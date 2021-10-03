Tesla, Üçüncü Çeyrekte 241.300 Araç Teslim Etti!

Şirketin cumartesi günü bildirdiğine göre Tesla, 2021’in üçüncü çeyreğinde 241.300 elektrikli araç teslim etti ve çeyrek teslimatları beklentileri aştı. Analistler, 30 Eylül itibariyle StreetAccount tarafından derlenen tahminlere göre Tesla’nın bu dönemde yaklaşık 220.900 elektrikli otomobil teslim edeceğini tahmin etmişti.

Tesla raporunda, şirketin 30 Eylül 2021’de sona eren dönemde 237.823 otomobil ürettiğini söyledi. Bunun 228.882’si, daha uygun fiyatlı orta sınıf teklifleri olan Model 3 ve Y araçlarıydı. Model S ve X araçları ise 8.941’ini oluşturdu. Son çeyrekte Tesla, Model S ve X araçlarının üretimi 2.500’ün altına düşmesine rağmen 201.250 araç teslim etti ve 206.421 araba üretti.

“Teslimat sayımız biraz muhafazakâr olarak görülmelidir. Çünkü bir arabayı yalnızca müşteriye aktarılırsa ve tüm evrak işleri doğruysa teslim edilmiş olarak sayarız. Şirketten yapılan açıklamada, nihai rakamlar yüzde 0,5 veya daha fazla değişiklik gösterebilir” denildi.

Tesla, teslimat numaralarını modele göre ayırmıyor ve Çin’den ABD’ye karşı satış veya üretim rakamlarını rapor etmiyor (Teslimler, şirketin araç satışlarına en yakın tahminidir).

Tesla, çeyrek boyunca müşterilere tekrarlanan, beklenmedik teslimat gecikmeleri yaşattı. Cumartesi günkü toplantıda şirket, gecikmeleri kabul etti. Gecikmelerin sebebini ise “küresel tedarik zinciri ve lojistik zorluklar” diye belirtti. Ardından müşterilere sabırları için teşekkür etti.

Üretim ve teslimat raporunu açıklayan basın bülteni Austin, Teksas tarihliydi. Tesla’nın web sitesi hala genel merkezinin Palo Alto, Kaliforniya’da olduğunu gösteriyor. Ancak Elon Musk geçen yıl Teksas’a taşındı. Bu yüzden şirket, Austin bölgesinde yeni bir fabrika inşa ediyor.

Tesla ayrıca yıllık hissedar toplantısını 7 Ekim’de Austin yakınlarındaki şu anda yapım aşamasında olan fabrikasında düzenlemeyi planlıyor. Musk daha önce, eyaletin korona virüs ile ilgili sağlık emirlerinin Fremont fabrikasının icraatları birkaç hafta süreyle geçici olarak askıya almasını gerektirdiği 2020 baharında Tesla’nın merkezini Kaliforniya dışına taşımakla tehdit etmişti.

O sırada California Valisi Gavin Newsom, “Elon’un yakın zamanda ayrılmasından endişe etmediğini” söyledi ve Tesla’ya desteğini dile getirdi.

ABD ve diğer bölgelerdeki üretim

Elon Musk’ın elektrikli araç üreticisi, şimdi Şanghay’daki fabrikasında ve Fremont, California’daki ABD fabrikasında otomobil üretirken, Reno, Nevada’nın dışındaki genişleyen tesisinde Panasonic ile yurt içinde pil üretmeye devam ediyor.

30 Eylül 2021’de sona eren dönemde Tesla, ABD’deki müşteriler için yapılan Model 3 araçlarında kullanılmak üzere Çin’den bazı lityum demir fosfat pilleri göndermeye başladı. Tesla ayrıca Çin ve Avrupa’daki müşteriler için otomobil ürettiği Şanghay’daki araç montaj fabrikasındaki bazı icraatları geçici olarak askıya aldı. Durmalar, tüm yıl boyunca Tesla’ya meydan okuyan ve tüm otomobil endüstrisini rahatsız eden küresel bir yarı iletken sıkıntısına bağlandı.

Yeni pilli elektrikli modeller, özellikle Rivian’ın R1T ve Lucid Motors’ın uzun süredir ertelenen lüks Lucid Air sedanı, şimdi ABD’deki müşterilere üretimde ve satışta. Bu da Tesla için önemli pazarlarda rekabetin kızıştığının bir göstergesi.

Elektrikli araçlara artan talep

Pew Research’ün Haziran 2021’de yaptığı bir ankete göre, Amerikalıların %39’u “bir dahaki sefere araç satın aldıklarında, en azından bir şekilde elektrikle ciddi şekilde ilgileneceklerini” söylüyor. Amerikalıların yaklaşık %7’si hâlihazırda tamamen pilli bir elektrikli veya hibrit elektrikli araç satın aldıklarını söyledi.

Bu talep, yalnızca artan yakıt maliyetleri ve çevre düzenlemeleri tarafından teşvik edilmektedir. Örneğin, Çin’de hükümet programları, elektrikli araçlar için plaka almayı içten yanmalı motorlu araçlara göre çok daha hızlı ve ucuz hale getiriyor. Çin hükümeti ayrıca EV üretimini ve benimsenmesini teşvik etmek için sübvansiyonlar ve vergi indirimleri teklif etti. Ek olarak, şarj altyapısına yatırım yaptı.

Joe Biden, 2030 yılına kadar ABD’deki tüm yeni araç satışlarının yarısının elektrikli modeller olması için gönüllü bir hedef belirledi. Bunlar arasında akülü elektrikli, plug-in hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlar da mevcut. Hareket, Biden yönetiminin ABD emisyonlarını 2030 yılına kadar yarı yarıya azaltma taahhüdünün bir parçası.

Piper Sandler kıdemli araştırma analisti Alexander Potter 27 Eylül’de bir notta şunları yazdı:

“Tesla’nın akülü elektrikli araç (BEV) pazarındaki payı kesinlikle düşecek. Çünkü birçok akran henüz BEV satmaya başlamadı. Ancak Tesla’nın toplam pazardaki payının artmaya devam etmesini bekliyoruz. BEV pazar payının düşmesinin bir düşüş sinyali olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Ne de olsa Tesla, sadece diğer elektrikli araçlarla değil, her tür araçla rekabet ediyor. ”

Otomatik Tahmin Çözümleri Başkan Yardımcısı Sam Fiorani de aynı fikirdeydi. “Tesla, elektrikli araç pazarındaki rekabete o kadar önde başladı ki, yakın zamanda kimsenin onları geçmesi pek olası değil. Tesla Kültü, alıcıları önümüzdeki yıllarda markaya bağlı tutacak. Audi ve Mercedes bile aynı nitelikten faydalanmakta zorlanıyor. Pazar payları düşerken Tesla, şirket içinden büyük bir yanlış adım atmadan önümüzdeki yıllar boyunca liderlik konumunu koruyacak.”