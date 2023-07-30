Bir süre önce Elon Musk Twitter’ı satın aldı. O zamandan beri Twitter’ı kendi oyun parkı gibi kullanan Amerikalı milyarder birçok insanı işten çıkardı. Twitter Blue isimli bir abonelik sistemi getirdi, bu sistemle birlikte insanlar her ay cüzi bir miktar ödeyerek mavi tik satın aldılar. Mavi tik satın alan bazı insanlar Twitter üzerinden dolandırıcılık yapmaya başladılar. Elon Musk daha ne yapacak derken geçtiğimiz haftalarda Tweet gösterimine sınırlama getirdi. Elon Musk’ın yaptığı açıklamaya göre Twitter Blue aboneleri günde 8000 Tweet görüntüleyebilirken doğrulanmış kullanıcılar günde 800 Tweet görüntüleyebilecekti. Gerek Twitter’da gerekse de Instagram’da oldukça eleştirilen bu karardan sonra Elon Musk yeni bir karara daha imza attı.

Elon Musk Twitter’ın ismini değiştirmişti. Bu bağlamda uygulamanın ismini X yapan milyarder, ünlü sosyal medya platformunun beta sürümünde X logosunu kullanmaya başladı ve uygulamanın ismini de X olarak değiştirdi.

Daha neler değişecek diye beklerken Elon Musk, şimdi de “Tweet” sözcüğünü lügatlarımızdan kaldırmaya hazırlanıyor. X (Twitter) uygulamasının beta sürümünü kullanan kullanıcılar yeni bir şey fark etti. Tweet butonunun yerine post butonu gelmişti.

Post -ya da Türkçe karşılığı ile gönderi- diğer tüm sosyal medya platformlarında duymaya alışık olduğumuz bir terim. Elon Musk bu hamlesi ile birlikte X platformunu diğer sosyal medya platformlarına yakınlaştırmaya çalışıyor gibi görünüyor.