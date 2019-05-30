The Dark Crystal: Age of Resistance ilk fragmanı yayınlandı!

Popüler video stream platformu Netflix‘in animasyon türündeki yeni dizisi The Dark Crystal: Age of Resistance ilk fragmanıyla ortaya çıktı.

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The Dark Crystal: Age of Resistance konusu

Eski usul kuklalarla günümüzün görkemli görsel efektlerini birleştiren animasyon türündeki dizide 1982 tarihli kültleşmiş The Dark Crystal filminde anlatılan hikayenin arka planına hakim olacağız. Rengarenk kuklaların maceralarının anlatıldığı orijinal filmin yönetmen koltuğunda The Muppets serisinin arkasındaki isim olan Jim Henson ve Frank Oz oturuyordu.

Dizi, filmi sevenleri tekrar The Dark Crystal dünyasına götürecek. Kötücül yaratıklar olan Skeksi‘lerin sırlarını açığa çıkarmak üzere yola çıkan üç Gelfling‘in (bir çeşit elf) maceralarını izleyeceğiz. Birer saatlik on bölümden oluşacak olan dizinin ilk sezonu 30 Ağustos‘ta yayınlanmaya başlayacak.