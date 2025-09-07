Hardware Plus olarak yeni bir seriye başlıyoruz. Elektrikli otomobil kullanıcıları kendi kullandıkları otomobilleriyle yaşadıkları deneyimleri iyiyle kötüsüyle, beğendikleri ya da beğenmedikleri yanlarını anlatıyorlar.

Bu serinin beşinci konuğu ise Samet Acar oluyor. Samet , sıfır olarak aldığı Tesla Model Y Juniper aracıyla olan 10.000 KM’lik deneyimlerini siz Hardware Plus takipçileriyle paylaşıyor. Neden elektrikli bir araca geçtiğini, Tesla Model Y Juniper’ı neden tercih ettiğini ve diğer önemli hususlara değiniyor.

Peki siz yeni elektrikli Tesla Model Y Juniper hakkında neler düşünüyorsunuz? Elektrikli SUV sınıfında yer alan bu araç sizce nasıl? Hasan’ın deneyimleri ve araç hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

