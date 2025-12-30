Küresel teknoloji ve e-ticaret dünyasında dengeleri etkileyebilecek yeni bir iddia gündeme geldi. Sektör kulislerinde konuşulanlara göre Tesla ve Amazon, Türkiye’deki varlıklarını daha görünür ve merkezi bir yapıya taşımaya hazırlanıyor. Henüz resmî bir doğrulama yapılmasa da ortaya atılan bilgiler, özellikle İstanbul merkezli yeni bir yapılanmaya işaret ediyor.

İddialara göre Tesla ve Amazon Türkiye’de yönetim ofisi açacak!

Tesla ve Amazon, iddialara göre İstanbul Anadolu Yakası’nda konumlanacak bir binada yönetim ofisi açmak için hazırlık yapıyor. Bu adım, yalnızca iki dev şirketle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Halihazırda İstanbul Avrupa Yakası’nda faaliyet gösteren Google Türkiye’nin de bu yeni adrese taşınmasının gündemde olduğu konuşuluyor. Böyle bir senaryo gerçekleşirse, Tesla ve Amazon ile birlikte Google’ın da aynı çatı altında faaliyet göstermesi, Türkiye teknoloji ekosistemi açısından dikkat çekici bir gelişme olacak.

Türkiye Gazetesi’nden Ömer Temür’ün gündeme taşıdığı ve sektör kaynaklarına dayandırılan bu iddia, özellikle son yıllarda artan yabancı teknoloji yatırımlarıyla birlikte değerlendiriliyor. Tesla ve Amazon gibi küresel markaların yönetim ofisi tercihini Türkiye’den yana kullanması, ülkenin bölgesel bir operasyon merkezi olma potansiyelini yeniden tartışmaya açıyor. Uzmanlara göre bu hamle, Türkiye’nin genç nüfusu ve büyüyen dijital pazarıyla doğrudan bağlantılı.

İstanbul Anadolu Yakası’nın tercih edilmesi ise tesadüf değil. Yeni iş merkezleri, ulaşım projeleri ve teknoloji odaklı yatırımlar sayesinde bölge, son dönemde uluslararası şirketlerin radarına girmiş durumda. Tesla ve Amazon için bu lokasyon, hem lojistik hem de insan kaynağı açısından stratejik avantajlar sunabilir. Google Türkiye’nin de aynı adrese taşınması, şirketler arası iş birliklerini ve operasyonel verimliliği artırabilecek bir ortam yaratabilir.

Şu an için binanın tam konumu ve taşınma takvimi netleşmiş değil. Ancak kulislerde dolaşan bu bilgiler, Tesla ve Amazon cephesinde Türkiye’ye yönelik uzun vadeli planların masada olduğuna işaret ediyor. Resmî açıklamaların önümüzdeki dönemde gelmesi beklenirken, bu gelişmenin Türkiye’de teknoloji, istihdam ve yatırım algısını nasıl etkileyeceği merak konusu.

