Tesla Model S Sahibi, Bitcoin Madenciliğinde Elektriği Bedavaya Getiriyor

Tesla Model S’ine kripto para madenciliği için 4 sistem kuran adam, Supercharger sayesinde elektriği bedavaya getiriyor.

Günümüzün en popüler sektörü haline gelen kripto para konusunda güçlü sistemler kurarak bu para akışını sağlayarak karşılığında kripto para kazanılan mining, yani madencilik adı verilen bir döngü mevcut. Yüksek işlemciler, yüksek ekran kartları ve bellek modulleri gerektiren bu sistemler ise ortalama bir bilgisayardan çok daha yüksek enerji harcıyorlar. Haliyle kripto para madenciliği de böylece elektrik konusunda yüksek bir gider çizelgesi oluşturuyor.

Bunu oldukça zeki bir yöntem ile aşan Tesla Model S sahibi bir adam, aracının bagajına kurduğu 4 sistemin elektriği Model S üzerinden almasını sağlıyor. Aracı da Supercharger üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde şarj ederek elektrik masrafını ortadan kaldıran kişi, böylece sadece madenden gelecek kripto paraları ücretsiz olarak toplamış oluyor.

Daha öncesinde Tesla Model S’teki otopilot sistemi için gerekli işlemci gününün bu madenciliği karşılayabileceği konusunda bir ayarlama yapan farklı bir kişi otopilot sistemini kapatarak direkt Model S üzerinden madencilik yapmaktaydı. Ancak bu yukarıda fotoğrafını gördüğünüz kişi daha mantıklı bir sonuç elde etmiş.