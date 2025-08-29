Elektrikli otomobil dünyasının en çok konuşulan markası Tesla, bu kez aile SUV segmentindeki en güçlü modelini tanıttı. Almanya’daki Gigafactory Berlin’de üretilen yeni Tesla Model Y Performance, performansı, menzili ve yenilenen donanımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki bu yeni SUV hangi özelliklerle geliyor? İşte yeni Tesla Model Y Performance hakkında merak edilenler.

Tesla Model Y Performance özellikleri neler?

Tesla Model Y Performance, Tesla’nın daha önce Model 3 Performance’da kullandığı performans odaklı sürüş dinamiklerini SUV gövdeye taşıyor. CDC adaptif süspansiyon, yeni yaylar ve geliştirilmiş gövde rijitliği sayesinde araç, hem şehir içinde hem de virajlı yollarda yüksek bir sürüş keyfi sunuyor. Sürüş modları arasında yer alan “Insane” seçeneği ise otomobili bir spor otomobil gibi hissettirmeyi başarıyor.

Tesla’nın yeni batarya teknolojisi de bu modelde öne çıkan unsurlar arasında. 84 kWh kapasiteli paket, LG’nin en yeni NMC hücrelerinden oluşuyor ve 580 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. 627 beygir gücü üreten çift motorlu dört çeker sistemi sayesinde araç 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız ise 250 km/s olarak sınırlandırılmış.

Tasarım tarafında daha sportif ön ve arka tamponlar, kırmızı kaliperli daha büyük frenler, karbon fiber arka spoyler ve 21 inçlik yeni Archnid 2.0 jantlar dikkat çekiyor.

İç mekânda ise 16 inçlik QHD çözünürlüklü yeni merkezi ekran, daha yüksek piksel yoğunluğu ile farklılaşıyor. Özel tasarlanmış ısıtmalı ve havalandırmalı performans koltukları da bu modele özgü detaylardan biri.

Teknik Özellikler

Batarya: 84 kWh NMC hücreli yeni paket

84 kWh NMC hücreli yeni paket Menzil: 580 km (WLTP)

580 km (WLTP) Motor gücü: 627 HP

627 HP Azamî hız: 250 km/s

250 km/s 0-100 km/s hızlanma: 3,5 saniye

3,5 saniye Süspansiyon: CDC adaptif süspansiyon

CDC adaptif süspansiyon Ekran: 16 inç QHD merkezi ekran

16 inç QHD merkezi ekran Jantlar: 21 inç Archnid 2.0

21 inç Archnid 2.0 Diğer: Sportif tamponlar, karbon fiber spoiler, kırmızı fren kaliperleri

Tesla Model Y Performance Türkiye fiyatı

Yeni Tesla Model Y Performance Avrupa’da 61.990 avro fiyatla satışa çıktı ve ilk teslimatlar Eylül 2025’te başlayacak. Türkiye için resmi fiyat açıklanmasa da, %75 ÖTV dahil edildiğinde aracın tahmini fiyatı yaklaşık 4.418.400 TL seviyesinde olacak. Türkiye’de siparişlerin ne zaman açılacağı ise şimdilik netlik kazanmadı.

Peki siz yeni Tesla Model Y Performance hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu performanslı elektrikli SUV sizce Türkiye’de ilgi görür mü? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.