Tesla Semi’nin Fiyatı Belli Oldu

Tesla’nın elektrikli ve otonom çekicisi Semi’nin fiyat skalası açıklandı.

Tesla’nın muhteşem özellikler ile donattığı, Elon Musk’ın ballandıra ballandıra anlatmakta haklı olduğu Semi adlı çekicisinin de fiyatı belli oldu. Yüksüz olarak 5 saniyede 0’dan 100’e çıkabilen, 36.2 ton azami yüküyle de 20 saniyede bu hıza ulaşabilen Semi, 500 km menzilli versiyonu için 150.000 Dolar, 800 km versiyonu için ise 180.000 Dolar fiyatlandırmaya sahip olacak. Ayrıca tıpkı yeni Roadster’da da olduğu gibi “Founders Series” adı verilen ve ilk üretimlerin teslimi adına ayrılan bu özel seri için ise 200.000 Dolar gibi bir fiyat belirlenmiş.

ABD’de dizel yakıt kullanan tırların 120.000 Dolar fiyatlandırmalarında sahip olduğunu düşünürsek 30.000 Dolar ile 60.000 Dolar daha fazla vererek böyle bir kamyona sahip olmak fazlasıyla ilgi çekici göründüğünü belirtmek gerek. Siparişlerin 2019’da teslimine başlayacak olan Tesla, beklentilere göre büyük firmalara da toplu Semi satışı yapacak gibi görünüyor.