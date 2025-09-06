Elektrikli otomobil meraklılarının yakından takip ettiği Tesla Model Y, 2025 yılında Türkiye’de en çok satılan elektrikli araç unvanını aldı. Ancak sürücülerin aklındaki en önemli soru şu: Model Y sahipleri, yıllar sonra batarya değişimi gerektiğinde nasıl bir maliyetle karşılaşacak? Peki Model Y batarya değişim ücreti gerçekten korkutucu mu?

Tesla Model Y batarya değişim ücreti belli oldu!

Tesla Model Y için açıklanan yeni rakamlar, elektrikli araç kullanıcılarının uzun süredir merak ettiği konulara ışık tuttu. Standart versiyonun batarya değişim bedeli 389 bin 573 TL olarak belirlenirken, dört çeker Model Y Long Range için fiyat 690 bin 965 TL’ye kadar çıkıyor. Eski kasalarda ise Model Y batarya değişim ücreti 410 bin 455 TL’den başlıyor. Bu fiyatlara işçilik ve KDV’nin dahil olmadığını da unutmamak gerekiyor.

Elbette Tesla Model Y kullanıcılarını rahatlatan bir diğer unsur, markanın sunduğu garanti imkanları. Şirket, bataryanın %70 kapasiteyi korumasını garanti ederek 8 yıl veya 160.000 km’den başlayan teminatlar sağlıyor. Long Range ve Performance versiyonlarında bu süre 192.000 km’ye kadar uzuyor. Yani Türkiye’de yıllık ortalama 13.500 km yol yapan bir sürücünün batarya garantisini doldurması yaklaşık 11 yıl sürecek.

Türkiye özelinde düşünüldüğünde, bu garanti süresi oldukça uzun ve birçok sürücü için aracın kullanım ömrünü aşabilecek kadar geniş. Dolayısıyla Tesla Model Y için batarya konusunda yaşanacak olası masraflar, sanıldığı kadar yakın bir gelecekte kullanıcıların karşısına çıkmayacak gibi görünüyor.

Tesla’nın sade ve dijital odaklı araç tasarımına yönelik güncellemeler de batarya güvenilirliğiyle birleştiğinde, kullanıcıların markaya olan ilgisinin artmaya devam etmesi şaşırtıcı değil. Yalnızca batarya değil, yazılım ve uygulama tasarımlarındaki sürekli iyileştirmeler de Tesla Model Y sahiplerinin sürüş deneyimini daha ileri taşıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tesla Model Y batarya fiyatlarını ve garanti koşullarını Türkiye şartlarına göre değerlendirdiğinizde, sizce bu maliyetler kullanıcılar için makul mü? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!