Oyun
Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered PS4 çıktı!
Call of Duty serisinin sevilen oyunlarından Modern Warfare 2, Infinity Ward tarafından tekrar düzenlendi. Remastered versiyonu ile karşımıza çıkan oyun PS4 için satışa çıkarıldı.
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Yenilenmiş grafikleriyle hikaye modu!
Call of Duty serisi son bir kaç haftadır hareketli günler yaşıyor. Geçtiğimiz haftalar da piyasa ücretsiz çıkan Call of Duty: Warzone, kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanmış ve aktif kullanıcı sayısını 15 milyonun üzerine çıkarttı. Bu gelişmelerin ardından Infinity Ward oyunculara büyük bir sürpriz yaparak Modern Warfare serisinin ikinci oyununu günümüz grafiklerine uyarlayıp kullanıcılarına sundu. PlayStation‘ın resmi blog sayfasında duyurulan oyun, serinin hayranları için yeniden düzenlendi. Şu an için sadece PlayStation 4 için piysaya sürülen oyun, hayranlarına yenilenmiş grafikleriyle hikaye modunu baştan oynama imkanı sunmakta. Çok oyunculu ve özel harekat modu düzenleme kapsamında yer almazken, Modern Warfare 2 Remastered alana, Warzone ve yeni çıkan Call of Duty Modern Warfare oyunlarında geçerli hediyeler de verileceği firma tarafından duyuruldu.
YouTube üzerinden bir adet de fragmanı olan oyun, Türkiye’de 170 liradan satılmakta. Nostaji arayan Call of Duty hayranları için oldukça önemli bir sürpriz olan Modern Warfare 2 Remastered, sayesinde Call of Duty: Warzone‘a oyuncu çekebilecek. PC ve Xbox için oyunun nisan sonunda çıkması bekleniyor. Bakalım Infinity Ward tüm Modern Warfare serisini yenileyecek mi? Zira firmanın yenilemediği hali hazırda bir tek Modern Warfare 3 kaldı. Sizler de karantinada geçirdiğiniz şu günleri bu tarz oyunlarla değerlendirebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Haber
Mount & Blade 2: Bannerlord, Steam’de 2020’nin en iyi çıkış yapan oyunu oldu!
Taleworlds Entertainment’ın Mount & Blade serisinin devamı olarak duyurduğu yeni oyunu Mount & Blade 2: Bannerlord 8 yılın ardından çıkış yaptı. Uzun süredir beklenen ve Warband ile beraber oyuncular için bir efsane haline gelen oyun, geçtiğimiz perşembe günü Steam erken erişim ile, kullanıcılar için oynanabilir hale geldi. Erken erişim detayıyla beraber yapımın tüm özellikleri şu an için barındırmadığını ve halen geliştirme aşamasında olduğunu hatırlatalım.
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#Bannerlord has over 145,000 concurrent players right now. It took 100 minutes to reach 100,000. +1250 reviews on Steam, 88% of them positive, in just 3 hours.
All these numbers make already @Mount_and_Blade II: Bannerlord the biggest launch in Steam in 2020.
THANK YOU
— Mount & Blade (@Mount_and_Blade) March 30, 2020
Oyunun Twitter adresinden paylaşılan bilgiye göre; Mount & Blade 2: Bannerlord, Steam için 2020 yılının en iyi çıkış yapan oyunu oldu. Firma bu mutluluğunu şu sözlerle paylaştı;
““Bannerlord, şu an 145 binden fazla eşzamanlı oyuncuya sahip. 100.000’e ulaşması 100 dakika sürdü ve sadece 3 saat içerisinde Steam’de %88’i pozitif olmak üzere 1.250’den fazla inceleme puanı aldı. Tüm bu sayılar, Mount & Blade 2: Bannerlord’un 2020’de Steam’in en iyi çıkış yapan oyunu olmasını sağladı. Teşekkürler. ”
Evde kalmamız gereken bugünlerde çıkış tarihini öne çeken ve Türkiye için indirim ve kampanyalarla erken erişime açılan Bannerlord, Twitch üzerinde de yayınlandığı gün içerisinde en çok izlenen oyun olmayı başarmıştı. Oyun platform bünyesindeki büyük yayıncılar tarafından da fazlasıyla övgü topladı.
