyandırma, uygulama bildirimleri ve Fitbit Pay gibi özellikler de sunuyor.
Fitbit Charge 4, telefondaki uygulamaya bağlı olmaksızın da GPS yongası ile bağımsız olarak yaptığınız egzersizleri takip edebiliyor. Bilekliğin yoğun GPS kullanımıyla, tahmini olarak 5 günlük bir pil ömrü sunacağı belirtiliyor.
Fitness bilekliğin sunmuş olduğu bir diğer yeni özellik ise Active Zone Minutes modu olduğunu söylemek gerekiyor. Bu mod ile kullanıcıların kalp atışı hızlarını sürekli olarak takip edecek ve kullanıcıların aktif olduğu dakikaları sayacak. Fitbit böylelikle kullanıcılarını günde en az 30 dakika boyunca aktif olmaya teşvik etmeyi planlıyor.
13 Nisan tarihinde piyasaya sürülecek Fitbit Charge 4, şimdilik Fitbit.com, Amazon ve Best Buy gibi satış noktalarından ulaşılabilecek. Söz konusu bileklik 150 dolardan ön siparişe açıldı.