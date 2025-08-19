Elektrikli araç dünyasında heyecan yaratan gelişmelerden biri de Tesla’dan geldi. Peki, Tesla Model Y L ile standart Model Y arasında ne gibi farklar var? Bu yeni Tesla Model Y L versiyonu, 6 koltuklu yapısı ve iç tasarımıyla sürücüler ve yolcular için nasıl bir deneyim sunuyor? Model Y L özellikleri ve Model Y L fiyatı hakkında merak edilenler neler?

Tesla Model Y L özellikleri neler?

Tesla Model Y L, dışarıdan bakıldığında standart Model Y ile aynı görünüyor; fakat iç kısmında ciddi değişiklikler mevcut. Üç sıra koltuklu tasarım sayesinde toplam 6 koltuk sunuluyor.

Orta sıradaki üçlü koltuk ikiye düşürülerek arka sıraya iki koltuk eklendi ve orta koltuklar arasında ufak bir boşluk bırakıldı. Araç uzunluğu 180 mm, yüksekliği 24 mm ve dingil mesafesi 150 mm artırıldı.

Böylece daha geniş bir iç mekan deneyimi sağlanıyor. Ayrıca, Çin resmi internet sitesine göre, Model Y L CLTC standartlarına göre 751 km menzil sunuyor ve 0-100 km/s hızlanması sadece 4,5 saniye sürüyor, ve enerji tüketimi 100 km’de 12,8 kWh olarak açıklanmış.

Tesla Model Y L, standart Model Y’ye kıyasla bazı ince tasarım ve performans iyileştirmeleri içeriyor. Yenilenen tavan çizgisi ve arka spoyler, araca daha dinamik bir görünüm kazandırırken aerodinamik sürtünme katsayısı 0,216’ya düşürülmüş.

Bagaj kapasitesi ise ikinci ve üçüncü sıra koltuklar katlandığında maksimum 2539 litreye kadar genişleyebiliyor. İç mekanda 16 inçlik yeni merkezi dokunmatik ekran ve geliştirilmiş kablosuz şarj ünitesi dikkat çekiyor.

Performans tarafında Model Y L, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor; ön motor 142 kW (190 hp), arka motor 198 kW (266 hp) güç üretiyor.

Tesla Model Y L fiyatı ne kadar?

Tesla Model Y L fiyatı 47.000 dolardan başlıyor. Karşılaştırma yapacak olursak, standart Model Y fiyatı 36.600 dolar civarında bulunuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Model Y L 6 koltuklu tasarımı ve Model Y L fiyatı Türkiye pazarında nasıl bir etki yaratacak? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!