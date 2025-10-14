Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’na kaçak maç yayınlayan sitelere erişim engelleme yetkisi veren düzenleme Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildi. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, söz konusu hüküm Temmuz 2026 itibarıyla yürürlükten kaldırılacak.

TFF’nin erişim engelleme yetkisi kaldırıldı

Mevcut düzenlemeye göre TFF, Türkiye sınırları içindeki futbol müsabakalarının internette izinsiz veya korsan şekilde yayınlandığını tespit etmesi durumunda, ilgili siteye ya da URL’e erişim engeli getirebiliyordu. Eğer yalnızca belirli bir URL engellenemiyorsa, sitenin tamamına erişim engeli uygulanabiliyordu.

Bu kararlar doğrudan TFF tarafından alınabiliyor, herhangi bir mahkeme onayı gerekmiyordu. Böylece, korsan yayın yapan internet siteleri hızla erişime kapatılabiliyordu.

AYM’nin iptal kararıyla birlikte bu yetki artık ortadan kalkıyor. Temmuz 2026’dan itibaren TFF, korsan maç yayını yaptığı tespit edilen sitelere doğrudan erişim engeli getiremeyecek. Bundan sonra erişim engelleme işlemleri yalnızca mahkeme kararıyla yapılabilecek.

Anayasa Mahkemesi kararında şu ifadeler yer alıyor:

“Kural, Yönetim Kurulu ve idari birim tarafından verilecek erişimin engellenmesi kararının hakim veya mahkeme onayına sunulmasına yönelik bir hüküm içermemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulması durumunda ilgili içeriğe veya internet sitesinin tümüne erişimi engelleyecek mercileri belirlemek kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamındadır.

Bununla birlikte erişimin engellenmesi gibi ağır bir sınırlama aracının yargısal makamların onayına tabi olmaksızın kullanılması hususunda ilgili mercilere yetki tanıyan düzenlemelerin keyfi uygulamalara karşı önlem içermesi gerekir.”

Yeni dönem nasıl işleyecek?

Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfında mevcut sistem geçerliliğini koruyacak. Ancak Temmuz 2026 itibarıyla TFF, korsan yayın yapan sitelere erişim engelleme talebini doğrudan veremeyecek; bunun yerine ilgili savcılık veya mahkemeye başvurması gerekecek.

Böylece bundan sonraki dönemde, futbol yayın haklarının korunması yargı onaylı süreçlerle yürütülecek. Amaç, hem korsan yayınlarla mücadeleyi sürdürmek hem de ifade özgürlüğü ve hukuki denetim dengesini sağlamak olacak.

Peki siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce korsan yayınlarla mücadele mahkeme onayıyla yavaşlayabilir mi, yoksa daha adil bir sistem mi kurulmuş olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.