Elektrikli otomobil dünyasının öncüsü Tesla, Türkiye’deki kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir fiyat duyurusuyla gündeme geldi. Uzun süredir beklenen Enhanced Autopilot (EAP) paketinin Türkiye satış fiyatı resmen açıklandı. Peki bu fiyat Türkiye’deki kullanıcılar için ne anlama geliyor?

Tesla Türkiye Enhanced Autopilot fiyatını açıkladı!

Tesla Türkiye, yaptığı resmî açıklama ile Enhanced Autopilot paketinin KDV dahil 57.500 TL satışa sunulduğunu ilan etti.

Şerit değiştirme asistanı, otomatik park, otoyolda otomatik çıkış alma gibi yarı otonom sürüş özelliklerini kapsayan bu yazılım, Tesla araç sahiplerine sürüş deneyimini ileriye taşıma imkânı veriyor. Türkiye’de elektrikli araç kullanıcıları arasında popüler olan bu paket, artık belirlenen bu fiyatla daha erişilebilir hale geliyor.

Resmî fiyatın açıklanmasıyla birlikte Enhanced Autopilot paketini satın alanlar, ileride Full Self-Driving (FSD) özelliğini eklemek isterlerse 228.480 TL yerine 170.720 TL ödeyerek avantaj elde edebilecek. Yeni fiyatın ilan edilmesinden önce daha yüksek bedellerle bu paketi aldığını iddiaa eden bazı kullanıcılar ise sosyal medyada yorumlar ve eleştriler yaptı.

Türkiye’de Tesla sahipleri için Enhanced Autopilot, özellikle uzun yol sürüşlerinde konfor ve güvenliği artıran bir seçenek olarak öne çıkıyor. Araçların teknolojik kapasitesini yazılım güncellemeleriyle genişletebilmek, markanın diğer otomobil üreticilerinden ayrışmasını sağlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Resmî fiyat açıklaması, Türkiye’deki elektrikli araç pazarını nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!