Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered PS4 çıktı!

Taleworlds Entertainment’ın Mount & Blade serisinin devamı olarak duyurduğu yeni oyunu Mount & Blade 2: Bannerlord 8 yılın ardından çıkış yaptı. Uzun süredir beklenen ve Warband ile beraber oyuncular için bir efsane haline gelen oyun, geçtiğimiz perşembe günü Steam erken erişim ile, kullanıcılar için oynanabilir hale geldi. Erken erişim detayıyla beraber yapımın tüm özellikleri şu an için barındırmadığını ve halen geliştirme aşamasında olduğunu hatırlatalım.

#Bannerlord has over 145,000 concurrent players right now. It took 100 minutes to reach 100,000. +1250 reviews on Steam, 88% of them positive, in just 3 hours.

All these numbers make already @Mount_and_Blade II: Bannerlord the biggest launch in Steam in 2020.

THANK YOU

— Mount & Blade (@Mount_and_Blade) March 30, 2020