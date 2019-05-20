Westworld dizisinin üçüncü sezonundan ilk fragman yayınlandı!

Amerikalı televizyon kanalı HBO‘nun en popüler yapımlarından biri olan Westworld dizisinin 2020‘de seyircilerle buluşacak olan üçüncü sezonundan ilk fragman yayınlandı.

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Westworld yeni sezonunda neler olacak?

Michael Crichton‘un yönettiği ve senaryosunu yazdığı 1973 tarihli aynı adlı filmden uyarlanan Westworld ilk sezonu farklı kurgusu ve senaryosuyla seyircileri ve eleştirmenleri çok heyecanlandırmıştı. Daha belirsiz ve izleyiciyle arasına mesafe koyan bir anlatımın kullanıldığı ikinci sezonda ise reytingler düşmüş ve beğenilerin yerini seyircilerin olumsuz eleştirileri almıştı.

HBO buna rağmen Jonathan Nolan ve Lisa Joy‘un ortaya çıkardığı yaratıcı işi destekleme kararı almıştı. Ve üçüncü sezon onayını vermişti. Breaking Bad dizisiyle tanınan Aaron Paul‘un de oyuncu kadrosuna eklendiği dizinin üçüncü sezonunun ilk fragmanı yayınlandı. Fragmandan, büyük oranda Westworld parkında geçen ilk iki sezonun ardından beklendiği üzere şehirde geçen bir hikaye izleyeceğimiz anlaşılıyor. Bütün fragman boyunca takip ettiğimiz Paul‘un karakteri sonunda dizinin baş rolü direnişçi robot Dolores‘le karşılaşıyor.