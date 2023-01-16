Tesla, Tesla Model Y Standart Menzil AWD versiyonunu yakın zamanda satıştan kaldırmıştı. Araç bugün tekrardan Tesla’nın internet sitesinde satışta görüldü. SpaceX, Tesla, Twitter ve diğer birkaç işletmenin CEO’su Elon Musk, bir süre önce Model Y’nin dünyanın en çok satan arabası olacağını söyledi. Biraz ütopik bir açıklama ancak Model Y’nin satışları şu anda oldukça iyi gidiyor.

Kilowatts isimli Twitter kullanıcısı Model Y’yi Tesla’nın internet sitesinde gördü. Buraya kadar her şey çok normal. Ancak Kilowatts, dikkatli baktığında kaldırılan versiyon olan Model Y Standart Serinin tekrardan satışa sunulduğunu gördü. Tesla Model Y’nin standart menzilli versiyonu 432 km menzile sahip. Başlangıç fiyatı ise 63.990 dolar.

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Ancak Tesla kendi içinde tezata düşüyor. Tesla Model Y’nin uzun menzilli versiyonunun fiyatı şu anda 52.990 dolar. Aynı şekilde Model Y’nin performans versiyonu da 56.990 dolar. Yani en baz version olan standart versiyon ile en dolu paket olan performans versiyon arasında 7000 dolar civarı bir fark var ve baz versiyon şaşırtıcı bir şekilde daha pahalı.

Tesla geçtiğimiz günlerde büyük bir fiyat indirimine gitmişti. Bunun sonucu olarak Model Y serisinin fiyatı büyük ölçüde düşmüştü. İlerleyen zamanlarda Tesla Model Y’nin standart versiyonunda da bir indirim görmemiz son derece olası görünüyor.