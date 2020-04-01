Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered PS4 çıktı!

Taleworlds Entertainment’ın Mount & Blade serisinin devamı olarak duyurduğu yeni oyunu Mount & Blade 2: Bannerlord 8 yılın ardından çıkış yaptı. Uzun süredir beklenen ve Warband ile beraber oyuncular için bir efsane haline gelen oyun, geçtiğimiz perşembe günü Steam erken erişim ile, kullanıcılar için oynanabilir hale geldi. Erken erişim detayıyla beraber yapımın tüm özellikleri şu an için barındırmadığını ve halen geliştirme aşamasında olduğunu hatırlatalım.

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#Bannerlord has over 145,000 concurrent players right now. It took 100 minutes to reach 100,000. +1250 reviews on Steam, 88% of them positive, in just 3 hours. All these numbers make already @Mount_and_Blade II: Bannerlord the biggest launch in Steam in 2020. THANK YOU — Mount & Blade (@Mount_and_Blade) March 30, 2020

Oyunun Twitter adresinden paylaşılan bilgiye göre; Mount & Blade 2: Bannerlord, Steam için 2020 yılının en iyi çıkış yapan oyunu oldu. Firma bu mutluluğunu şu sözlerle paylaştı;

““Bannerlord, şu an 145 binden fazla eşzamanlı oyuncuya sahip. 100.000’e ulaşması 100 dakika sürdü ve sadece 3 saat içerisinde Steam’de %88’i pozitif olmak üzere 1.250’den fazla inceleme puanı aldı. Tüm bu sayılar, Mount & Blade 2: Bannerlord’un 2020’de Steam’in en iyi çıkış yapan oyunu olmasını sağladı. Teşekkürler. ”



Evde kalmamız gereken bugünlerde çıkış tarihini öne çeken ve Türkiye için indirim ve kampanyalarla erken erişime açılan Bannerlord, Twitch üzerinde de yayınlandığı gün içerisinde en çok izlenen oyun olmayı başarmıştı. Oyun platform bünyesindeki büyük yayıncılar tarafından da fazlasıyla övgü topladı.

Haberi yazdığımız sırada Steam üzerinde günlük zirve sayısı 220.000 olarak görünen Bannerlord, görünen o ki yeni rekorlar için hazır durumda.