Haberi yazdığımız sırada Steam üzerinde günlük zirve sayısı 220.000 olarak görünen Bannerlord, görünen o ki yeni rekorlar için hazır durumda.
Oyun
Nvidia’dan GeForce Now kullanıcılarına içerik sözü!
Nvidia‘dan GeForce Now kullanıcılarına içerik sözü! Nvidia, GeForce Now oyun kütüphanesine popüler oyunlardan Control’ü ekledi ve her perşembe yeni oyunlar ekleneceğinin de sözünü verdi.
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Nvidia, son dönemde büyük oyun yapımcılarının, kendilerine haber verilmeden oyunlarının sisteme dahil edilmesi üzerine, oyunlarını GeForce Now‘dan çekmesi sonrası sorunlu bir süreç yaşamıştı. Şirket yeni bir hamle yaptı ve öncelikle Control‘ü oyun kütüphanesine ekledi. Control oyunu, RTX ekran kartlı bilgisayarlar üzerinden ışın izleme teknolojisi ile oynanabilecek.
Epic Games CEO‘su Tim Sweeney, GeForce Now platformuna desteğini açıklamıştı. Bu da Control‘ün kütüphaneye nasıl dahil olduğunun cevabı gibi duruyor. Control, şuan PC‘de sadece Epic Store üzerinden alınıp oynanabiliyor. Ayrıca Nvidia, oyun kütüphanesinin her perşembe genişleyeceğini ve yeni oyunlar eklemek için büyük çaba göstereceklerini açıkladı.
Oyun
Ghost Recon Breakpoint için ücretsiz deneme ve “Friend-Pass” duyuruldu!
Ubisoft tarafından geliştirilen Ghost Recon Breakpoint geçtiğimiz yıl 5 Ekim’de yayınlandı. Oyuncular tarafından fazla ilgi görmeyen oyun, ücretsiz deneme sürümü ve Friend-Pass sistemi ile daha fazla oyuncunun dikkatini çekebilir.
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Ghost Recon Breakpoint “Friend-Pass” ile arkadaşlarınız ücretsiz olarak size katılabilir!
Ghost Recon Breakpoint Ubisoft tarafından geliştirilmiş, tek başınıza ya da işbirliği modunda dört kişi olarak keşfedebileceğiniz tehlikeli bir açık dünyada geçen askeri savaş oyunudur. Gizemli Auroa adasında kaybolduktan sonra hayatta kalmak için mücadele ettiğiniz oyun, tanıtıldığından bu yana oyuncular tarafından olumsuz yorumlar alıyor. Ubisoft tarafından yapılan hamlelere bakacak olursak oyunu daha iyi hale getirmekte kararlı olduklarını söyleyebiliriz.
Ubisoft oyuna herkese açık 6 saatlik ücretsiz deneme ve “Friend Pass” sistemi getirdiklerini duyurdu. Eğer oyunun ücretsiz deneme sürümünü indirir ve Ghost Recon Breakpoint’e sahip olan bir arkadaşınızın oyununa katılırsanız, tüm oyunu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Ubisoft açıklamasında şunları söyledi: “Friend Pass’in hazır olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Oyunun herhangi bir sürümünü satın aldıysanız Friend Pass sistemi ile üç arkadaşınızı oyunu sizinle birlikte ücretsiz olarak oynamaya davet edebilirsiniz. İstediğiniz kadar arkadaşınızı davet edebilirsiniz ancak aynı anda en fazla üç arkadaşınız size katılabilir. Friend Pass 16 Haziran’a kadar Xbox One, PlayStation 4 ve PC’de kullanılabilir. Arkadaşlarınızın size katılabilmesi için aynı platform üzerinden bağlanıyor olmalısınız.
Ghost Recon Breakpoint’in deneme sürümü ile 6 saat için oyunun tam sürümüne erişebilirsiniz. Deneme sürümü zamanlayıcısı Friend Pass kullanıldığında duraklar ve zaman sınırına ulaştığınızda oyundaki ilerlemeniz kaydedilir. Friend Pass üzerinden veya oyunu satın alarak kaydettiğiniz ilerlemeler kaybolmadan oynamaya devam edebilirsiniz. Oyunun deneme sürümünü edinmek için kullandığınız platformun mağazası üzerinden oyunu indirebilirsiniz.